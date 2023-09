Liverpool 3-1 Leicester City (27 septembre 2023) Analyse du match

Liverpool a éliminé Leicester City de la Coupe Carabao avec une victoire 3-1 à Anfield mercredi, marquant trois fois en seconde période pour compléter son retour.

Kasey McAteer a donné l’avantage aux visiteurs quelques minutes après le coup d’envoi, mais les buts de Cody Gakpo et Dominik Szoboszlai en seconde période ont permis à l’équipe de Jurgen Klopp de revenir devant avant que Diogo Jota n’en ajoute un troisième pour assurer le passage de Liverpool au quatrième tour de la compétition.

Un but de Kasey McAteer de Leicester à la troisième minute a permis à Liverpool de mener cinq fois en huit matchs 1-0, et la deuxième fois, il a pris du retard dans les premières minutes à Anfield.

Ce serait le seul tir cadré de Leicester alors que Liverpool se ressaisissait avec 29 tentatives de but, dont 10 cadrées, et des buts de Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai et Diogo Jota.

C’est Szoboszlai qui a été le choix à la 70e, avec un tir rayé de 20 mètres qui a dévié sous la barre transversale alors qu’il se dirigeait vers le filet.

Leicester, qui a été relégué de la Premier League la saison dernière, est à égalité de points avec Ipswich Town en tête du championnat alors qu’ils cherchent à revenir immédiatement dans l’élite anglaise.