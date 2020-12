Liverpool conserve un intérêt pour le prodige du Sporting Nuno Mendes, malgré le rejet de 22 millions d’euros.

Mendes est l’un des jeunes les plus recherchés du football européen après avoir percé pour les géants portugais.

Le joueur de 18 ans aurait une clause de libération de 45 millions d’euros dans son contrat actuel, son club se méfiant que cela ne suffira pas à repousser les prétendants potentiels.

Un certain nombre d’équipes ont été associées à un déménagement pour l’arrière latéral, notamment le Real Madrid, l’Inter Milan et les rivaux de Manchester United et City.

Cependant, selon des rapports au Portugal, on prétend que les champions actuels de la Premier League ont adopté l’approche la plus formelle.

Les médias portugais Record et O Jogo (via Sport Witness) affirment que les Reds ont un intérêt sérieux pour le joueur, qui est en négociations pour signer un nouveau contrat.

S’il accepte les termes d’un nouvel accord, il est entendu que sa clause de libération augmentera à 70 millions d’euros, ce qui exclura probablement la plupart des équipes de la course.

O Jogo révèle les détails d’un refus de 22 millions d’euros d’Anfield et bien que cela ait été renversé, leur intérêt est toujours décrit comme « sérieux ».