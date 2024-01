Liverpool 5-2 Norwich City : le long au revoir de Klopp commence alors que la prochaine génération brille

Liverpool s’est qualifié pour le cinquième tour de la FA Cup lors d’une journée émouvante à Anfield, battant Norwich City 5-2.

À peine 48 heures après que Jurgen Klopp a annoncé qu’il quitterait le club à la fin de la saison, les fans ont rendu hommage à leur manager avant, pendant et après une victoire de routine des leaders de la Premier League contre l’opposition du championnat.

Les buts de Curtis Jones, Darwin Nunez, Diogo Jota, Virgil van Dijk et Ryan Gravenberch ont permis de rencontrer une autre équipe du deuxième niveau, Watford ou Southampton, au tour suivant.

L'Athlétisme de 's distingue certains des points de discussion clés…

Anfield commence ses longs adieux

L’air était chargé d’émotion. C’était le début d’un long au revoir.

Une bannière géante du Kop était ornée de l’image de Klopp et de la collection d’argenterie qu’il a inspirée. Un autre lit : « Jurgener Believers ».

Il y avait simultanément un sentiment de tristesse et d’appréciation parmi les fans qui acceptaient encore l’annonce choc de vendredi.

Klopp ne voulait pas de bruit ni de fanfare. Face à l’ampleur des enjeux dans les mois à venir, il a exigé que l’attention reste portée sur le terrain, mais l’importance de sa décision de se retirer en mai allait toujours peser sur cette occasion.

Répondant à l’ovation qui lui a été accordée lorsqu’il est sorti du tunnel peu avant le coup d’envoi, Klopp s’est tourné vers les supporters dans la tribune principale et a tapoté l’oiseau du foie sur sa poitrine. Il s’est ensuite assis, les mains jointes, la tête parfois baissée, pendant une interprétation émouvante de You’ll Never Walk Alone.

À peine 53 secondes du combat s’étaient écoulées lorsque le Kop entonna son premier chant : « Je suis si heureux que Jurgen soit un rouge ».

L’entraîneur allemand a réprimandé les supporters pour l’avoir chanté trop tôt dans les matchs, les invitant à diriger plutôt leur attention vers les joueurs. Cette fois, il n’y a eu aucune plainte.

“Les meilleurs souvenirs sont encore à venir”, a prédit Klopp lors de la conférence de presse de vendredi à Kirkby et il a parlé à ses joueurs de “extraire jusqu’à la dernière goutte” de leur temps ensemble.

Sa sortie imminente agira-t-elle comme une distraction ou les galvanisera-t-elle ? Affronter une opposition au Championnat à domicile n’aurait jamais été le test le plus rigoureux, mais Klopp n’aurait pas pu demander plus que cela.

Après une légère oscillation en première mi-temps lorsque Ben Gibson a annulé le premier match de Jones, Liverpool a rapidement repris le contrôle. Leur quête de gloire sur quatre fronts se poursuit et les espoirs d’une finale de rêve ne font que commencer.

Klopp apprécie l’adulation du public d’Anfield (Clive Brunskill/Getty Images)

McConnell et Bradley suggèrent que l’avenir sera radieux

Quelle journée pour James McConnell, 19 ans, qui a obtenu son premier départ à Liverpool.

Lors de la pré-saison en juillet dernier, il s’est fait aimer de Klopp et ses progrès remarquables ont récemment été reconnus par un contrat à long terme.

Réalisant des plaqués dans le rôle de milieu de terrain, McConnell a pris possession du ballon à huit reprises et a complété 72 de ses 81 passes (89 %). Un tacle glissé parfaitement chronométré sur Gabriel Sara a suscité un tonnerre d’applaudissements dans les tribunes.

Il y avait de la qualité et du sang-froid sur le ballon pour accompagner l’avantage combatif, McConnell délivrant le centre parfait pour que Jones acquiesce au premier but.

Celui qui succédera à Klopp héritera d’une génération passionnante de jeunes, avec Conor Bradley en pleine croissance. en stature à chaque match qu’il joue en l’absence de Trent Alexander-Arnold, blessé.

