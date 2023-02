Liverpool 6 points au-dessus de la zone de largage

La saison 2022-23 de Premier League vient de dépasser la mi-parcours, 199 matchs, et il est juste de dire que ce fut une saison à oublier pour Jurgen Klopp et Liverpool. Mais cela aurait pu être bien pire s’ils n’avaient pas eu une série de décisions clés du VAR en leur faveur.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Liverpool a vu quatre buts refusés à ses adversaires par le VAR, plus que tout autre club, et deux d’entre eux sont survenus à des moments cruciaux et ont potentiellement changé les résultats; les Reds ont également obtenu un but lorsqu’ils ont été menés 2-0 dans un match qu’ils ont ensuite fait match nul.

La saison dernière, notre tableau des effets VAR a montré qu’Arsenal se serait qualifié pour la Ligue des champions à la place de son rival Tottenham Hotspur s’il n’y avait pas eu VAR. Les Gunners ont également plus de points sans VAR cette saison, et seraient en fait toujours sur la bonne voie pour imiter les “Invincibles” de 2003-04 avec un record invaincu. Mais ils n’ont plus cinq points d’avance sur Manchester City au sommet.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Comme nous l’avons fait la saison dernière, nous examinons toutes les décisions VAR à travers la Premier League et voyons comment elles ont pu affecter le résultat des matchs.

Il ne s’agit pas seulement du nombre de fois qu’une équipe reçoit un appel VAR favorable ou du nombre de buts affectés. Ce qui est plus important, c’est quand ces décisions VAR ont lieu et, surtout, si cet impact aurait finalement changé le score final.

Fondamentalement, nous ne disons pas que les décisions VAR étaient erronées – nous examinons simplement ce qui aurait pu se passer si l’assistant vidéo n’existait pas et que les décisions initiales étaient maintenues.

Le Liverpool de Jurgen Klopp se glisse dans la moitié inférieure du tableau de la Premier League sans intervention du VAR. John Powell/Liverpool FC via Getty Images

ESPN vous apporte le Tableau des effets VAR. Nous avons pris les 61 renversements VAR en Premier League jusqu’à présent cette saison et calculé comment ils pourraient avoir influencé les matchs. Nous continuerons à suivre VAR tout au long de la saison et découvrirons qui sont les vrais gagnants et perdants.

– SAUTER À: Les perdants sans VAR | Les gagnants sans VAR

Comment nous élaborons le tableau des effets VAR

Nous ne prenons que le premier renversement VAR de chaque jeu, car le calcul considère que tout incident VAR ultérieur ne se serait pas produit car toute la direction du jeu a été modifiée. (Pensez-y comme une chronologie Marvel ou l’intrigue de n’importe quel film de voyage dans le temps.)

La décision VAR est ensuite inversée par rapport à l’appel initial sur le terrain – donc si un but est refusé pour hors-jeu, il est donné comme but.

Si une pénalité a été annulée, elle est considérée comme accordée et marquée, sauf si l’équipe en question a un record de conversion de pénalité inférieur à 50 % sur la saison. Par exemple, Crystal Palace n’a pas réussi à marquer depuis le point de penalty, manquant les deux coups de pied. S’il est inférieur à 50 %, une pénalité peut être considérée comme manquée.

Si une équipe s’est vu attribuer un but par un penalty ou un hors-jeu incorrect par VAR, le but est refusé.

Nous prenons ensuite en compte une série de facteurs avant de nous arrêter sur un résultat prédit :

Forme d’équipe : Les résultats des six matchs précédents donnent une indication de la façon dont une équipe a joué en général.

Heure de l’incident : Par exemple, si un incident se produit tard dans le jeu, il est moins probable que le score change à nouveau après ce point.

xG au moment de l’incident : Cela nous permet de prendre en compte quelle équipe s’est créée les meilleures occasions et est en train de monter en puissance.

Force de l’équipe : En plus de la forme, la force générale d’une équipe joue un rôle. Cela prend en compte la position de la ligue et les records de buts et défensifs d’une équipe tout au long de la saison.

