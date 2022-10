Liverpool 1 – 2 Leeds

Le début lamentable de Liverpool pour la saison de Premier League s’est poursuivi alors que la frappe de Crysencio Summerville à la 89e minute a remporté une victoire 2-1 pour Leeds à Anfield, faisant perdre plus de terrain à l’équipe assiégée de Jurgen Klopp sur les quatre premiers.

Summerville a réagi le plus rapidement sur le centre de l’aile gauche de Wilfried Gnonto pour pousser une finition basse au-delà d’Alisson Becker et confier Liverpool à une deuxième défaite consécutive en Premier League et à sa quatrième en 12 matchs cette saison.

Liverpool avait fait pression pour un vainqueur après que Mohamed Salah ait annulé le premier match de Rodrigo à la quatrième minute à la suite d’une confusion défensive entre Alisson et Joe Gomez, mais ils n’ont pas pu trouver un moyen de dépasser l’exceptionnel Illan Meslier, qui a effectué neuf arrêts, le joint- le plus par n’importe quel gardien de but dans un match de Premier League cette saison.

Leeds a défendu avec acharnement et est resté une menace sur la contre-attaque tout au long, devenant la dernière équipe à trouver des lacunes dans la défense de Liverpool, avec Brenden Aaronson frappant la barre en première mi-temps avant le spectaculaire vainqueur de Summerville.

La victoire met fin à une séquence de quatre défaites consécutives pour Leeds, les sortant de la zone de relégation et atténuant la pression sur Marsch, mais pour Liverpool, neuvième, cela représente la poursuite d’un départ cauchemardesque qui les a vus chuter de 13 points derrière Manchester City. et huit derrière Newcastle, quatrième.

Notes des joueurs Liverpool : Alisson (6), Alexander-Arnold (6), Gomez (4), Van Dijk (5), Robertson (7), Fabinho (5), Thiago (6), Elliott (5), Salah (7), Firmino ( 6), Nunez (6). Sous-titres :Henderson (6), Jones (5), Milner (6). Londres : Meslier (9), Kristensen (7), Koch (7), Cooper (7), Struijk (7), Roca (7), Adams (8), Harrison (6), Aaronson (7), Summerville (8), Rodrigue (8). Sous-titres : Bamford (6), Gnonto (7). Joueur du match : Illan Meslier

Comment Leeds a surpris Liverpool

Liverpool est entré dans le match après avoir décroché sa place en huitièmes de finale de la Ligue des champions avec une victoire 3-0 sur l’Ajax, mais ses fragilités nationales ont rapidement refait surface à Anfield en concédant le premier but pour la huitième fois en Premier League cette saison.

Il y avait peu de danger lorsque Gomez a pris possession d’Aaronson sur le flanc droit de Liverpool, mais il a repoussé le ballon vers Alisson sans regarder, le positionnement du Brésilien l’a rattrapé et a offert à Rodrigo un but ouvert.

Nouvelles de l’équipe Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara et Darwin Nunez ont commencé alors que Jurgen Klopp a effectué trois changements par rapport au dernier match de Liverpool.

Rasmus Kristensen, Tyler Adams et Crysencio Summerville ont été repêchés par le patron de Leeds Jesse Marsch, alors que Luke Ayling, Sam Greenwood et le blessé Luis Sinisterra ont fait leur chemin.

Gomez n’était pas le seul responsable, mais c’était néanmoins sa deuxième erreur coûteuse en une semaine après avoir donné le coup franc au vainqueur de Nottingham Forest samedi dernier et cela a donné le ton à une autre performance défensive fragile du côté de Klopp.

Rodrigo saute sur l’erreur de Liverpool pour mettre Leeds devant !



À l’autre bout, leur niveleur est arrivé quelques instants après que Roberto Firmino ait forcé une sauvegarde de Meslier sur une passe de Darwin Nunez, Robertson soulevant le centre profond de Trent Alexander-Arnold dans la surface de réparation pour que Salah accroche son septième but en quatre départs contre Leeds.

Liverpool semblait être dans l’ascendant à ce moment-là, mais Leeds restait une menace à la pause et avait les meilleures chances de la première mi-temps après l’égalisation, avec Aaronson frappant la barre d’un centre de Rasmus Kristensen et Alisson refusant Jack Harrison.

Mohammad Salah égalise Liverpool et le fait 1-1 après que Leeds ait pris les devants plus tôt



Liverpool a progressivement augmenté la pression en seconde période, mais Meslier a été à la hauteur de tout ce qu’ils lui ont lancé.