Bradley, 20 ans, a démontré sa capacité à briller aux deux extrémités du terrain. Le deuxième but de Liverpool témoigne de sa ténacité. HNous avons brillamment réussi à récupérer le ballon sur la droite, puis nous avons bondi en avant, jouant un une-deux avec Jota avant de lancer Nunez, qui a dépassé George Long.

Et avec presque le dernier coup de pied du match, il a tiré le ballon à travers la surface de réparation de Norwich pour que Gravenberch se dirige vers le cinquième de l’après-midi de Liverpool. Il a réalisé 112 touches, soit plus que quiconque sur le terrain.

James McConnell impressionné lors de ses débuts complets à Liverpool (Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Un trio de retours cruciaux

Il fallait ressentir pour Norwich.

À peine Jota avait-il catégoriquement donné à Liverpool une avance de 3-1 au début de la seconde période que Klopp a décidé d’opérer les changements.

Van Dijk, Dominik Szoboszlai et Andy Robertson ont été présentés en sortie de banc – c’est une injection de classe. Dix minutes plus tard, Alexander-Arnold se joignait à l’action. Klopp est un ami proche de l’entraîneur-chef de Norwich, David Wagner, mais aucun sentiment n’a été exprimé ici.

Deux des remplaçants se sont combinés pour le quatrième but de Liverpool, Van Dijk, non marqué, qui a marqué de la tête sur un corner invitant de Szoboszlai.

Janvier allait toujours être un mois charnière pour Liverpool. Klopp est aux prises avec une longue liste de blessures, ainsi qu’avec les absences du meilleur buteur Mohamed Salah et Wataru Endo en raison d’engagements internationaux.

Cependant, la situation s’annonce décidément plus rose et la salle de soins se vide.

Il y a eu une énorme ovation pour Robertson, qui n’avait pas joué depuis qu’il s’était luxé l’épaule en jouant pour l’Écosse en octobre. L’avoir frais pendant la fin de saison sera un énorme atout.

Il en va de même pour Szoboszlai, qui avait raté les quatre matches précédents en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Alexander-Arnold était absent depuis trois semaines en raison d’un problème aux ligaments du genou, mais il avait l’air vif et désireux de rattraper le temps perdu. Seuls Thiago, Stefan Bajcetic et Joel Matip restent sur la touche.

Avec un calendrier implacable et de nombreux enjeux dans quatre compétitions, le moment du retour de Robertson, Szoboszlai et Alexander-Arnold ne pourrait pas être meilleur pour Liverpool ou pire pour ses rivaux espérant les voir trébucher.

Qu’a dit Klopp ?

Klopp a félicité les fans pour le bruit généré, mais a tenu à détourner l’attention de sa décision de se retirer cet été.

« L’ambiance aujourd’hui, les gens m’ont tout montré et c’est merveilleux, j’adore ça. C’est inutile parce que je le sais, mais je ne dirai pas : « Ne le faites pas ».

« Nous avons besoin d’une ambiance sur le terrain et nous avons besoin que la foule ne pense pas seulement au manager. Je suis désolé de devoir le mentionner, mais c’est comme ça. Oublions ça un moment et affrontons chaque adversaire comme un fou.

“Ce fut un bon match. Norwich a eu ses moments. Nos objectifs étaient merveilleux. Nous avons bien joué dès le début et avons pris le contrôle du match. Quatre des cinq buts ont été inscrits par des gars de l’académie, vraiment cool. Beaucoup de points positifs. »

Quel avenir pour Liverpool ?

Mercredi 31 janvier : Chelsea (H), Premier League, 20h15 GMT, 15h15 HE

Une revanche managériale du tout premier match de Klopp avec Liverpool alors qu’il affronte Mauricio Pochettino, qui dirigeait Tottenham lors du match nul et vierge à White Hart Lane en octobre 2015. En 12 rencontres en carrière, Klopp n’a perdu qu’une seule fois contre l’Argentin. – le 4-1 contre les Spurs à Wembley au début de la saison 2017-18 lorsque Dejan Lovren a été remplacé après une demi-heure – tout en gagnant six fois.

(Photo du haut : Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)