Liverpool a établi quatre nouveaux records de club malgré son incapacité à battre le FC Midtjylland lors de son match nul 1-1 lors de son dernier match en phases de groupes de la Ligue des champions.

Les Reds étaient déjà assurés de la première place du groupe D avant le coup d’envoi au Danemark, et Jurgen Klopp en a profité pour faire tourner son équipe et laisser reposer certains de leurs plus grands noms.

Cependant, l’un des hommes vedettes qui s’est présenté sur le terrain était Mohamed Salah, et l’attaquant égyptien était responsable de deux des quatre records battus.

Il a enregistré le but le plus rapide de Liverpool en Ligue des champions lorsqu’il a ouvert le score après seulement 55 secondes de la rencontre.

Et sa frappe l’a également vu dépasser la légende des Reds Steven Gerrard pour devenir le meilleur buteur de tous les temps en Ligue des champions, son 22e par rapport aux 21 de Gerrard.

Et le record ne s’est pas terminé là, le jeune défenseur Billy Koumetio écrivant son nom comme future réponse au quiz de pub.

Le joueur de 18 ans, qui était un garçon de balle pour le célèbre triomphe 4-0 de Liverpool sur Barcelone il y a à peine deux saisons, est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue des champions lorsqu’il a remplacé Fabinho à la mi-temps.

Enfin, l’équipe de Liverpool était la plus jeune de l’histoire à partir de 11 ans pour un match de Ligue des champions, avec une moyenne d’âge de seulement 23 ans et six mois.