Le Français a paré un entraînement en angle de Robertson, puis a effectué un superbe arrêt en tête-à-tête de Nunez, qu’il a ensuite refusé à nouveau, faisant basculer de manière acrobatique son effort à longue portée au-dessus de la barre.

Liverpool a continué à avancer à la recherche d’une victoire qui les aurait hissés au septième rang, à seulement un point de Manchester United et deux de Chelsea, mais Meslier a contrecarré deux fois Firmino de part et d’autre d’un arrêt de Salah et soudain Leeds a frappé.

Summerville choque Liverpool pour donner un avantage tardif à Leeds!



Le remplaçant Gnonto était l’architecte, son centre bas de la gauche atteignant initialement Patrick Bamford, dont le contact est tombé à Summerville, le joueur de 20 ans retenant le lent Virgil van Dijk avant de tirer sur Alisson et dans le coin.

Le but a déclenché des célébrations délirantes parmi les fans itinérants et dans la pirogue à l’extérieur, soulevant Leeds hors de la zone de relégation et intensifiant la pression sur Klopp alors que la saison de Liverpool menace de sombrer dans la crise.

Carra : Liverpool n’est plus que l’ombre d’eux-mêmes

Jamie Carragher sur Sky Sports :

“La grande histoire sera à nouveau Liverpool – ce qui n’a pas fonctionné avec cette équipe cette saison, sur la base de ce qu’ils ont fait au cours des quatre ou cinq dernières années et surtout la saison dernière, alors qu’ils étaient à deux matchs de remporter quatre trophées ? Ils regardent une ombre absolue d’eux-mêmes.

“Il ne fait aucun doute que le gardien de but au cours des 10-15 dernières minutes a gardé Leeds en jeu, mais si vous regardez l’ensemble du match, vous ne pouvez pas dire que Leeds n’a pas mérité d’en tirer quelque chose.

“Ils ont été fantastiques. Klopp doit penser, que puis-je essayer d’autre maintenant ? Différentes permutations, formations, personnel…

“Ce n’est pas un coup dur pour Liverpool, c’est un problème sérieux.”

Souness : Liverpool se fait harceler

Graeme Souness sur Sky Sports :

“Leeds était une équipe qui jouait sous pression, vous avez dit que c’était une jeune équipe. Ils n’ont pas joué comme une jeune équipe ce soir.

“Ils ont joué comme s’ils croyaient en ce qu’ils allaient faire et croyaient qu’ils allaient obtenir un résultat.

“On pourrait dire que c’était un premier but chanceux, mais ce n’est pas pour ça que Liverpool a perdu le match.

“Liverpool est à un kilomètre de là où ils étaient ces dernières années, ils ne jouent pas avec la même intensité.

“Ils avaient l’habitude d’intimider les équipes, les équipes intimidées du milieu de terrain, et maintenant ils sont intimidés.”

Klopp : Nous ne pouvons pas contrôler les jeux pour le moment

Patron de Liverpool Jürgen Klopp à Sky Sports :

“Un revers, absolument. Je pensais que nous avions eu un très bon début de match, puis nous avons encaissé un but bizarre.

“Nous avons marqué l’égalisation mais cela ne nous a pas rendu la sécurité complète pour une raison quelconque. Nous avons eu du mal à contrôler le jeu, ce qui est difficile contre une équipe avec la vitesse qu’elle a en attaque.

Jurgen Klopp de Liverpool s’exprime après une décevante défaite 2-1 contre Leeds



“Nous avons donné trop de balles. Les garçons ont vraiment essayé, nous avons eu beaucoup de possession, nous avons eu de grandes occasions.

“Mais le problème est que nous ne pouvons pas contrôler ce genre de match pour le moment, et c’est évidemment un problème.

“Avec le nombre de matchs que nous avons, peut-être que certains joueurs sont un peu surjoués.

“Vous ne pouvez pas défendre comme nous avons défendu autour du deuxième but – ce n’est tout simplement pas possible. Mais nous l’avons fait et je ne sais pas comment expliquer cela maintenant. C’est arrivé de toute façon et c’est pourquoi nous avons perdu.

“Sinon, cela aurait été un point qui aurait également été mérité, puis nous prenons un point et partons de là, mais maintenant nous n’avons rien qui semble complètement différent.”

