Liverpool 4 Chelsea 1 : Bradley donne mal à la tête à Klopp ? Chelsea peut-il s’améliorer pour la finale de la Coupe Carabao ?

Liverpool a remporté une impressionnante victoire 4-1 contre Chelsea mercredi soir pour conserver son avance de cinq points en tête de la Premier League.

Diogo Jota a donné l’avantage à Liverpool après s’être frayé un chemin à travers la défense de Chelsea à la 23e minute du match. Conor Bradley a ensuite descendu le flanc droit avant de finir devant Djordje Petrovic pour marquer le premier but senior de sa carrière à Liverpool.

Dominik Szoboszlai semblait avoir confirmé la victoire de Liverpool lorsqu’il marquait de la tête le troisième but à la 65e minute. Les hôtes ont eu une brève frayeur lorsque Christopher Nkunku a marqué à la 71e minute, mais Luis Diaz a bouclé le match pour l’équipe de Jurgen Klopp peu de temps après.

Ici, Philip Buckingham, Liam Twomey et Mark Carey analysent le match de mercredi soir.

Bradley a-t-il donné mal à la tête à Jurgen Klopp ?

Bradley s’alignait contre Charlton Athletic et Cheltenham Town à la même époque l’année dernière dans le cadre d’un prêt d’une saison à Bolton Wanderers en League One.

Chelsea en Premier League aurait dû être un défi très différent, mais l’arrière droit a encore une fois approuvé son vaste potentiel.

Bradley a excellé lors de sa première apparition en championnat à Anfield sur un flanc où Chelsea alignait les internationaux anglais Ben Chilwell et Raheem Sterling. Le joueur de 20 ans n’a jamais cillé, justifiant pleinement l’appel de Jurgen Klopp à laisser Trent Alexander-Arnold parmi les remplaçants.

Un premier but de Liverpool a couronné la dernière soirée marquante pour Bradley. Courant sur la passe de Luis Diaz, l’international nord-irlandais a réalisé une somptueuse frappe au-delà de Petrovic en fin de première mi-temps.

Bradley avait déjà une passe décisive à ce moment-là après avoir aidé à préparer Diogo Jota pour le premier match, d’abord avec sa ténacité dans la presse, puis avec une passe. Il avait galopé en soutien pour faire bonne mesure.

Ce n’était pas sa seule passe décisive de la soirée, puisqu’il a préparé la troisième avec un joli centre depuis l’aile droite.

Dix jours après ses débuts en Premier League lors de la victoire 4-0 à Bournemouth, Bradley a doublé sa mise sur une introduction qui en demande plus. De la quantité inconnue à l’actif fiable en un clin d’œil.

Philippe Buckingham

Que doit changer Chelsea pour la finale de la Coupe Carabao ?

À peu près tout sur leur attitude et leur approche. Liverpool est brillant pour susciter une intensité tourbillonnante, et particulièrement à Anfield, mais rien de ce qu’ils ont fait n’a été une surprise – pourtant Chelsea s’est comporté comme un groupe de joueurs qui n’avaient même jamais regardé un match dans ce stade à la télévision auparavant.

Ils ont joué à leur propre rythme longtemps après qu’il soit devenu clair que leur propre rythme était loin d’être assez rapide pour rivaliser. Bien qu’ils soient rarement assez physiques pour commettre une faute sur Liverpool, ils ont quand même réussi à accumuler deux avertissements pour dissidence et un autre pour plongée au cours des 45 premières minutes désastreuses.

Conor Gallagher peut se sentir à juste titre lésé par la décision inexplicable de ne pas lui accorder de penalty lorsque le genou de Virgil van Dijk l’a frappé dans la surface, mais rien de ce qui s’est passé de part et d’autre de cet incident n’a suggéré que Chelsea marquant en premier aurait changé de manière significative la dynamique du jeu. .

(Clive Brunskill/Getty Images)

Il a fallu attendre la 48e minute pour que les visiteurs tirent sur le but d’Alisson, un effort apprivoisé d’Enzo Fernandez à longue distance. Le triple remplacement de Mauricio Pochettino à la mi-temps reflétait sa fureur face à la performance de Chelsea, mais aussi la réalité que son onze de départ était probablement toujours nul contre une équipe aussi bonne que Liverpool.

Il espère que Christopher Nkunku et Nicolas Jackson seront en forme et disponibles lors de la finale de la Coupe Carabao le mois prochain. Même dans ce cas, Chelsea sera un grand outsider, mais le minimum qu’ils doivent à leurs supporters est d’être dynamiques et compétitifs.

Liam Twomey

Pourquoi Jones était-il capable de jouer avec autant de liberté ?

Le contraste était presque poétique.

Avec les richesses dépensées par Chelsea en visite, ce sont les produits de l’académie de Liverpool qui ont montré leurs muscles sous les lumières d’Anfield.

