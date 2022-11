Liverpool 12e ; Gain de Man City

La saison de Premier League 2022-23 a 146 matchs et les effets des décisions VAR tout au long de la saison sont maintenant révélateurs. Liverpool a vu certains matchs clés basculer en sa faveur après l’intervention du VAR, entraînant une chute spectaculaire du tableau lorsque de telles décisions sont supprimées.

La saison dernière, notre tableau des effets VAR a montré qu’Arsenal se serait qualifié pour la Ligue des champions à la place de son rival Tottenham Hotspur s’il n’y avait pas eu VAR. Jusqu’à présent cette saison, Arsenal n’a perdu qu’un seul match – bien que le VAR ait eu son mot à dire là-dessus, et sans lui, ils seraient toujours invaincus – mais Manchester City serait en fait à moins de trois points d’eux au sommet.

Comme nous l’avons fait la saison dernière, nous examinons toutes les décisions VAR à travers la Premier League et voyons comment elles ont pu affecter le résultat des matchs.

Il ne s’agit pas seulement du nombre de fois qu’une équipe reçoit un appel VAR favorable ou du nombre de buts affectés. Ce qui est plus important, c’est quand ces décisions VAR ont lieu et, surtout, si cet impact aurait finalement changé le score final.

L’équipe de Jurgen Klopp serait abandonnée dans la moitié inférieure du tableau sans VAR. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

ESPN vous apporte le Tableau des effets VAR. Nous avons pris les 48 renversements VAR en Premier League jusqu’à présent cette saison et calculé comment ils pourraient avoir influencé les matchs. Nous continuerons à suivre VAR tout au long de la saison et découvrirons qui sont les vrais gagnants et perdants.

Comment nous élaborons le tableau des effets VAR

Nous ne prenons que le premier renversement VAR de chaque jeu, car le calcul considère que tout incident VAR ultérieur ne se serait pas produit car toute la direction du jeu a été modifiée. (Pensez-y comme une chronologie Marvel ou l’intrigue de n’importe quel film de voyage dans le temps.)

La décision VAR est ensuite inversée par rapport à l’appel initial sur le terrain – donc si un but est refusé pour hors-jeu, il est donné comme but.

Si une pénalité a été annulée, elle est considérée comme accordée et marquée, sauf si l’équipe en question a un record de conversion de pénalité inférieur à 50 % sur la saison. Par exemple, Crystal Palace n’a pas réussi à marquer depuis le point de penalty cette saison, ratant les deux tirs au but. S’il est inférieur à 50 %, une pénalité peut être considérée comme manquée.

Si une équipe s’est vu attribuer un but par un penalty ou un hors-jeu incorrect par VAR, le but est refusé.

Nous prenons ensuite en compte une série de facteurs avant de nous arrêter sur un résultat prédit :

Forme d’équipe : Les résultats des six matchs précédents donnent une indication de la façon dont une équipe a joué en général.

Heure de l’incident : Par exemple, si un incident se produit tard dans le jeu, il est moins probable que le score change à nouveau après ce point.

xG au moment de l’incident : Cela nous permet de prendre en compte quelle équipe s’est créée les meilleures occasions et est en train de monter en puissance.

Force de l’équipe : En plus de la forme, la force générale d’une équipe joue un rôle. Cela prend en compte la position de la ligue et les records de buts et défensifs d’une équipe tout au long de la saison.

Incidence de l’incident : Par exemple, une décision sur carton rouge annulée peut changer le résultat d’un match.

Ces résultats ont ensuite été utilisés pour modifier le tableau et déterminer l’impact que le VAR a eu sur les positions des équipes cette saison.

Le tableau montre la position de chaque équipe après les résultats modifiés, les flèches indiquant si leur position dans la ligue est meilleure ou pire sans VAR. Toutes les équipes n’ont pas disputé le même nombre de matchs en raison de reports.

Les grands perdants sans VAR

Détourne le regard, Liverpool fans, car l’équipe de Jurgen Klopp est envoyée en spirale dans le classement de la Premier League une fois les interventions VAR supprimées. Les Reds perdent cinq points et six places, passant de la 6e à la 12e place. Ils sont plus proches des places de relégation (cinq points) que de la place de la Ligue Europa (six points.)

Alors, pourquoi Liverpool chute-t-il si loin ? Il s’agit vraiment de savoir quand et qui contre les décisions clés du VAR est venu. C’était 0-0 à la 53e minute contre Manchester City à Anfield lorsque Phil Foden s’est vu refuser un but pour une faute dans la préparation d’Erling Haaland sur Fabinho. Bien que Liverpool ait remporté le match 1-0, tous les événements de cette intervention VAR sont annulés et cela continue comme si City avait une avance de 1-0 – à laquelle ils s’accrochent. Cela crée un swing en six points entre les deux équipes; en fait, notre tableau VAR a Liverpool à 18 points derrière City et 21 à la dérive du leader de la ligue Arsenal.

Liverpool perd un autre point lorsque le match nul 3-3 à domicile contre Brighton devient une défaite, les Reds accordant un but à Mohamed Salah après une critique de hors-jeu. Ils perdent également le derby du Merseyside contre Everton, ce match nul 0-0 étant obtenu après que le VAR a exclu un but de Conor Coady pour hors-jeu.