Incidence de l’incident : Par exemple, une décision de carton rouge annulée peut changer le résultat d’un match.

Ces résultats ont ensuite été utilisés pour modifier le tableau et déterminer l’impact que le VAR a eu sur les positions des équipes cette saison.

Le tableau montre la position de chaque équipe après les résultats modifiés, les flèches indiquant si leur position dans la ligue est meilleure ou pire sans VAR. Toutes les équipes n’ont pas disputé le même nombre de matchs en raison de reports.

Le tableau de la Premier League si les décisions du VAR n’avaient pas changé le destin des matchs. ESPN

Les grands perdants sans VAR

Liverpool ont été, de loin, les plus grands bénéficiaires des décisions VAR à des moments clés de cette saison. En fait, sans l’intervention de l’arbitre assistant vidéo, ils seraient six points moins bien lotis. Alors qu’ils ne peuvent perdre que deux places dans le tableau (toujours le plus commun) en 11e, ils ne se situent maintenant qu’à six points au-dessus de la zone de relégation et à 14 à la dérive des places de la Ligue des champions. Les Reds sont fermement dans la médiocrité de la table médiane, et même neuf points derrière Fulham, septième, dans la dernière place européenne possible.

Une énorme décision du VAR est intervenue en octobre lorsque Phil Foden s’est vu refuser un but à Anfield, Erling Haaland ayant commis une faute sur Fabinho. C’était sans but au début de la seconde période et Liverpool a remporté 1-0. Avec Manchester City en excellente forme à l’époque, les hommes de Pep Guardiola sont censés avoir continué et remporté le match à partir de ce but de Foden, donc Liverpool perd trois points dans le tableau VAR.

Quelques semaines auparavant, Liverpool était mené 2-0 à domicile contre Brighton lorsque Mohamed Salah s’était vu refuser un but pour hors-jeu, jusqu’à ce que le VAR intervienne pour l’attribuer. Cela a permis à Liverpool de revenir dans le match, qui s’est terminé 3-3; mais notre tableau donne une victoire à Brighton sans cette intervention VAR, ce qui coûte un autre point à Liverpool.

En septembre, Conor Coady s’est vu refuser ce qui aurait été un vainqueur ultérieur pour hors-jeu dans le derby du Merseyside et, pas plus tard que la semaine dernière, Chelsea s’est vu refuser un but pour hors-jeu contre Kai Havertz alors que le match était sans but. Ces deux matchs nuls deviennent des défaites, donnant un total de six points ; aucune intervention VAR dans un match de Liverpool ne leur a coûté des points.

Aston Villa sont les prochains sur la liste – mais même s’ils perdent quatre points, ils gravissent remarquablement une place dans la moitié supérieure du tableau alors que Liverpool tombe en dessous d’eux. Les gains de Villa ne sont venus que ce mois-ci, le premier Emiliano Buendia a eu un but pour un hors-jeu incorrect contre Leeds United dans un match qui s’est terminé 2-1. Deux semaines plus tard, James Ward-Prowse de Southampton s’est vu refuser un but pour une faute dans la préparation qui aurait donné l’avantage aux Saints, dans un match que Villa a remporté 1-0. Les deux jeux deviennent nuls.

Manchester United abandonnent les places de la Ligue des champions, chutant d’une place à la cinquième place. L’équipe d’Erik ten Hag est moins bien lotie de trois points, sa victoire 3-1 à domicile contre Arsenal devenant une défaite. Le match était de 0-0 lorsque Gabriel Martinelli avait un but exclu pour une faute dans la préparation de Martin Odegaard, une décision qui a depuis été confirmée comme l’une des six erreurs VAR de la première moitié de la saison. On prévoit que les Gunners ont remporté ce match après avoir marqué le premier but. C’est le seul résultat de Man United modifié par une intervention VAR.

