Liverpool est prêt à battre son record de transfert, après avoir reçu le feu vert du joueur lui-même pour un contrat de 90 millions d’euros.

La signature record des Reds reste le capitaine du club Virgil van Dijk, qui a déménagé de Southampton à Liverpool en janvier 2018 pour environ 75 millions de livres sterling. Darwin Nunez a coûté un peu moins cher lorsqu’il a rejoint Benfica à l’été 2022.

Si l’on en croit les rumeurs, Jurgen Klopp était prêt à signer un record à deux reprises rien que cette année – d’abord lorsque Jude Bellingham était dans la ligne de mire et semblait coûter neuf chiffres, puis quand les Merseysiders ont conclu un accord de 111 millions de livres sterling avec Brighton pour Moises Caicedo.

Liverpool était prêt à battre son record de transfert pour Moises Caicedo avant son transfert à Chelsea (Crédit image : Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

Maintenant, point de vente allemand IMAGE dit que le Bayern Munich est prêt à vendre Leroy Sane pour 80 millions de livres sterling, si une offre venait de Liverpool pour le speedster superstar.

Alors que les Reds sont confrontés à la perspective de perdre Mohamed Salah à l’avenir, Sané est considéré comme le remplaçant idéal, après avoir démarré la saison en force en Bundesliga. L’Allemand remplace à parts égales le roi égyptien et la Pro League saoudienne offre un montant à neuf chiffres pour Salah à la fin de la fenêtre de transfert estivale, offrant à Sané la moitié de ce qu’elle pourrait vendre à un joueur de 31 ans. Salah ne serait pas un problème.

Viktor Tsygankov de Gérone est sur le point d’arriver à l’Allianz Arena en remplacement, après un début de saison impressionnant en Liga, selon le rapport.

IMAGE affirment également que Sané souhaite que le Bayern exprime clairement ses intentions à son égard cette saison – soit avec un nouveau contrat, soit en le vendant. Sane a révélé dans le passé qu’il était sur le point de rejoindre Liverpool, faisant remarquer qu’il admirait le travail que Klopp a accompli à Anfield depuis son arrivée de la Bundesliga.

Leroy Sané veut quitter le Bayern Munich, selon des informations (Crédit image : Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)

« Oui, je parlais aussi avec eux. Jürgen m’appelait aussi et me parlait », a déclaré Sane. le gardien. «C’était avant que je rejoigne City. Il a fait du bon travail à Dortmund – je l’ai rencontré quand il y était. C’est un gars bien, un gars sympa – honnête. Il [has] a bien travaillé avec Liverpool.

Sane est valorisé à 65 M€ par Marché de transfert.

