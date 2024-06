Liverpool a cousu Man Utd et Arsenal avec une clause contractuelle après l’offre de transfert faite

Les clauses contractuelles sont de plus en plus courantes dans le monde du football moderne, et Liverpool a acquis la réputation de déjouer ses rivaux de Premier League tout en concluant des accords.

La rivalité est prise très au sérieux à Liverpool, il n’est donc pas surprenant d’entendre les efforts déployés par les Reds pour recoudre leurs adversaires de Premier League.

Voir l’un des plus grands joueurs de votre club enfiler le maillot de votre adversaire peut être déchirant, alors Liverpool a décidé de prendre une longueur d’avance et d’éteindre toute chance que cela se produise tout en finalisant quelques accords majeurs il y a dix ans.









Avant de vendre Luis Suarez à Barcelone en 2014, le club du Merseyside avait exigé qu’une clause soit inscrite dans le contrat de l’Uruguayen l’empêchant de signer à Manchester United. Et comme si cela ne suffisait pas, il n’a pas non plus été autorisé à rejoindre les Diables Rouges avec un transfert gratuit à l’expiration de son contrat avec les géants catalans.

Un an plus tôt, Liverpool avait été furieux des tentatives d’Arsenal de signer Suarez pour 40 millions de livres sterling plus une livre après avoir mal compris sa clause de libération et avait donc pris sa revanche après avoir conclu un accord pour Roberto Firmino en 2015.

Lors de la négociation du contrat du Brésilien, Liverpool a inclus une clause libératoire de 89 millions de livres sterling, mais a légiféré selon lequel les Gunners étaient la seule équipe de la planète à ne pas pouvoir l’activer.

Liverpool a ensuite pris l’habitude d’insérer des clauses étranges mais très bénéfiques dans les contrats lorsqu’il menait des affaires sérieuses. Lorsque Barcelone a dépensé 142 millions de livres sterling pour Phillipe Coutinho en 2018, les Reds ont réussi à négocier une prime massive sur leurs joueurs pour les trois prochaines saisons lorsqu’ils traitaient avec le club de la Liga.

Cela signifiait que si Barcelone voulait recruter l’une de ses stars, il serait obligé de payer une somme forfaitaire de 89 millions de livres sterling en plus des frais que Liverpool jugeait équitables pour le joueur en question – empêchant ainsi Barcelone de piller davantage son top. talents.

Liverpool a inséré une clause libératoire dans le contrat de Roberto Firmino que seul Arsenal ne pouvait pas activer



D’autres clauses contractuelles farfelues incluent celle que la légende brésilienne Ronaldinho a exigée dans son contrat avec Flamengo après avoir rejoint le club en provenance de l’AC Milan en 2011. Le vainqueur de la Coupe du monde 2002 est l’un des fêtards les plus notoires du football et voulait qu’il soit autorisé à sortir par écrit. sortir en boîte deux fois par semaine.





Ailleurs, Southampton a inséré une clause audacieuse dans le contrat d’Alex Oxlade-Chamberlain lorsqu’ils l’ont vendu à Arsenal en 2011. Les Saints ont demandé 10 000 £ à chaque fois que l’Anglais jouait plus de 20 minutes au cours d’un match – ce qui explique pourquoi les Gunners ont développé l’habitude de faites-le entrer avec 15 minutes à jouer !

NE PAS abandonner les replays ! Rejoignez notre pétition pour maintenir la magie de la FA Cup vivante !

Rejoignez notre nouvelle communauté WhatsApp et recevez votre dose quotidienne de contenu Mirror Football. Nous offrons également aux membres de notre communauté des offres spéciales, des promotions et des publicités de notre part et de celles de nos partenaires. Si vous n’aimez pas notre communauté, vous pouvez la consulter à tout moment. Si vous êtes curieux, vous pouvez lire notre Avis de confidentialité.