Ensuite c’est Manchester United, qui perd trois points sans VAR – mais un seul match voit un résultat modifié. Arsenal avait un but refusé par le VAR qui les aurait mis devant à Old Trafford, un match qui est désormais calculé comme une victoire à l’extérieur. Après s’être assis juste à l’extérieur des places de la Ligue des champions en cinquième place, ils chutent d’une place à la sixième – l’écart avec les quatre premiers passe de trois points à cinq.

Brentford s’effondrer dans la ligue de la même manière que Liverpool, perdant six places à partir de la 10e place, occupant deux places au-dessus de la zone de relégation avec un coussin de quatre points. Les Bees ont eu une décision clé de pénalité VAR en leur faveur lors de la victoire contre Leeds alors qu’il était 0-0, tandis que Nottingham Forest a concédé une pénalité VAR alors qu’ils menaient à domicile contre le club de l’ouest de Londres; ce match nul devient une victoire de Forest, ce qui signifie que Brentford perd un total de trois points.

Palais de cristal perdre également trois points sans le VAR. La décision clé pour les Eagles est intervenue à West Ham plus tôt ce mois-ci, lorsque le VAR a annulé un penalty tardif des Hammers alors que le score était de 1-1 et que l’équipe de Patrick Vieira a remporté la victoire – ce qui est désormais considéré comme une défaite. Ils ont également profité du fait que Newcastle avait un but refusé par le VAR dans un match qui s’est terminé sans but. Ils ont eu une décision VAR contre eux le week-end lorsque le vainqueur de Forest est venu après un examen de hors-jeu.

Une autre équipe avec des espoirs en Ligue des champions, Newcastle United rester dans le top quatre mais perdre deux points sans VAR. Les Magpies ont été impliqués dans le VAR plus que tout autre club cette saison ; ils ont reçu un penalty contre Bournemouth alors qu’ils étaient à la traîne (le match nul devient une défaite, -1), Fulham a fait expulser un joueur à la cinquième minute alors que le score était de 0-0 à Craven Cottage (la victoire devient un match nul, -2), et Les Wolves se sont vu refuser un but pour mener 2-0 dans un match qui s’est soldé par un match nul (-1). C’est un total de quatre points gagnés grâce au VAR, mais cette seule décision qui les a opposés lors d’un match nul 0-0 à domicile contre Palace leur enlève deux points.

Chelsea perdent également deux points avec VAR mais sont inchangés en huitième. La seule décision qui a affecté les résultats des Blues a été l’égalisation tardive refusée par West Ham à Stamford Bridge lorsque Jarrod Bowen a été pénalisé pour une faute sur le gardien Edouard Mendy.

Compléter la liste des équipes qui perdent sans VAR sont Forêt de Nottingham, avec une perte nette d’un point. Les hommes de Steve Cooper auraient été gagnants sans VAR jusqu’à ce que le but refusé de Morgan Gibbs-White contre Brentford soit annulé, donnant à Forest une victoire alors que le match se dirigeait vers un match nul.

Les grands gagnants sans VAR

West Ham United n’a pas eu une grande saison, même le manager David Moyes l’admettrait. Mais il semble que cela aurait pu être beaucoup mieux, avec les Hammers qui montent en flèche une fois les décisions VAR supprimées; grimpant sept places de la 16e à la neuvième, avec quatre points supplémentaires. Les hommes de Moyes passent d’un point au-dessus de la zone de relégation à un coussin de six points.

Même s’ils ont bénéficié d’un penalty annulé des Spurs lors d’un match nul au stade de Londres, d’autres décisions sont allées contre eux. Le VAR a refusé les buts de West Ham lors d’une défaite 1-0 à Forest et d’une défaite 2-1 à Chelsea, et a annulé son penalty tardif contre Palace alors que le score était de 1-1.

La prochaine équipe à souffrir de VAR sont les challengers du titre Manchester City, qui récupèrent trois points. Un seul résultat est affecté par le VAR, cette défaite à Liverpool devenant une victoire.

Par conséquent, Arsenal voir leur avance sur City au sommet de la Premier League réduite de cinq points à trois. La victoire d’Arsenal à Leeds devient un match nul, après que l’équipe locale ait eu une pénalité de temps additionnel annulée par le VAR, ce qui leur a coûté deux points. Mais la défaite à Man United, lorsque les Gunners se sont vu refuser un but en début de match, devient une victoire – un gain net d’un point sur la saison.

Tottenham Hotspur gagner deux points sans VAR, ce qui les place au-dessus de Newcastle à la troisième place, le match nul à West Ham devenant une victoire après que le VAR a annulé une pénalité pour un handball incorrect.

Dans les places européennes sont Brighton et Hove Albionen hausse de deux places à la cinquième place avec un gain de deux points grâce à ce match nul à Liverpool devenu une victoire. AFC Bornemouth obtiennent également deux points, ce qui les fait monter de trois places en 11e.

Il y a un certain soulagement pour Frank Lampard Everton, avec les deux points qu’ils reçoivent augmentant l’écart avec la zone de relégation d’un point à quatre. Ils gagnent deux points sur le but hors-jeu de Coady lors du match nul à Man United. Leeds United obtenez également deux points, progressant d’une place à la 14e place.

Fulhamen hausse d’un point et de deux places en septième position, est la dernière équipe à bénéficier sans VAR.

Aston Villa, Southampton et Wolverhampton Wanderers sont les seules équipes à rester sur les mêmes points.