Liverpool a des «problèmes massifs» après la défaite de Leeds United, déclare Jamie Carragher | Graeme Souness : Ils se font harceler | Nouvelles du football

Jamie Carragher dit que Liverpool “a d’énormes problèmes” après sa défaite 2-1 contre Leeds United, tandis que Graeme Souness pense que l’équipe de Jurgen Klopp est maintenant “intimidée” par d’autres équipes.

La frappe de Crysencio Summerville à la 89e minute a permis à Leeds de gagner 2-1 à Anfield, laissant l’équipe assiégée de Klopp à la neuvième place et à huit points des quatre premiers.

Mohamed Salah avait auparavant annulé le premier match de Rodrigo à la quatrième minute à la suite d’une confusion défensive entre Alisson et Joe Gomez, mais Liverpool n’a pas pu trouver un moyen de dépasser l’exceptionnel Illan Meslier, qui a réalisé un total record de neuf arrêts.

“C’est un énorme résultat pour Leeds mais Liverpool a d’énormes problèmes”, a déclaré Carragher à Football du samedi soir.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, s’exprime après une décevante défaite 2-1 à domicile contre Leeds United.



“Les fans de Leeds savent à quel point c’est un résultat important. Cela fait si longtemps que personne n’a gagné à Anfield. Ils vont en profiter et à juste titre. Cela fera des merveilles pour eux, en termes de classement.

“Ce n’est pas un coup dur pour Liverpool, c’est un problème sérieux.

“Il ne fait aucun doute que le gardien de but au cours des 10-15 dernières minutes a maintenu Leeds en jeu, mais si vous regardez l’ensemble du match, vous ne pouvez pas dire que Leeds n’a pas mérité d’en tirer quelque chose. Ils ont été fantastiques.

“Klopp doit penser, que puis-je essayer d’autre maintenant, différentes permutations, formations, personnel…”

Image:

Liverpool a subi sa quatrième défaite en Premier League alors que Leeds a remporté une victoire tardive à Anfield





Souness : Liverpool ne joue pas avec la même intensité

Souness pense que le milieu de terrain vieillissant de Liverpool signifie qu’ils “ne l’ont tout simplement plus dans les jambes” et “ne jouent pas avec la même intensité”.

Il a ajouté: “Liverpool est à un kilomètre de là où ils se trouvaient ces dernières années. Dans de nombreux cas, Leeds était plus qu’un match pour Liverpool et ils ont fait à Liverpool ce qu’ils faisaient aux équipes depuis des années.

Graeme Souness dit que Liverpool ne joue pas avec la même intensité que les années précédentes en raison de son milieu de terrain vieillissant.



“Liverpool intimidait essentiellement les équipes auparavant, leurs équipes intimidées au milieu de terrain. Et maintenant, elles sont victimes d’intimidation. Cela les rend vulnérables à l’arrière et elles ne créent pas les mêmes chances à l’avant.

“Liverpool est une ombre [of the team they used to be].

“Liverpool avait encore assez d’occasions de gagner le match, mais ils ne sont pas comme le Liverpool que nous avons vu ces cinq dernières années. Ils ne jouent pas avec la même intensité et ne l’ont tout simplement plus dans les jambes.”

Souness a également été impressionné par l’équipe de Jesse Marsch qui est entrée dans le match sans avoir gagné en huit matchs.

L’entraîneur-chef de Leeds United, Jesse Marsch, réagit après une victoire 2-1 contre Liverpool.



“Leeds était une équipe qui jouait sous pression. Ils n’ont pas joué comme une équipe jeune ce soir. Ils ont joué comme une équipe qui croyait vraiment en ce qu’elle allait faire, croyait qu’elle allait obtenir un résultat”, a déclaré Souness.

“Vous pouvez dire que c’est un premier but chanceux, mais cette erreur n’est pas la raison pour laquelle Liverpool a perdu le match.

“Si correct [Leeds ran 11km more than Liverpool], puis à un homme, ils ont couru un kilomètre de plus que Liverpool. C’est une grande différence.

“Et si vous regardez un milieu de terrain de Thiago, 31 ans, Henderson, 31 ans, Fabinho, 29 ans, puis après cela, vous avez Keita et Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones qui a 21 ans et Harvey Elliot qui a 19 ans.

“Si vous revenez au début de la saison, Jurgen [Klopp] a dû regarder son milieu de terrain et penser: “Nous sommes vulnérables ici”.

“Je sens que leur milieu de terrain n’est plus un milieu de terrain qui va les faire revenir et gagner les grands trophées.”