Le but de Bradley fera la une des journaux, mais Curtis Jones, 23 ans, est tranquillement devenu l’un des joueurs les plus constants de la Premier League cette saison.

La principale force de Jones est la liberté avec laquelle il joue. Il est difficile pour les adversaires de le marquer car il apparaîtra à de nombreux endroits différents sur le terrain. Lorsque Liverpool se développait par l’arrière, Jones se retrouvait souvent aux côtés d’Alexis Mac Allister pour offrir la possibilité de travailler dans les zones centrales.

Si cette option n’était pas activée, il conserverait sa largeur le long de la ligne de touche gauche avec l’arrière gauche Joe Gomez venant à l’intérieur pour épingler l’ailier de Chelsea et fournir à Jones l’espace nécessaire pour recevoir plus haut.

Hors de possession, Jones mènerait la presse en tant que joueur le plus avancé dans une phase, mais reviendrait pour couper la passe finale dans sa propre troisième seconde plus tard.

C’est un trait qui est devenu nettement plus fort cette saison, comme l’a révélé son manager après la victoire 5-2 de Liverpool sur Norwich le week-end dernier.

« Si Curtis Jones peut apprendre à défendre, tout le monde peut apprendre à défendre ! Klopp a révélé. « Le jeu offensif, ce pressing haut, l’intensité, il nous donne le rythme. S’il peut le faire, tout le monde peut le faire.

(Clive Brunskill/Getty Images)

Malgré tout l’argent dépensé pour le milieu de terrain de Liverpool cet été, c’est l’un de leurs talents locaux qui s’est rendu indispensable dans le Liverpool 2.0 de Jurgen Klopp.

Marc Carey

Chelsea a-t-il un problème de prise de décision ?

La prodigalité de Chelsea en attaque a été un thème clé de sa saison.

Seul Everton a sous-performé davantage par rapport aux buts attendus que l’équipe de Pochettino cette saison, les chiffres suggérant qu’ils auraient dû marquer huit buts de plus qu’ils ne l’ont fait en réalité. Les chances étaient rares à Anfield, mais la prise de décision de Chelsea plus tôt dans la séquence offensive pourrait nécessiter autant d’amélioration que le tir lui-même.

Cette passe finale, ce mouvement supplémentaire pour ouvrir un angle, cette tête qui lève les yeux au moment crucial. Cela peut ressembler à de petites choses lorsque vous les voyez sur le terrain, mais cela peut faire la différence entre un match nul ou une victoire – une poussée pour une place européenne ou une marche sur l’eau au milieu du tableau.

La seule lueur d’espoir est que Christopher Nkunku est en pleine forme physique. Son seul but pour Chelsea a été pris brusquement et constitue l’injection exacte de qualité nécessaire dans la seconde moitié de la saison.

Il y a beaucoup de points positifs à retenir pour Chelsea, mais les détails subtils comptent en haut du terrain.

Marc Carey

Quelle est l’importance d’Anfield pour Liverpool ?

La dernière fois que Liverpool a remporté le titre de Premier League en 2019-20, ils l’ont fait sans perdre un seul match à Anfield. Répétez l’opération cette saison, avec Manchester City et Tottenham Hotspur encore en visite, et il y a toutes les chances que l’ère de Klopp puisse se terminer sur le plus haut niveau.

La victoire facile contre Chelsea lui a permis de marquer 29 points en 11 matchs à domicile cette saison, la meilleure de la division. Cela aurait pu être plus si ces matchs nuls frustrants avant Noël contre Manchester United et Arsenal n’avaient pas épuisé l’élan, mais Anfield est devenu un terrain de chasse fertile.

Depuis la victoire du Real Madrid en Ligue des champions en février de l’année dernière, Liverpool n’a pas perdu un match à domicile. La défaite 2-1 contre Leeds United en octobre 2022 reste la seule fois où un visiteur de Premier League quitte Anfield avec une victoire en près de trois ans. Klopp s’éloignera d’une forteresse cet été.

Philippe Buckingham

Quel avenir pour Liverpool ?

dimanche 4 février: Arsenal (A), Premier League, 16h30 GMT, 11h30 HE

Liverpool a un solide bilan contre Arsenal ces dernières années, n’ayant perdu qu’un seul de ses neuf derniers matchs.

Quel avenir pour Chelsea ?

dimanche 4 février: Wolverhampton Wanderers (H), Premier League, 14h GMT, 9h HE

L’équipe de Gary O’Neil a déjà surpris Chelsea cette saison, avec Mario Lemina et Matt Doherty marquant lors d’une victoire 2-1 il y a cinq semaines. Peuvent-ils réaliser un doublé face à Pochettino ?

(Photo du haut : Paul Ellis/AFP via Getty Images)