Marsch: Win montre l’unité de Leeds

Patron de Leeds Jesse Marsch à Sky Sports :

“C’était encore une bonne performance et c’était bien que nous ayons pu nous récompenser. Mon sentiment est que nous ne devrions pas être dans cette situation, mais nous le sommes. J’ai essayé de rester calme mais aussi d’essayer de pousser.

Le manager de Leeds Jesse Marsch réagit après la victoire de son équipe sur Liverpool



“Le groupe est fort et ils sont engagés, donc je suis reconnaissant de les avoir. Je pense qu’ils sont intervenus aujourd’hui et ils sont la raison pour laquelle nous avons pu remporter la victoire.

“J’ai cru en ce groupe. Nous ne devrions pas être dans cette situation – si vous regardez les mesures, nous ne devrions pas être dans cette situation, mais nous le sommes et nous avons essayé de le maximiser à tout moment et nous avions besoin quelque chose comme ça et maintenant nous devons rester forts.

“Nous sommes toujours en train d’essayer de construire quelque chose de nouveau et vous pouvez voir dans nos bons moments que nous sommes vraiment bons, puis dans nos mauvais moments, nous avons l’air trop vulnérables et naïfs.

Crysencio Summerville parle à Sky Sports après avoir marqué le vainqueur pour assurer une victoire choc 2-1 pour Leeds à Anfield



“Mais aujourd’hui, nous avons réduit les mauvais moments et augmenté les bons moments, puis nous avons pu obtenir un résultat.

“Tout le monde a fait grand cas de moi et m’a licencié et je suis le problème, mais le conseil d’administration a été avec moi. Nous avons tous été unis, nous sommes restés ensemble, donc c’est toujours ‘nous’.”

Anfield de Liverpool écrasé – stats Opta

Liverpool a subi sa première défaite à domicile en Premier League depuis mars 2021, mettant fin à une série de 29 matchs sans défaite à Anfield (W22 D7).

Pour la première fois de sa carrière à Liverpool, Virgil van Dijk était du côté des perdants lors d’un match à domicile en Premier League, après avoir été invaincu lors de ses 70 premiers à Anfield pour les Reds (W59 D11).

Seul Southampton (9) a concédé le premier but dans plus de matchs de Premier League différents que Liverpool cette saison (8), avec le premier but de Rodrigo après quatre minutes, le premier but commun que Leeds ait jamais marqué contre les Reds dans la compétition.

Aucun gardien de but n’a fait plus d’arrêts en un seul match de Premier League cette saison que les neuf d’Illan Meslier pour Leeds ce soir, alors que c’est aussi le plus que le Français ait jamais fait en un seul match de Premier League.

Statistiques FPL : Liverpool 1-2 Leeds Buts Rodrigo, Salah, Summerville Aides Robertson, Bamford Points bonus Robertson (3 points), Meslier (2 points), Summerville (1 point)

Montre de l’équipe d’Angleterre: Gomez a encore du mal

Joe Gomez n’aura rien fait pour ses espoirs de Coupe du monde avec l’erreur qui a offert à Leeds son premier but. Le défenseur central, également fautif pour le vainqueur de Nottingham Forest le week-end dernier, a été décrit comme étant “partout” par Jamie Carragher en première mi-temps.

Trent Alexandre-Arnold a eu des moments d’attaque brillants, mais a de nouveau semblé vulnérable défensivement. Jordan Hendersonquant à lui, a donné à Liverpool un peu plus de sang-froid au milieu de terrain après son introduction en seconde période.

Gareth Southgate a peut-être eu un demi-œil sur Patrick Bamfordqui a gâché quelques positions prometteuses mais s’est retrouvé avec une passe décisive pour le but gagnant de Crysencio Summerville.

Et après?

Dimanche 6 novembre 16h00



Coup d'envoi 16h30





Liverpool héberger Naples lors de leur dernier match de phase de groupes de la Ligue des champions mardi soir, avant de se rendre à Tottenham pour un Super dimanche affrontement en direct sur Sky Sports, coup d’envoi à 16h30.

Les Reds accueillent alors Comté de Derby au troisième tour de la Coupe Carabao le 9 novembre avant de jouer Southampton à Anfield trois jours plus tard avant que la Coupe du monde n’interrompe la saison.

Leeds accueillir Bournemouth à Elland Road samedi prochain dans un grand match entre les candidats à la relégation, avant de se rendre à loups dans la Carabao Cup le 9 novembre. L’équipe de Jesse Marsch joue son dernier match avant la pause de la Coupe du monde trois jours plus tard à Tottenham.