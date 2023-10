Liverpool 2-0 Union St.-Gilloise (5 octobre 2023) Analyse du match

Ryan Gravenberch a marqué son premier but à Liverpool pour donner à son équipe une victoire acharnée 2-0 contre l’Union St.-Gilloise en visite lors de leur affrontement en Ligue Europa à Anfield jeudi.

Gravenberch, arrivé le jour limite du Bayern Munich, a frappé à la 44e minute lorsque le milieu de terrain a suivi après que le gardien de l’Union Anthony Moris ait renversé un tir à longue portée de Trent Alexander-Arnold.

Mais Liverpool a fait travailler dur ses adversaires belges tenaces et ce n’est que lorsque Diogo Jota a marqué dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps que la victoire a été assurée. L’attaquant portugais a profité d’une contre-attaque et a calmement fait rouler le ballon devant Moris depuis l’intérieur de la surface.

Darwin Núñez a raté une glorieuse occasion en première mi-temps lorsqu’il a dévié du pied à bout portant suite à un centre bas de Mohamed Salah.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a admis que son équipe aurait pu faire mieux.

« Nous avons légèrement perdu le rythme et donné trop de coups de pied arrêtés », a-t-il déclaré à TNT Sport.

« J’aurais dû avoir plus de direction et tout ce genre de choses, mais vous prenez ce que vous pouvez obtenir dans ces moments-là et je pensais que nous étions vraiment matures et professionnels, mais nous aurions pu être bien meilleurs dans de nombreux moments. »

Avec deux victoires sur deux, suite à sa victoire d’ouverture au LASK Linz, Liverpool est en tête du Groupe E avec six points. Toulouse est deuxième avec quatre points après qu’un but de Gabriel Suazo en première mi-temps leur a permis de s’imposer 1-0 contre le LASK.

Reuters a contribué à ce rapport.