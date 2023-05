Liverpool a conclu un accord pour un nouveau directeur sportif, signalant une nouvelle ère pour les Reds: rapport

Liverpool est sur le point de se lancer dans une nouvelle direction audacieuse, avec un nouveau directeur sportif ayant accepté son déménagement à Anfield cet été.

Il y a seulement 12 mois, le très apprécié Michael Edwards a quitté son poste dans le Merseyside, après avoir été la clé d’une grande partie du recrutement du club pendant le mandat de Jurgen Klopp. Julian Ward est entré dans le rôle de directeur sportif en son absence – mais devrait partir un an après le début de ce rôle, après avoir décroché un emploi similaire (s’ouvre dans un nouvel onglet) à Ajax.

Les affaires de Liverpool au cours de la dernière année après Edwards ont été critiquées par certains. Darwin Nunez, la signature phare de l’été dernier, a lutté pour des buts en Premier League, avec Cody Gakpo signé quelques mois plus tard pour renforcer davantage la ligne de front.

Darwin Nunez a été le premier gros achat après le départ de Michael Edwards de Liverpool – et il est divisé (Crédit image : Getty)

Gourou prolifique des transferts Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapporte maintenant que Jorg Schmadtke de Wolfsburg a accepté de prendre le poste à Liverpool et travaillera désormais en étroite collaboration avec Klopp sur le recrutement avant la fenêtre de transfert cet été.

Le Poster (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont confirmé que Schmadtke ne sera pas non plus consultant, assumant le rôle à plein temps, alors que les Reds envisagent une lourde reconstruction cet été.

Schmadtke a un palmarès intéressant avec des signatures. Les fans de Liverpool se tourneront sans aucun doute vers les achats qu’il a effectués à Wolfsburg, tels que Wout Weghorst et Xaver Schlager – bien qu’il y ait une tache notable sur son cahier.

Victor Osimhen était autrefois dans les livres du club de Bundesliga – et après une course stérile devant le but, a rejoint Charleroi en prêt pour relancer sa fortune. L’accord comprenait une option d’achat du tueur à gages nigérian pour seulement 3,5 millions de livres sterling, que le club belge a acceptée avant de le vendre à quatre fois la marge bénéficiaire.

Jorg Schmadtke est un ancien gardien de but de la Bundesliga (Crédit image : Stuart Franklin/Getty Images)

Quand Le télégraphe (s’ouvre dans un nouvel onglet) a écrit samedi sur l’approche de Liverpool pour Schmadtke, le rapport faisait référence à son « style franc » et à son « sens de l’humour robuste ».

Schmadtke a admis avoir eu des relations difficiles avec certains managers dans le passé. L’Allemand a dit Botteur (s’ouvre dans un nouvel onglet)« Il y a même des gens qui veulent me revoir et prendre un café ou une bière avec moi. Je ne suis pas aussi gros cul qu’on pourrait le croire. »

