Cristiano Ronaldo a inspiré la Juventus à la victoire sur la Roma. Un jour plus tard, Lionel Messi a fait de même pour Barcelone contre le Real Betis. Manchester City a démoli Liverpool pour sa première victoire à Anfield en 17 ans, Manchester United a pris une avance de 2-0 à la mi-temps à Old Trafford contre Everton. L’AC Milan a gagné, Zlatan Ibrahimovic franchissant une étape personnelle dans le processus. Le Bayern Munich a remporté une courte victoire (avant sa demi-finale de Coupe du monde des clubs lundi), le Borussia Dortmund a subi une légère défaite.

Ce fut un week-end de football passionnant, et By The Numbers a les meilleures statistiques –

première ligue

Alisson Becker a maintenant eu 6 erreurs menant à des buts depuis qu’il a rejoint le PL en 2018-19. Getty

2

Manchester United a encore perdu des points en faisant match nul 3-3 avec Everton. Ce n’était que la deuxième fois dans l’histoire du PL que Manchester United menait un match à domicile avec plus de 2 buts à la mi-temps et ne gagnait pas. La première? Un match nul 2-2 contre West Bromwich Albion en octobre 2010.

3/65

Liverpool est la première équipe à perdre trois matches de championnat à domicile consécutifs dans la campagne qui les a suivis en remportant l’élite anglaise depuis que Chelsea l’a fait il y a près de 65 ans, en mars 1956.

6

Pas celui auquel vous vous attendiez. Alisson Becker a maintenant eu 6 erreurs menant à des buts depuis qu’il a rejoint le PL en 2018-19; aucun autre joueur de Liverpool n’a fait plus de 3 au cours de cette période.

14

Manchester City est en fuite. Ils ont maintenant égalé la victoire de tous les temps par une équipe anglaise de premier plan dans toutes les compétitions, remportant chacun de leurs 14 derniers matchs – égalant Preston (se terminant en 1892) et Arsenal (se terminant en 1987). C’est aussi la plus longue séquence de victoires de la carrière de manager de Pep Guardiola.

27

Un creux historique pour Liverpool. Après 23 matchs cette saison, Liverpool (40) compte désormais 27 points de moins qu’au même stade la saison dernière (67), la plus grosse baisse de tout champion en titre à ce stade d’une campagne de l’histoire de l’élite anglaise.

82%

Chelsea a devancé de peu Sheffield United dimanche, grâce à une pénalité de Jorginho qui l’a porté 2-1. Neuf des 11 buts de Jorginho en PL sont venus du point de penalty (82%) – c’est le ratio le plus élevé de tous les joueurs avec plus de 10 buts dans l’histoire de la compétition.

208

Harry Kane a maintenant marqué 208 buts en 317 apparitions dans toutes les compétitions pour Tottenham, faisant de lui le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club. Ce qui en fait une statistique vraiment funky, c’est qu’il a égalé Bobby Smith, qui a également marqué 208 buts en 317 apparitions.

500

L’apparition d’Hugo Lloris lors de la victoire 2-0 des Spurs contre West Brom était sa 500e apparition en championnat de haut niveau. Depuis ses débuts à Nice en mars 2006, il a joué plus de matchs dans les cinq grandes ligues européennes que tout autre joueur.

Avec son doublé contre Crotone, Zlatan Ibrahimovic a désormais marqué 500 buts dans ses différents clubs. Giuseppe Cottini / NurPhoto via Getty Images

série A

dix

L’Inter Milan a battu la Fiorentina 2-0 vendredi, Achraf Hakimi aidant Ivan Perisic pour le deuxième de ces buts. Avec cette aide, Hakimi est devenu le seul défenseur à avoir été impliqué dans 10 buts dans le top 5 des ligues européennes cette saison: 6 buts + 4 passes décisives.

19

La Lazio a gagné 19 points depuis le début de 2021, seuls Manchester City (24) et Monaco (21) ont fait mieux dans le top 5 des ligues européennes.

500

Avec son doublé contre Crotone, Zlatan Ibrahimovic a désormais marqué 500 buts dans ses différents clubs. CINQ CENTS. PSG – 156, Milan – 82, Inter – 66, LA Galaxy – 53, Ajax – 48, Manchester United – 29, Juventus – 26, Barcelone – 22, Malmö – 18.

Cristiano Ronaldo a inscrit un total de 10 buts en carrière contre la Roma, à égalité au maximum contre n’importe quelle équipe italienne. MARCO BERTORELLO / AFP via Getty Images

la Ligue

sept

Le Real Madrid a récupéré un déficit de 1-0 pour s’imposer 2-1 grâce à un doublé de … Raphael Varane. Avec cela, les défenseurs du Real Madrid ont marqué sept accolades en Liga au 21ème siècle, plus que toute autre équipe de la compétition de cette période (2x Roberto Carlos, 2x Sergio Ramos, Nacho, Ivan Helguera et maintenant Varane).

Montre Messi-Ronaldo

Cristiano Ronaldo a marqué, Lionel Messi a marqué. Par ailleurs, le ciel reste bleu.

dix

Ronaldo a un total de 10 buts en carrière contre la Roma, à égalité pour le maximum contre n’importe quelle équipe italienne (il a également marqué 10 contre …. Juventus).

19

La Roma est le 19e club contre lequel il a marqué des buts à deux chiffres (la Roma, la Juventus et Tottenham sont les seuls clubs extérieurs à l’Espagne).

84

Ronaldo a été directement impliqué dans 84 buts depuis ses débuts en Serie A (2018/19), grâce à 68 buts et 16 passes décisives, plus que tout autre joueur de la ligue pendant cette période.

136

Messi a marqué à peine 136 secondes après avoir été remplaçant dans ce match contre le Betis, son but le plus rapide en tant que sous-titré de Barcelone en Liga. C’était aussi son 10e but lors de ses 6 derniers matchs contre le Real Betis (26 buts en 24 matchs au total contre eux).

(Statistiques fournies par le groupe Statistiques et informations d’ESPN)