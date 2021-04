La candidature de Liverpool pour un septième titre en Ligue des champions a pris fin alors que le Real Madrid s’est battu pour un match nul 0-0 à Anfield pour assurer une victoire totale de 3-1 et une place en demi-finale.

Tirant de l’arrière 3-1 depuis le match aller de la semaine dernière, l’équipe de Jurgen Klopp savait qu’elle avait besoin d’un départ rapide et c’est exactement ce qu’elle a obtenu, cependant, elle a rejeté de glorieuses occasions avec Mohamed Salah et Georginio Wijnaldum les coupables en première mi-temps, tandis que Thibaut Courtois devait être vigilant pour empêcher l’effort à longue portée de James Milner.

Le Real Madrid était une menace constante à la pause et ils sont allés près d’un but crucial à l’extérieur en première mi-temps lorsque la frappe déviée de Karim Benzema a frappé le pied du poteau, mais après la pause, Liverpool a continué à avancer.

Cependant, ils n’ont tout simplement pas pu trouver un moyen de traverser la défense bien organisée de l’équipe espagnole alors que leurs rêves européens se terminaient pour une autre saison.

La victoire sur les deux manches signifie que le Real Madrid, qui tente de remporter la compétition pour une 14e fois, affrontera un autre test d’anglais dans les quatre dernières où il rencontrera Chelsea.

Pendant ce temps, les attentions de Liverpool se tournent maintenant vers la tentative de sceller une place dans la Ligue des champions de la saison prochaine en terminant parmi les quatre premiers de la Premier League, à partir de lundi prochain lors de leur voyage à Leeds, en direct Sky Sports sur le football du lundi soir.

Tirage en demi-finale

Premiers pas: 27/28 avril | Match retour: 4/5 mai

Paris Saint-Germain vs Manchester City

Real Madrid contre Chelsea

Liverpool a tenté 13 tirs de l’intérieur de la surface contre le Real Madrid – leur plus grand nombre lors d’un match d’UEFA Champions League à Anfield sans marquer depuis mars 2006 contre Benfica (20).

Comment les rêves de Liverpool en Ligue des champions se sont terminés …

Liverpool est sorti des pièges et une ouverture glorieuse est tombée à Salah à la troisième minute, mais le tir de l’attaquant égyptien juste à l’intérieur du penalty était droit sur Courtois, qui a bloqué la frappe avec ses jambes.

Courtois a été rappelé à l’action huit minutes plus tard alors que Liverpool épinglait les visiteurs. Salah a joué le ballon dans la trajectoire de Milner, qui a laissé voler de 25 mètres, mais Courtois a bondi à sa gauche pour pousser le ballon loin du but.

Notes des joueurs Liverpool: Alisson (7), Alexander-Arnold (7), Phillips (7), Kabak (6), Robertson (6), Fabinho (7), Milner (8), Wijnaldum (7), Mane (6), Firmino (6) ), Salah (5). Sous-marins: Jota (6), Thiago (6), Shaqiri (n / a), Oxlade-Chamberlain (n / a). Real Madrid: Courtois (8), Valverde (7), Militao (7), Nacho (8), Mendy (7), Casemiro (9), Kroos (7), Modric (7), Asensio (6), Vinicius Jr (6) , Benzema (7). Sous-marins: Odriazola (6), Rodrygo (6), Isco (n / a). Homme du match: Casemiro.

Malgré la domination précoce de Liverpool, le Real Madrid a presque inscrit un but crucial à l’extérieur alors que le tir dévié de Benzema battait le plongeon d’Alisson, mais heureusement pour les hôtes, le ballon a rebondi au pied du poteau.

Liverpool a continué à jouer à haute intensité et a terminé la moitié du match le plus fort des deux équipes, créant deux autres grandes chances avant la mi-temps. Tout d’abord, Salah a tiré de l’intérieur de la surface de réparation après avoir été repéré par Sadio Mane avant que Wijnaldum ne frappe la coupe de Trent Alexander-Arnold sur la barre transversale alors que le Real rentrait indemne à l’intervalle.

