Liverpool 23/24 kit un retour des années 70

Le kit Liverpool 23/24 est là, et c’est un voyage dans le passé.

Le nouveau design, qui fait ses débuts à Anfield lors du dernier match à domicile du club le 20 mai, est un hommage au maillot de Liverpool 1973/74. Cette saison était la finale du légendaire manager Bill Shankly avec le club. 50 ans après cette équipe vainqueur de la FA Cup, Liverpool ramène le look classique.

Bien sûr, c’est Liverpool, donc le haut n’est pas * si * différent de la plupart de leurs chemises au fil des ans. Regardons de plus près:

Simplicité classique

C’est à peu près aussi simple que la conception du kit. Un haut rouge simple, avec un col rond et des poignets blancs. Les détails du sponsor et de Nike sont également en blanc.

La chemise originale des années 70, bien sûr, n’avait pas de logos de sponsors. Et cette bande a été faite par Umbro. Mais la nouvelle version est à peu près aussi fidèle à une récréation moderne que vous pourriez l’espérer. Le Liverbird et le LFC autonomes, au lieu de la crête complète, ont toujours fière allure sur les kits.

Le haut présente une texture ondulée en relief, similaire à d’autres efforts récents de Nike, ce qui donne un peu plus d’intérêt de près. Il n’est pas clair s’ils portent différentes versions de vente au détail du maillot (versions match contre stade), mais les maillots portés par les membres de l’équipe féminine du LFC sur les photos officielles ne présentent pas cette texture.

Bien que le design de la chemise elle-même ne crie pas aux années 1970, la séance photo de l’équipe l’a certainement fait. Complet avec des boiseries et un pantalon maladroit, on dirait qu’ils se sont amusés à jouer dans le thème.

Les photos officielles fournies par le club n’ont pas montré ces détails, mais les flammes éternelles et « 97 » orneront à nouveau le haut du dos du maillot, en l’honneur des personnes perdues lors de la catastrophe de Hillsborough. De plus, il existe une police de numéro et de nom personnalisée pour les compétitions de coupe et les matchs amicaux, basée sur les panneaux de signalisation de Liverpool.

Examen du kit Liverpool 23/24

Il est difficile de bousiller un design classique comme celui de Liverpool, en particulier celui basé sur un sommet historique d’une équipe gagnante.

Les Reds et Nike ont fait le travail ici, recréant un look classique de Liverpool dans un style moderne. Ce n’est rien de remarquable, mais étant donné les limites lorsque l’on travaille avec un club emblématique avec une chemise traditionnellement simple, c’est très bien.

Cela aurait été bien de les voir faire un effort supplémentaire avec l’hommage des années 70 et se passer de sponsors (ou du moins les rendre en rouge ton sur ton). Mais dans le sport moderne d’aujourd’hui, axé sur l’argent, c’est un rêve irréaliste. Quoi qu’il en soit, Liverpool aura fière allure.

Note : A-

Comme la chemise? Vous détestez la chemise ? Frappez-nous dans les commentaires.

Photos : FC Liverpool