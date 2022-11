Liverpool 2 – 0 Naples

Les buts tardifs de Mohamed Salah et Darwin Nunez ont aidé Liverpool à une victoire 2-0 sur Naples, mais les Italiens ont tout de même terminé parmi les meilleurs du groupe A de la Ligue des champions.

Avec un manque de danger sur le match, aucune des équipes n’a vraiment quitté la deuxième vitesse, car les chances que Liverpool annule un swing de quatre buts pour dominer le groupe ne menaçaient jamais de se matérialiser.

Cependant, deux buts de Liverpool sont arrivés tard lorsque Salah est rentré à bout portant après que la tête de Nunez ait été récupérée sur la ligne par le gardien Alex Meret avant que Nunez ne s’empare d’un but, accordé par VAR, après avoir tapé à la maison de la tête initiale de Virgil van Dijk qui a été sauvé.

Napoli pensait que Leo Ostigard les avait dirigés à la 53e minute, mais VAR a annulé le but après un contrôle de trois minutes qui a révélé que l’arrière central avait été en avance sur le jeu.

Notes des joueurs Liverpool : Alisson (7), Alexander-Arnold (7), Konaté (7), Van Dijk (7), Tsimikas (7), Fabinho (6), Thiago (7), Milner (7), Jones (7), Salah ( 7), Firmino (7) Sous-marins utilisés : Nunez (7), Elliott (7), Ramsey (N/A), Carvalho (N/A), Bajcetic (N/A) Naples : Meret (6), Di Lorenzo (7), Ostigard (7), Kim (7), Olivera (7), Ndombélé (7), Lobotka (7), Anguissa (6), Politano (6), Osimhen (7) , Kvaratskhelia (7) Sous-marins utilisés : Lozano (7), Simeone (N/A), Zielinski (N/A), Raspadori (N/A) Homme du match: Mo Salah

Pour Liverpool, ce fut une soirée bien plus positive à Anfield que la défaite 2-1 de samedi contre Leeds en Premier League.

Jurgen Klopp était ravi de la façon dont Liverpool a restreint une équipe aussi libre que Naples.

L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, pense que son équipe a bien réagi après sa défaite contre Leeds en battant Napoli 2-0 en Ligue des champions.



Il a déclaré: “J’aurais apprécié le match même sans les buts, mais ce sont des choses importantes. Nous avons montré une très bonne réaction. Être compact fait toute la différence. Tout d’un coup, nous avons les défis dans les bons espaces et nous sommes difficiles jouer contre.

“Si vous avez vu ce que Naples peut faire, c’était un très bon match pour nous. J’ai vu beaucoup de courage et de bravoure. Deux coups de pied arrêtés nous ont valu des points et prendre 15 (points) dans ce groupe est absolument fou.”

Le tirage au sort des huitièmes de finale, dans lequel Liverpool ne sera pas classé, aura lieu à 12 heures le lundi 7 novembre.

Un pas dans la bonne direction pour Liverpool…

Ce n’était pas l’une des nuits européennes épiques de Klopp sous les lumières d’Anfield, mais c’était une étape historique car il est devenu le quatrième manager de Liverpool à atteindre 400 matchs à la tête du club, après Tom Watson, Bill Shankly et Bob Paisley.

Nouvelles de l’équipe Jurgen Klopp a résisté à l’envie de jouer une équipe gravement affaiblie et n’a effectué que quatre changements depuis la défaite contre Leeds. Andy Robertson, Harvey Elliott, Joe Gomez et Darwin Nunez ont abandonné avec Kostas Tsimikas, James Milner, Ibrahim Konate et Curtis Jones ont donné le départ

Il est difficile de savoir qui Liverpool se présentera cette saison après une série de résultats erratiques et ce n’était pas clair dans cette rencontre pendant de longues périodes.

Les hommes de Klopp ont joué avec acuité pour de courtes rafales en première mi-temps avec Thiago testant les gants de Meret à distance et Curtis Jones – jouant dans le cadre des trois premiers de Liverpool – se dirigeant vers la suite d’un centre astucieux de Roberto Firmino.

Napoli est en tête du classement de la Serie A et avait remporté 13 matchs consécutifs toutes compétitions confondues avant ce déplacement à Anfield. Ils ont senti leur moment de faire 14 de suite et semblaient avoir saisi leur chance sur un coup franc quand Ostigard a été laissé libre de rentrer à la maison à six mètres. Cependant, après un contrôle VAR de trois minutes, il a été jugé qu’une partie de son épaule était en position de hors-jeu pour le plus grand plaisir de la majorité d’Anfield.

Le bruit a été levé pendant une courte période, mais sans véritable envie désespérée de gagner le match nul et Tottenham se profilant dimanche, un vainqueur pour l’une ou l’autre équipe semblait peu probable. Quand c’est arrivé, c’était décousu mais Salah s’en fichait. Nunez – qui a remplacé Jones avec 17 minutes à jouer – a envoyé une tête puissante vers le but que Meret a jonglé à peu près loin de sa ligne de but, mais Salah a été le plus rapide à réagir et l’a presque regroupé sur la ligne, ce qui signifie qu’il a marqué dans ses cinq derniers. Matchs de Ligue des champions.

