Liverpool 1 – 0 Mayence

Un but contre son camp tardif a donné à Liverpool une victoire 1-0 sur Mayence, l’équipe de Bundesliga, lors de leur premier match complet de pré-saison en Autriche.

Alex Oxlade-Chamberlain a raté la meilleure occasion de la première mi-temps, voyant son effort dans la surface bien sauvé par Robin Zentner, avant que Liverpool ne change les 11 joueurs à la mi-temps au stade Goldberg de Grodig.

Mayence a eu ses propres chances dans une seconde mi-temps terne, alors que le gardien remplaçant Adrian a renversé la brillante volée de Dominik Wanner directement d’un corner, avant que Luca Kilian ne parvienne à se remettre sur pied alors qu’il détournait le centre de l’aile gauche d’Owen Beck dans le filet (87 ).

Le prochain match de pré-saison de Liverpool aura lieu jeudi contre le Hertha Berlin en Autriche.

L’équipe de la première mi-temps: Kelleher, Alexander-Arnold, Konate, Matip, Tsimikas, Milner, Keita, Elliott, Mane, Salah, Oxlade-Chamberlain.

Équipe deuxième mi-temps : Adrian, Williams, Phillips, Koumetio, Beck, Clarkson, Morton, Gordon, Jones, Minamimo, Origi

Comment Liverpool a finalement vaincu Mayence

Image:

Nouvelle signature Ibrahima Konate a commencé pour Liverpool



Ibrahima Konate a débuté son premier match complet pour Liverpool dans une ligne défensive aux côtés de Joel Matip, Trent Alexander-Arnold et Kostas Tsimikas.

L’équipe de Bundesliga Mayence, qui a deux semaines de plus dans sa préparation pour la nouvelle saison, a semblé énergique dans la première demi-heure, mais a créé peu d’occasions nettes de troubler le but de Caoimhin Kelleher.

Liverpool a commencé à tourner la vis à la fin de la première mi-temps alors que le bon travail de Harvey Elliott et Mohamed Salah sur le flanc droit a créé une chance pour Sadio Mane, mais son effort poussé au premier poteau a été repoussé par Zentner.

Zentner a été testé à nouveau quelques instants plus tard alors que l’impressionnant Naby Keita a bien fait de trouver Oxlade-Chamberlain à gauche de la surface, mais alors qu’il ouvrait son corps pour chercher à se glisser dans le coin le plus éloigné, le gardien de Mayence a bien fait de basculer derrière.

Jurgen Klopp a changé tous les joueurs du XI en seconde période, donnant une rare opportunité à Billy Koumetio, Leighton Clarkson, Kaide Gordon, Owen Beck et Tyler Morton, mais comme les premières périodes de la première mi-temps, le jeu a eu du mal à démarrer.

Image:

Sadio Mane en action pour Liverpool en amical contre Mayence



Le remplaçant de Mayence, Tauer, a eu une belle chance d’ouvrir le score, recevant le ballon sur sa poitrine dans la surface, mais sa finition bizarre était suffisamment faible pour que Liverpool se dégage facilement à l’intérieur de la surface de six mètres.

La superbe volée de Wanner dans un coin percé a forcé Adrian à renverser la barre avec 10 minutes à jouer, avant que Liverpool ne remporte son vainqueur de manière bizarre.

Beck a été joué derrière sur le canal gauche par Divock Origi, et son centre dangereux a été transformé dans son propre filet par le défenseur Kilian, qui n’a pas pu se remettre sur pied avec Gordon derrière lui.

Mayence a presque égalisé une minute avant l’heure grâce au jeune Timothe Rupil, mais son coup franc a été bien maîtrisé par Adrian.

Klopp : Loin d’être parfait, mais ça va

Image:

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que son équipe était loin d’être parfaite contre Mayence



Jurgen Klopp sur LFC TV :

« Je suis content de beaucoup de situations que j’ai vues. En première mi-temps, j’ai vu un très bon football, nous avons passé le ballon assez rapidement contre une bonne équipe organisée, une bonne équipe en défense. C’était loin d’être parfait, mais c’est absolument D’ACCORD.

« En ce qui concerne l’organisation, ce n’est même pas proche de l’endroit où nous devons être, mais comment est-ce? Lorsque vous êtes fatigué, vous essayez d’apporter la meilleure organisation possible sur le terrain, ce n’est jamais à 100%. Je pense que les garçons l’ont fait aujourd’hui , et donc je suis content

« Personne n’est blessé, ce qui est important, tout le monde s’en est sorti, alors ça va. »

Virgil van Dijk ou Joe Gomez joueront-ils contre Hertha Berlin ? « Ce serait toujours une surprise, malheureusement. Ils ont l’air vraiment bien. Mais regardez, ils font tout, ils jouent au football, nous faisons les choses que nous pouvons faire, ils n’en font pas trop, nous devons juste être patients.

« Nous nous préparons pour une saison complète, pas un match de pré-saison. Je ne prendrai pas le risque pour un match ici. Nous avons encore beaucoup de matchs à venir, mais je ne les vois pas impliqués pour le prochain. »

Analyse : tous les regards sont tournés vers Konate, mais Keita et Gordon impressionnent

Image:

Kaide Gordon impressionné pour Liverpool en Autriche



La marque Gérard de Sky Sports

« Liverpool n’allait jamais faire tourner les anneaux d’un côté deux semaines plus tard dans sa préparation pour la nouvelle saison, et le vieil adage » les performances n’ont pas d’importance en pré-saison « est nécessaire ici.

« C’était une affaire vraiment ennuyeuse pour de grandes pièces, manquant de fluidité et de rythme, mais il y avait une poignée de choses dont Jurgen Klopp sera ravi.

« Naby Keita, qui a besoin de relancer sa carrière à Liverpool, a été le joueur le plus brillant de la première mi-temps, faisant preuve d’une habileté brillante et d’un contrôle étroit à plusieurs reprises pour sortir des impasses et créer. Harvey Elliott aussi, impressionné, et a été distingué par Klopp pour ses éloges.

« Lors de ses débuts, tous les regards étaient également tournés vers Ibrahima Konate, et il s’agissait d’une performance de 6/10 du joueur de 22 ans. Une concession bâclée de possession, suivie d’une brillante récupération pour récupérer le ballon, à peu près résumée ses 45 minutes.

« La seconde mi-temps a considérablement réduit l’âge moyen de Liverpool, et bien qu’Owen Beck obtiendra les éloges pour avoir » mis en place « le but contre son camp, Kaide Gordon, 16 ans, a le plus impressionné.

« Gordon a tout chassé, faisant presque la promotion d’un hurleur du gardien de Mayence alors qu’il poursuivait une passe en retrait, avait l’air rapide et a même produit un mannequin assez superbe et audacieux pour créer une chance pour Divock Origi tard.

« Il est difficile de tirer trop de conclusions de deux lots de 45 minutes, mais le verre de Klopp était à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. »

Et après?

Liverpool affrontera le Hertha Berlin le jeudi 29 juillet à 19h20 au Tivoli Stadion Tirol à Innsbruck, en Autriche.