Liverpool 3-1 West Ham United (24 septembre 2023) Analyse du match

L’attaquant de Liverpool Darwin Núñez a inscrit un but brillant alors que son équipe s’est imposée 3-1 en Premier League contre une équipe tenace de West Ham à Anfield dimanche, dirigeant habilement une volée à l’heure de jeu.

Les visiteurs ont pris un bon départ lorsque Tomás Soucek a forcé un brillant arrêt d’Alisson d’une tête baissée à la septième minute, et deux minutes plus tard, Michail Antonio a dirigé un centre de Soucek à côté du but avec le but à sa merci.

Mais West Ham a dû regretter ces premiers ratés lorsque Mohamed Salah a été renversé par Nayef Aguerd à la 15e minute pour un penalty, et l’attaquant égyptien est intervenu pour écraser le coup de pied qui en a résulté pour donner l’avantage à Liverpool.

Cela a donné le coup d’envoi à l’équipe locale, mais West Ham a quand même réussi à égaliser avant la pause lorsque Jarrod Bowen a plongé aux pieds de Virgil van Dijk pour marquer d’une superbe tête basse pour son quatrième but de la saison.

Le but était étrangement similaire à celui de James Ward-Prowse qui les avait donné l’avantage contre Manchester City il y a une semaine, mais encore une fois, cela n’a pas suffi à leur apporter quoi que ce soit du match.

Après avoir raté un certain nombre d’occasions décentes, Nunez a finalement inscrit sur la feuille de match lorsqu’il s’est accroché à une belle passe d’Alexis Mac Allister, pour le plus grand plaisir de la foule d’Anfield.

Ce but a coupé le souffle aux Hammers et le remplaçant Diogo Jota a réussi à inscrire un troisième but sur le renversement de Virgil van Dijk à la 85e minute, quatre minutes après avoir quitté le banc.

Cette victoire place Liverpool à la deuxième place du classement avec 16 points, deux derrière le leader Manchester City, tandis que West Ham est septième avec 10 points.

Après avoir été mené lors de plusieurs matchs de début de saison, Liverpool ressemblait beaucoup plus à son ancien moi lors de la victoire de dimanche.

« Nous travaillons très dur et tout le monde peut voir que nous avons beaucoup progressé depuis le début et c’est ainsi, et nous devrons continuer à travailler », a déclaré Alexis Mac Allister dans une interview télévisée d’après-match.

« (C’était un) match très difficile. Nous les connaissons, nous savons comment ils jouent et nous savions qu’ils allaient essayer de beaucoup défendre et contre-attaquer. Nous nous sommes très bien préparés pour le match et, Dieu merci, nous avons gagné. cela », a-t-il ajouté.