Mohamed Salah marque en fin de match contre Naples





Le score n’était pas terminé car lors de la dernière attaque, la tête de Van Dijk d’un autre coin de l’aile gauche a attiré un autre arrêt de Meret, qui n’a pu que tâtonner le ballon vers son but où Nunez, qui semblait hors-jeu, l’a frappé à la maison. Le drapeau s’est levé, mais après un deuxième long contrôle VAR, il a été jugé que Nunez était joué par un défenseur de Naples. Son premier but en Ligue des champions pour Liverpool – le premier d’une longue série, espère Klopp.

Klopp : Nous avons défendu avec tout ce que nous avions

Klopp a déclaré: “Je ne doute pas de la qualité, personne n’a douté de la qualité. Cela fait partie du problème car nous ne faisons pas preuve de cohérence. C’est pourquoi j’ai mentionné le deuxième but contre Leeds comme exemple d’une situation où vous défendre avec tout ce que vous avez, mais nous chassions le match.

“Quand nous avons défendu, nous avons défendu avec tout ce que nous avions ce soir. Nous étions compacts.

“Personne n’a oublié ce que nous avons fait la saison dernière, les garçons ne l’ont pas oublié mais ce n’est pas important. Je sais que les gens vont en avoir marre que je le dise mais nous devons vraiment nous battre et ensuite le vrai football que nous pouvons jouer peut revenir. Mais ce soir, nous avons tout montré. De très bons morceaux de football et les éléments défensifs étaient de haut niveau. Napoli est une vraie force, donc cela aurait pu être très difficile ce soir. La cohérence et la stabilité sont ce que nous devons obtenir.”

Analyse: Liverpool montre de l’acier pour apprivoiser la bête de Naples

Lewis Jones de Sky Sports écrit :

Essayer d’articuler et de disséquer intelligemment où tout a mal tourné pour Liverpool cette saison a fait exploser de nombreuses têtes ces dernières semaines. Comment une équipe peut-elle passer de battre Manchester City à perdre deux matchs lors de la rotation contre Nottingham Forest et Leeds?

Est-ce la fatigue ? Est-ce dû à un manque d’investissement ? Serait-ce très probablement le directeur?

Les simples mortels comme nous devraient probablement écouter Jurgen Klopp. Il pense que tout dépend de leur sécurité et de leur agressivité pour empêcher les attaquants adverses de surcharger leur ligne défensive. En un mot, il s’agit pour Liverpool d’être “compact”. C’est un mot qu’il a utilisé à plusieurs reprises dans son évaluation d’après-match de leur victoire 2-0 sur Naples. Oui, le match était un peu un caoutchouc mort, mais Liverpool devrait être félicité pour sa capacité à garder une feuille blanche contre une équipe offensive aussi puissante qui avait remporté ses 13 derniers matchs dans toutes les compétitions, marquant 39 buts dans le processus. À Anfield, ils étaient limités à un total de buts attendus de seulement 0,43, Alisson n’ayant à faire face qu’à deux efforts assez apprivoisés sur son but.

Comme Klopp l’a mentionné, Liverpool était plus une unité cohérente, en particulier au milieu de terrain où Thiago et surtout James Milner, avant son départ avec une blessure à la tête à la 47e minute, ont rendu très difficile pour Napoli de placer ses forces créatives dans des positions dangereuses. Et quand on reste serré à l’arrière, il ne faut qu’un instant pour gagner un match et les prouesses de Liverpool sur les coups de pied arrêtés sont encore une fois ressorties pour marquer les deux buts.

Ce type de philosophie de football stable et compacte n’est peut-être pas la voie de Klopp, mais pour l’instant jusqu’à la pause de la Coupe du monde, cela semble être le meilleur moyen de Liverpool d’obtenir des résultats.

Opta : les Reds brisent la course à Naples

Napoli n’a jamais gagné à l’extérieur contre une équipe anglaise en compétition européenne, l’équipe italienne ayant échoué à 12 reprises à ce jour (D3 L9).

Napoli (P18 W15 D2 L1) a subi sa première défaite de la saison, laissant le PSG (19) comme la seule équipe des cinq grands championnats européens à rester invaincue dans toutes les compétitions cette saison.

Klopp est devenu le septième entraîneur à prendre en charge plus de 100 matchs de l’UEFA Champions League, tandis que seul Pep Guardiola (61) a plus de victoires lors de ses 100 premiers matchs en charge dans la compétition que Klopp (58).

Salah a maintenant marqué 43 buts en UEFA Champions League et n’est plus qu’à un but d’égaler Didier Drogba (44) en tant que meilleur buteur africain de la compétition.

Et après?

Liverpool a encore trois matches avant la Coupe du monde. Ils affronteront Tottenham le Super Sunday ce week-end, en direct sur Sky Sports à partir de 16h; coup d’envoi 16h30. Ils accueilleront ensuite Derby dans la Coupe Carabao le mercredi 9 novembre avant leur dernier match de Premier League contre Southampton le samedi 12 novembre ; coup d’envoi 15h.

Napoli a également trois matches de Serie A avant la pause de la Coupe du monde, face à Atalanta, Empoli et Udinese au cours des 10 prochains jours.