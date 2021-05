Liverpool 2 – 0 So’ton

Thiago a marqué son premier but pour Liverpool alors qu’ils gardaient leurs quatre meilleurs espoirs en vie avec une victoire 2-0 sur Southampton à Anfield.

Les deux équipes ont eu de bonnes chances dans une première mi-temps ouverte, mais Liverpool a obtenu le premier match alors que Sadio Mane a dépassé Kyle Walker-Peters pour convertir le centre de Mohamed Salah de six verges (31), la première fois que le duo avait combiné pour un but en Premier League ce saison.

Alisson était sur place pour nier les Saints à plusieurs reprises dans les deux mi-temps, tout en leur donnant presque un niveleur sur une plaque avec une mauvaise évanouissement dans la seconde, rassemblant avec gratitude le faible tir de Che Adams, avant que la signature d’été Thiago ne frappe avec un beau bas. effort de l’extérieur de la boîte dans le coin inférieur droit (90).

Le week-end avait offert des résultats mitigés dans la quête de Liverpool pour le top quatre, Leicester et les Spurs battus, mais Chelsea gagnait tard à Manchester City juste avant cette victoire vitale. Il laisse Liverpool à six points de Leicester, quatrième, avec un match en main et quatre à jouer, avec Chelsea un point plus loin en troisième.

Thiago célèbre après avoir scellé les points pour Liverpool



Southampton est 16e et n’est pas encore mathématiquement sûr après avoir gagné seulement deux fois en 17 matchs, mais se trouve à 10 points de la zone de largage avec 12 points à jouer.

Notes des joueurs Liverpool: Alisson (7), Alexander-Arnold (7), Phillips (8), Williams (6), Robertson (6), Fabinho (8), Thiago (7), Wijnaldum (7), Jota (6), Mane (7) ), Salah (6) Sous-marins: Firmino (NA), Oxlade-Chamberlain (NA), Jones (NA). Southampton: Forster (7), Walker-Peters (6), Bednarek (6), Vestegaard 6 (), Stephens (6), Tella (7), Ward-Prowse (6), Armstrong (6), Redmond (6), Walcott (6), Adams (6) Sous-marins: Obafemi (6), Diallo (6), Djenepo (NA) Homme du match: Fabinho

Comment Liverpool a combattu les Saints pour une victoire significative

Les deux équipes étaient impatientes d’attaquer en première mi-temps; Salah a été refusé par Fraser Forster à un angle, avec Mane dans une meilleure position, avant que le gardien de but de Southampton ne soit ensuite contraint de faire des arrêts après l’effort féroce de Diogo Jota et le tir au curling de Salah à l’intérieur de la surface.

Forster a été battu par la tête de Gini Wijnaldum sur un corner de Trent Alexander-Arnold, la barre transversale venant à sa rescousse, et à l’autre bout, le gardien Alisson s’est levé pour refuser à Adams un but sûr alors que les Saints cassaient à grande vitesse, se régalant de la haute ligne défensive de Liverpool.

Mais 45 secondes plus tard, Liverpool était en tête. Trouvé par Fabinho sur la droite, Salah a pondu une belle balle dans Mane au poteau arrière, devançant son marqueur Walker-Peters et passant devant Forster, qui a choisi de ne pas sortir et de réclamer le ballon.

Sadio Mane se lève pour marquer le premier match de Liverpool à Anfield



Salah avait presque eu un deuxième instant plus tard, bloqué après avoir tenté de contourner Forster, et Saints aurait dû égaliser juste avant la pause alors que la tête de Nathan Tella sur le centre de Nathan Redmond tombait entre les mains reconnaissantes d’Alisson.

Jota a piqué les mains de Forster au début de la seconde mi-temps sous un angle serré, tandis que Nat Phillips avait alors une vue beaucoup plus claire au but, trompant sa tête ombragée du centre brillant d’Alexander-Arnold.

Michael Obafemi, quelques instants après son arrivée, a failli attraper un niveleur alors qu’il était joué par Tella, rattrapant Rhys Williams au pied plat, mais Alisson s’est précipité pour bloquer à nouveau.

Che Adams est refusé par Alisson juste avant le match d’ouverture de Liverpool



Diallo, un autre remplaçant, a forcé Alisson à basculer d’une demi-volée alors que Liverpool a survécu à une certaine pression, les hôtes étant pris entre deux poussant pendant une seconde et se défendant contre une équipe des Saints insistante.

Alisson, qui avait été le fléau des Saints, leur a alors presque offert un but alors que son évanouissement tombait aux pieds d’Adams, seulement pour que son faible effort retombe directement dans les bras du gardien brésilien.

Actualités de l’équipe Liverpool a fait deux changements du côté qui a fait match nul 1-1 avec Newcastle alors qu’Ozan Kabak a raté le match et Roberto Firmino a chuté sur le banc, avec les jeunes défenseurs Rhys Williams et Nat Phillips entrant. Southampton a fait deux changements; Le prêteur de Liverpool Takumi Minamino n’était pas éligible contre ses employeurs, alors Theo Walcott est entré, tandis que le gardien de but Fraser Forster est intervenu pour Alex McCarthy.

Mais Thiago, critiqué pour sa forme mixte depuis son arrivée du Bayern Munich l’été dernier, a montré sa classe avec une finition basse de 20 mètres dans la dernière minute, concluant une victoire significative.

Sans être une victoire mathématique incontournable, Liverpool aurait ressenti la pression au coup d’envoi pour se maintenir dans la course aux places de la Ligue des champions, une attente minimale au début de ce qui a été une campagne de tests pour les champions.

Et après?

Liverpool se rend maintenant à Manchester United jeudi soir dans son match réorganisé à 20h15, en direct sur Sky Sports Premier League, avant de se rendre à West Brom le Super dimanche à 16h30, également sur Sky Sports Premier League.

Dimanche 16 mai 16h00



Coup d’envoi à 16h30





Southampton accueille désormais Crystal Palace mardi soir à 20h15, en direct sur Sky Sports Premier League, avant d’accueillir Fulham à 15h samedi, également en direct sur Sky Sports Premier League.