Chercheurs de la Ligue des champions Newcastle United ont un score net de +3 à VAR, un décompte qui n’est amélioré que par Liverpool, et lorsque ces décisions sont supprimées, ils perdent deux points – mais conservent toujours la quatrième place. Les Magpies ont été l’un des clubs les plus actifs, avec huit renversements de VAR. Ils ont perdu des points grâce au VAR grâce à un but refusé contre Crystal Palace, mais ont gagné beaucoup plus grâce à des décisions en leur faveur contre Bournemouth, Fulham et Wolves.

Brentford, qui a eu le plus de buts accordés (trois) via VAR mais qui en a également eu trois refusés, est moins bien loti de trois points et perd une place en neuvième. Les principaux résultats modifiés sont une victoire contre Leeds devenant un match nul, et un match nul à Nottingham Forest maintenant une défaite.

Palais de cristal perdre trois points aussi, perdant deux places en 14e, avec Forêt de Nottingham un point moins bien loti, en baisse de deux à 15e.

Chelsea sont inchangés sur 29 points ; bien que la décision de hors-jeu ait été contre eux à Liverpool, West Ham s’est vu refuser un égaliseur de dernière minute à Stamford Bridge. Bien qu’ils soient sur les mêmes points, les Blues grimpent toujours de deux places en huitièmes en raison des déductions pour Brentford et Liverpool.

Les grands gagnants sans VAR

Arsenal profitent d’un coussin de cinq points en haut du classement de la Premier League, mais sans VAR, cela serait réduit à trois points. Et ce n’est pas parce que VAR a joué en leur faveur, bien au contraire car les Gunners sont un point mieux lotis – mais Manchester City ont en fait été les plus touchés.

Alors que cette défaite contre Man United s’accompagne d’une victoire 2-1 pour Arsenal, leur donnant trois points supplémentaires, la victoire 1-0 à Leeds United est maintenant un match nul après qu’une pénalité de temps additionnel à l’équipe locale a été annulée par une décision VAR. . Mais l’équipe de Pep Guardiola obtient trois points supplémentaires, grâce à la défaite contre Liverpool devenue une victoire.

Il y a aussi une amélioration pour Antonio Conte Tottenham Hotspur, qui grimpent au-dessus de Newcastle et de Man United en troisième position du tableau ; tandis que leurs rivaux perdent des points, les Spurs sont en hausse de deux. Ils n’ont été impliqués que dans quatre renversements du VAR, le principal étant leur pénalité annulée à West Ham, dans un match qui s’est terminé par un match nul 1-1.

Les plus grands gagnants sans VAR sont en fait Leeds United, qui obtient cinq points et grimpe de trois places en 12e – six points au-dessus de la zone de relégation et à égalité avec Liverpool. Leeds a concédé quatre buts grâce au VAR, plus que toute autre équipe. En plus du match nul remporté contre Arsenal, ils remportent une victoire à domicile contre West Ham et des défaites à Aston Villa et Brentford. L’équipe de Jesse Marsch n’a pas eu de décision VAR, ce qui a conduit à un score final amélioré.

West Ham United s’éloigne également du bas du tableau, gagne trois points et se classe 13e. Bien qu’ils perdent un point contre Leeds et Spurs, ils en gagnent un chacun grâce à des matchs nuls à Chelsea et Forest. La défaite 2-1 à domicile de West Ham contre Crystal Palace, alors qu’un penalty tardif a été annulé alors que le score était encore de 1-1, devient une victoire.

Brighton et Hove Albion (deux points) et Fulham (un point) sont mieux sans VAR, mais restent inchangés respectivement sixième et septième.

Sur les cinq équipes actuellement en bas de tableau, quatre ont un total de points plus élevé.

La seule équipe inchangée est Les vagabonds de Wolverhamptonet qui les voit dépassés et tombent dans la zone de relégation, passant de la 17e à la 19e. Everton améliorer de deux points et gagner une place en 18e ; La ville de Leicester obtenez un point supplémentaire, mais tombez en 16e alors que West Ham grimpe au-dessus d’eux; AFC Bornemouth sont en hausse d’un point, les faisant sortir des trois derniers en 17e.