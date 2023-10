Liverpool a dénoncé l’explication « inacceptable » de PGMOL pour les erreurs du VAR lors de la défaite des Spurs

Liverpool a rejeté l’explication du PGMOL pour les erreurs commises lors de sa défaite 2-1 à Tottenham samedi, la qualifiant d' »inacceptable » dans un appel à des améliorations de l’arbitrage.

Les Reds ont vu deux joueurs expulsés suite au communiqué de Tottenham Hotspur, mais semblaient tenir bon pour un point jusqu’à ce que le but contre son camp de Joel Matip donne la victoire aux Spurs à la sixième minute du temps additionnel.

Et après le match, PGMOL a admis que Liverpool avait eu du mal à suivre une décision de hors-jeu erronée en première mi-temps, lorsqu’un effort de Luis Diaz avait été rapidement et incorrectement exclu par le VAR.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club d’Anfield a déclaré : « Le Liverpool Football Club reconnaît l’aveu de PGMOL pour ses échecs hier soir. Il est clair que l’application correcte des lois du jeu n’a pas eu lieu, ce qui a porté atteinte à l’intégrité sportive.

« Nous acceptons pleinement les pressions que subissent les officiels de match, mais ces pressions sont censées être atténuées, et non exacerbées, par l’existence et la mise en œuvre du VAR.

« Il est donc insatisfaisant qu’un délai suffisant n’ait pas été accordé pour permettre de prendre la bonne décision et qu’il n’y ait pas eu d’intervention ultérieure. Que de tels manquements aient déjà été qualifiés d' »erreur humaine significative » est également inacceptable.

« Tous les résultats doivent être établis uniquement par l’examen et en toute transparence. Ceci est vital pour la fiabilité de la prise de décision future car cela s’applique à tous les clubs, les apprentissages étant utilisés pour apporter des améliorations aux processus afin de garantir ce type de la situation ne peut pas se reproduire.

« En attendant, nous explorerons la gamme d’options disponibles, étant donné le besoin évident d’une escalade et d’une résolution. »

