Liverpool 2 – 1 Leicester

Deux buts contre son camp de Wout Faes ont aidé Liverpool à remporter une victoire 2-1 contre Leicester, ce qui place les Reds à moins de deux points de la quatrième place de la Premier League.

La première sortie de Liverpool à Anfield depuis avant la Coupe du monde a connu un début cauchemardesque à peine quatre minutes lorsque Kiernan Dewsbury-Hall a traversé la défense de l’équipe locale avant de dépasser Alisson.

Mais après une action de bout en bout, le défenseur central de Leicester, Faes, a donné un coup de main massif à Liverpool, en coupant d’abord en quelque sorte le centre de Trent Alexander-Arnold et sur le gardien des Foxes Danny Ward (38) avant d’envoyer à nouveau le ballon dans son propre filet (45). ) après que la puce de Darwin Nunez ait heurté un poteau.

“Un cauchemar absolu pour lui et un cauchemar pour Leicester”, a déclaré Jamie Carragher de Sky Sports dans un co-commentaire – l’un des trois autres joueurs à avoir le record indésirable de marquer deux buts contre son camp lors d’un match de Premier League.

La rencontre divertissante a également offert des chances aux deux équipes après la pause, avec Jordan Henderson, Mohamed Salah et Nunez coupables devant le Kop et Harvey Barnes et Dewsbury-Hall se rapprochant à l’autre bout, mais ces propres buts se sont finalement révélés décisifs.

La quatrième victoire de Liverpool en championnat les maintient sixièmes, mais ils se rapprochent de Tottenham dans la course à la qualification pour la Ligue des champions et, avec la nouvelle recrue Cody Gakpo qui les surveille depuis les tribunes, ils seront optimistes quant à ce qui va arriver en 2023. Leicester reste 13e.

Notes des joueurs Liverpool : Alisson (5), Alexander-Arnold (8), Matip (6), Van Dijk (6), Robertson (5), Henderson (6), Elliott (6), Thiago (6), Salah (6), Nunez ( 6), Oxlade-Chamberlain (6) Sous-titres : Keita (6), Tsimikas (6), Gomez (N/A), Bajcetic (N/A) Leicester : Ward (6), Castagne (5), Amartey (6), Faes (2), Thomas (6), Ndidi (6), Soumare (6), Perez (6), Dewsbury-Hall (7), Barnes (7 ), Daka (6) Sous-titres : Vardy (6), Tielemans (6), Iheanacho (5) Joueur du match : Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Comment les propres buts de Faes ont aidé Liverpool à remporter la victoire

Il y avait eu des hommages d’avant-match à Pelé et à l’ancien attaquant de Liverpool David Johnson, mais lorsque l’action a commencé, ce sont les visiteurs qui avaient l’air les plus nets et une simple mise à pied de Patson Daka a soudainement ouvert l’espace pour que Dewsbury-Hall charge et marque. un ouvre-choc.

C’était alarmant de défendre une équipe de Liverpool qui avait l’air plus vulnérable que les saisons précédentes et quand Daka est parti avec un problème aux ischio-jambiers peu de temps après, l’un des principaux bourreaux des Reds, Jamie Vardy, a forcé Alexander-Arnold dans un bloc désespéré pour empêcher Barnes se retournant en une seconde.

Nouvelles de l’équipe Liverpool a fait un changement par rapport à la victoire sur Aston Villa, avec Harvey Elliott commençant à la place de Fabinho, qui n’était pas dans l’équipe

Leicester a fait deux changements depuis sa défaite le lendemain de Noël contre Newcastle, avec Ayoze Perez et Wilfred Ndidi entrant dans l’équipe, Youri Tielemans tombant sur le banc et Dennis Praet blessé.

Le concours ouvert a également vu des opportunités pour Liverpool au début, avec la réduction de Nunez renvoyée par Salah avant que l’Egyptien ne voit une frappe exclue pour un drapeau de hors-jeu contre Alex Oxlade-Chamberlain. Mais en l’espace de sept minutes avant la mi-temps, la donne a changé.

Lors des rediffusions, il était clair d’entendre Ward crier “Keeper’s” avant que Faes ne balance sauvagement une jambe sur le centre bas mais inoffensif d’Alexander-Arnold, bien que malgré cette erreur, le Belge puisse se compter un peu malheureux de voir le ballon boucler dans son propre but dans un tel mode extraordinaire.

Il a de nouveau manqué de sang-froid pour son deuxième but contre son camp, se tournant alors qu’il tentait de dégager le ballon après que la puce intelligente de Nunez ait touché les boiseries.

