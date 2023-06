Liverpool a déjà accepté sa deuxième signature de l’été: rapport

Liverpool se rapproche déjà d’une deuxième signature de la fenêtre de transfert, avec un autre accord avec un milieu de terrain.

Les Reds ont conclu leur première signature cette semaine en signant le milieu de terrain de Brighton & Hove Albion Alexis Mac Allister pour 35 millions de livres sterling. Le vainqueur argentin de la Coupe du monde devrait prendre le maillot n ° 10 et a été dévoilé par les chaînes officielles du club.

Mais on pense que le manager Jurgen Klopp souhaite qu’un autre milieu de terrain s’ajoute à son équipe. Liverpool a perdu Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner et Naby Keita pour des expirations de contrat ces dernières semaines et on pense qu’il veut ajouter de la profondeur indispensable au centre du parc.

Alexis Mac Allister a pris le maillot n°10 à Liverpool (Crédit image : Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)

Selon FootballTransfertsKhephren Thuram de Nice a déjà accepté un accord avec Liverpool avant une autre décision que les Reds espèrent être à faible coût.

On pense que Nice veut de l’argent d’avance plutôt que par tranches, ayant rejeté une telle offre du Paris Saint-Germain. Avec Mac Allister à seulement 35 millions de livres sterling à la fin, les Merseysiders fonctionnent bien dans les limites de leur budget d’été.

Thuram est le fils de l’ancienne légende française Lilian Thuram et le frère cadet de Marcus Thuram – qui semble également être en mouvement cet été, après son contrat expire au Borussia Mönchengladbach.

Milieu de terrain physique, Khephren Thuram est capable d’opérer en tant que n°6 et pourrait être le remplaçant à long terme de Fabinho, qui aura 30 ans en octobre. Le Français peut également jouer en tant que n ° 8 animé dans le moule de quelqu’un comme Gini Wijnaldum dans le 4-3-3 de Klopp.

Khephren Thuram est recherché par Liverpool (Crédit image : Jonathan Moscrop/Getty Images)

Thuram a fait plus de 100 apparitions pour Nice en quatre ans, depuis son départ de Monaco. Newcastle United a également été lié à un déménagement pour lui.

Le joueur de 22 ans est évalué à 32 millions d’euros par Marché de transfert.

