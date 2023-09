Liverpool a fixé un calendrier pour le stand d’Anfield Road alors que les travaux se poursuivent

Liverpool ferme la nouvelle tribune d’Anfield Road pour les trois prochains matchs alors que le club se précipite pour terminer la rénovation.

L’entreprise de construction Buckingham Group, chargée de la reconstruction, a connu des difficultés financières en raison des retards. Ils ont déposé un avis de nomination d’administrateurs, mettant en doute l’ensemble du projet.

Liverpool a pris possession des installations malgré les difficultés du groupe Buckingham. La construction du stand a commencé en 2021. Le COVID-19 a retardé les plans et les délais initiaux.

Liverpool prévoyait de préparer Anfield Road pour le début de la saison

Les Reds avaient l’intention de jouer devant une foule pleine à craquer lors de leur premier match à domicile de la Premier League 2023-24. La rénovation du stand était incomplète. Plusieurs revers ont entravé le projet.

Puis, le mois dernier seulement, Liverpool a découvert que l’entreprise qu’elle avait embauchée pour faire le travail avait été placée sous administration. Le premier niveau de l’Anfield Road Stand avait été construit à cette époque. En réalité, il avait la capacité de retenir les supporters du match d’ouverture du championnat.

Cependant, le reste n’a jamais été achevé. Une capacité insuffisante a coûté de l’argent à l’équipe de Jurgen Klopp en raison d’une fréquentation inférieure aux prévisions pour le coup d’envoi de la saison. Les fans qui avaient prévu de profiter de l’achèvement du projet et des billets supplémentaires mis à disposition grâce à une capacité accrue ont également été affectés négativement par la lenteur du processus.

Quels jeux verront le stand fermé ?

Tout ce qui s’est passé a provoqué un arrêt complet des opérations. Mais le club a travaillé rapidement pour le remettre en marche afin qu’Anfield puisse à nouveau être à pleine capacité le plus rapidement possible. Trois semaines après la faillite du groupe Buckingham, Liverpool a embauché Rayner Rowen Construction et d’autres entrepreneurs pour poursuivre le projet.

Lorsque West Ham, Leicester City et la Royale Union Saint-Gilloise viendront en ville, le niveau supérieur de la nouvelle tribune fermera ses portes. C’était le même entraînement pour les matchs à domicile contre Bournemouth et Aston Villa, selon le Daily Mail.

PHOTO : IMAGO/PA Images