Nunez était à quelques centimètres à cette occasion, mais a fait un chiffre frustré en seconde période alors que sa sécheresse de six matchs pour le club et le pays s’étirait, avec un échec du bord de la surface particulièrement médiocre. Il a maintenant réussi 13 tirs sans succès lors de ses deux matchs de Premier League depuis la Coupe du monde.

Il y avait des signes encourageants de son jeu de liaison avec Salah, cependant, et une nuit où Liverpool n’était pas à son meilleur, ils prendront des points positifs comme celui-là – et le coup de pouce à leur poussée parmi les quatre premiers – comme confort avant la nouvelle année.

Klopp: La victoire est très importante – mais nous devons mieux jouer

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, à Sky Sports : “Évidemment, le premier but que nous encaissons n’est pas utile. Nous sommes ici pour les résultats. Nous avons gagné le match, trois points, c’est très important. Dans nos meilleures phases, quand nous étions super stables, nous avons eu des performances similaires à ce soir, peut-être pas exactement comme ça.

“Mais on a perdu des balles dans les mauvais moments quand on joue contre une équipe en contre-attaque, on a été trop ouverts dans ces moments-là. On a dû changer de formation ce matin, ce qui n’est jamais utile. On a eu de bons sorts, on les a obligés à marquer le buts contre son camp – dommage pour le garçon. La deuxième mi-temps a été meilleure, nous étions plus haut mais ils ont quand même eu leurs moments parce que nous étions trop ouverts. Nous devons prendre l’élan du résultat mais nous devons mieux jouer.”

Sur Fabinho quittant le groupe vendredi matin pour accompagner sa compagne à l’accouchement : “Quand les matchs arrivent aussi vite, vous avez une séance, la séance que nous avons eue hier. Ce matin, c’était juste pour les coups de pied arrêtés, puis nous avons appris la nouvelle et l’avons renvoyé à la maison. Pas parfait mais nous avons joué dans cette formation, nous pouvons faire Ce premier but n’est évidemment pas utile et vous pouvez voir l’impact qu’il a eu. Nous avons encaissé un but sur une sortie de but parce que nous étions trop profonds. La réaction que j’aurais aimé voir était que nous allions plus haut et que nous devions défi dans un autre espace, mais la réaction a été que nous avons reculé.”

Rodgers soutient le “caractère fort” des Faes pour rebondir

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, à Sky Sports : « C’était beaucoup mieux [than Boxing Day]. Nous avons commencé le jeu comme nous le voulions. A marqué un but fantastique et avait l’air vraiment dangereux. Peut-être que nous nous en sommes éloignés une fraction une fois que nous avons marqué. Mais nous avions toujours l’air à l’aise. Alors évidemment les deux buts viennent de nulle part. Nous avons toujours été une menace dans le match jusqu’à la toute fin. Nous sommes juste déçus de ne pas avoir obtenu quelque chose parce que je sentais que nous méritions quelque chose du jeu.

“[Wout Faes] a été brillant depuis son arrivée. Chaque performance a été exceptionnelle. Il est parti avec la Belgique et n’a eu aucune minute, donc c’est l’un de vos exemples de retour et peut-être de prendre quelques matchs pour commencer. Il est juste malheureux ce soir. Le premier but, je ne suis pas sûr que vous le reverrez comme ça. Mais c’est un personnage fort et il s’en remettra.”

Statistiques Opta – Démarrages et retours lents

Leicester a perdu 10 de ses 12 derniers matches de Premier League à l’extérieur contre Liverpool à Anfield (D2).

Liverpool a remporté six matches de Premier League en 2022 après avoir concédé le premier but, le plus commun de toutes les équipes cette année civile (également six pour les Spurs).

Il s’agissait de la 50e victoire de Premier League en 2022 par une équipe qui a concédé le premier but du match – les deux seules années de l’histoire de la Premier League au cours desquelles il y a eu 50 victoires de ce type sont survenues au cours des deux dernières années (également 57 en 2021) .

Le but de Kiernan Dewsbury-Hall à la quatrième minute pour Leicester était le septième but de Premier League que Liverpool a concédé dans les cinq premières minutes des matchs en 2022, trois de plus que toute autre équipe. En effet, c’est la plupart des équipes conjointes qui l’ont fait en une seule année, avec Sunderland en 2000 et Blackburn Rovers en 2009.

Wout Faes de Leicester est devenu le quatrième joueur avec deux buts contre son camp en un seul match de Premier League, après Jamie Carragher (1999, Liverpool contre Man Utd), Michael Proctor (2003, Sunderland contre Charlton) et Jonathan Walters (2013, Stoke contre Chelsea).

Et après?

Le prochain match de Liverpool, un coup d’envoi à 17h30 à Brentford le lundi 2 janvier, est également en direct sur Sky Sports, tandis que Leicester accueillera Fulham à 19h45 le mardi 3 janvier.