Liverpool 2 – 0 Rangers

Le fabuleux coup franc de Trent Alexander-Arnold a mis Liverpool sur la voie d’une victoire 2-0 en Ligue des champions contre les Rangers à Anfield.

La forme de l’arrière latéral a fait l’objet de nombreuses discussions, mais il a illuminé la soirée avec un magnifique effort pour tirer Liverpool devant avant que Mohamed Salah ne marque sur place après que Luis Diaz ait été victime d’une faute de Leon King. Cela ne faisait que faire allusion à la domination totale de l’équipe de Jurgen Klopp.

Le résultat maintient l’emprise de Liverpool sur la deuxième place du groupe A de la Ligue des champions à mi-parcours, tandis que l’équipe de Giovanni van Bronckhorst se retrouve languissante en bas de tableau sans un point ni même un but en trois matchs jusqu’à présent.

Comment Liverpool a dominé les Rangers à Anfield

La réponse de Klopp aux faiblesses défensives de son équipe ces derniers temps a été de retirer Fabinho et d’introduire un attaquant supplémentaire dans la formation de départ. Salah a été rejoint par Diaz, Diogo Jota et Darwin Nunez. La meilleure forme de défense et tout ça.

Au milieu d’une atmosphère crépitante d’Anfield, c’est ainsi que cela s’est avéré lorsque son équipe de Liverpool a remporté le match contre les Rangers dès le départ. Nunez a décoché un tir intelligent. Kostas Tsimikas a bien attaqué en avant et c’est sa passe qui a vu l’Uruguayen victime d’une faute sur le coup franc clé.

Il y avait beaucoup à faire, mais Alexander-Arnold rend cela facile, en fouettant facilement le ballon au-delà d’Allan McGregor. Après tout l’accent mis sur ses faiblesses défensives, c’était un rappel qu’il est un joueur qui peut faire des choses que les autres joueurs ne peuvent pas.

Cela a fait exploser le plan de match des Rangers. La confiance avait été restaurée par une saine victoire sur Hearts mais les souvenirs de ces lourdes défaites contre le Celtic, l’Ajax et Napoli auraient persisté. Cette équipe se fanerait-elle à nouveau face à une classe d’adversaires supérieure?

Nouvelles de l’équipe Jurgen Klopp a apporté trois changements à l’équipe qui a fait match nul à domicile contre Brighton alors que Luis Diaz, Darwin Nunez et Diogo Jota ont remplacé Fabinho, Fabio Carvalho et Roberto Firmino. Les Rangers ont apporté quatre changements à l’équipe qui a mis quatre anciens Hearts en direct sur Sky Sports. Antonio Colak, qui a marqué deux fois dans ce match, a abandonné pour Alfredo Morelos. Steven Davis, Malik Tillman et l’adolescent Leon King sont également entrés dans l’équipe.

Ils ont réussi à s’accrocher, mais les chances ont continué à se présenter pour Liverpool, la plupart d’entre elles semblant tomber sur Nunez. Ce fut un début modéré de sa carrière à Liverpool depuis son arrivée de Benfica cet été, mais son mouvement était au point ici et il semblait une véritable menace.

Ce qui manquait à sa performance, c’était un objectif. Peut-être aurait-il dû faire mieux en tirant trop près de McGregor depuis le canal gauche, mais cette foulée galopante a assuré que la prochaine opportunité n’était jamais loin. Les Rangers ne pouvaient tout simplement pas faire face à lui.

C’est plutôt Diaz qui a ouvert le côté extérieur pour façonner le second, s’élançant entre les défenseurs avant d’être renversé par King. Salah a pris le penalty et est descendu au milieu lorsque McGregor a plongé à gauche pour son cinquième but de la saison.

Ce fut une défaite cuisante pour les Rangers, le gouffre illustré par le fait qu’ils n’ont pas réussi leur premier tir cadré jusqu’à ce qu’Antonio Colak teste Alisson dans les cinq dernières minutes. Pour Liverpool, pour Alexander-Arnold, c’était exactement le genre de soirée qu’il fallait.

Verdict de Paul Merson « L’écart entre les deux équipes était énorme. Le gouffre en classe était énorme sur tout le terrain. C’était très, très confortable pour Liverpool.

Analyse : Alexander-Arnold montre sa classe

Image:

Alexander-Arnold célèbre le but de Liverpool contre les Rangers





Même avant que le ballon ne soit frappé, il y avait un sentiment autour d’Anfield que cela se dirigeait vers le corner. Telle est la confiance en Alexander-Arnold avec le temps de choisir sa place. Cela a montré sa qualité et a remis l’accent sur son immense talent.

Et pourtant, c’est peut-être une danse qu’on se destine tout au long de sa carrière. L’affichage dominant de Liverpool contre les Rangers n’a pas testé Alexander-Arnold défensivement et c’est sur cet aspect du jeu que se concentrent les critiques. Cela ne nous disait rien de nouveau.

Ce qu’il a mis en évidence une fois de plus, c’est qu’il s’agit d’un joueur spécial, celui qui peut gagner des matchs pour l’une des meilleures équipes du monde en tant qu’arrière latéral. Il aurait peut-être aussi obtenu une passe décisive si Virgil van Dijk n’avait pas regardé sa tête large. Il est parti sous une standing ovation. C’était mérité.

Et après?

Liverpool se rendra à Arsenal dimanche, en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 16 heures; coup d’envoi 16h30.

Les Rangers accueillent St Mirren à Ibrox en Premiership écossaise samedi; coup d’envoi 15h.

Le match retour entre les Rangers et Liverpool à Ibrox suit les matchs du week-end du mercredi 12 octobre; coup d’envoi 20h.