Image:

Mohamed Salah, à gauche, se bat pour le ballon avec Toni Kroos du Real Madrid



Attaquant un Kop vide, Roberto Firmino a forcé Courtois à entrer dans un bloc intelligent juste après le redémarrage et a propulsé un entraînement ascendant juste au-dessus de la barre transversale quelques instants plus tard avant que Klopp ne se tourne vers son banc.

Liverpool a fait venir Diogo Jota et Thiago Alcantara alors que Klopp changeait de forme en 4-2-3-1 avec Salah promu attaquant central pour permettre aux trois autres attaquants de s’insérer derrière lui, l’arrière central Ozan Kabak sacrifié alors que Fabinho tombait. du milieu de terrain.

Actualités de l’équipe Sadio Mane est revenu dans la formation de départ alors que Jurgen Klopp a fait un changement par rapport à la victoire de samedi sur Aston Villa, Diogo Jota étant tombé sur le banc.

Le Real Madrid a également fait un changement avec Federico Valverde remplaçant Lucas Vazquez, blessé.

Le Real avait l’air en contrôle alors que leur défense se redressait pour absorber beaucoup de pression de Liverpool, et ils ont presque tué le match nul lorsque Vinicius Junior est tombé en panne à gauche, les hôtes exigeant que le gardien Alisson bloque son tir et étouffe le suivi de Benzema.

Liverpool a toujours poussé en avant et le ballon croisé de Thiago a été brillamment maintenu en vie par Alexander-Arnold uniquement pour le tir de Firmino au tournant pour rebondir sur Eder Militao lorsque cette percée vitale semblait probable.

Benzema aurait alors dû sortir les hôtes de leur misère lorsque sa tête baissée a rebondi, mais cela importait peu, les espoirs de Liverpool de football en Ligue des champions reposant désormais sur la refonte de Chelsea et West Ham, et peut-être même de Leicester, pour entrer dans le top quatre.

Ce que les gérants ont dit …

Patron de Liverpool Jurgen Klopp: « Vous avez toujours besoin des moments clés. Nous n’avons pas perdu le match nul ce soir, nous avons perdu à Madrid. C’était inconfortable pour Madrid. Nous étions bons, agressifs, avons eu des chances. Si et quand ce n’est pas intéressant. Nous n’avons pas marqué. puis l’expérience du Real Madrid a joué le jeu. C’est nous-mêmes cette année avec la finition.

« Nous savons à quelle fréquence Mo Salah termine ces choses les yeux fermés. Pas ici. Ce soir, c’était tout à fait correct, mais nous sommes dehors. Nous aimons cette compétition et pour d’autres raisons, il est très important que nous y retournions. Nous pouvons maintenant nous concentrer. sur la Premier League et nous le ferons. Nous devons travailler nos chaussettes contre Leeds. «

Patron du Real Madrid Zinedine Zidane: « Nous étions contre et nous savions que nous devions souffrir ce soir, mais à la fin nous avons obtenu ce que nous voulions, c’est-à-dire passer. Je pense que nous avons bien géré le match, nous avons traversé la tempête et pouvons être fiers de notre affichage.

« Nous savions qu’ils commenceraient vite et ils étaient vraiment bons dans les 15 premières minutes, mais c’est normal. En quarts de finale de la Ligue des champions, il faut creuser et nous l’avons fait et nous avons réussi. »

« Nous devons mettre cette déception derrière nous »

Le milieu de terrain de Liverpool James Milner à BT Sport:

« Je pensais que la performance était bonne. L’intensité, l’envie était bonne, et nous avons bien récupéré le ballon. Mais vous ne pouvez pas ne pas prendre les chances que nous avions ce soir. C’était la différence malheureusement. »

« Nous voulions sortir des blocs et nous assurer qu’ils n’avaient pas le temps sur le ballon et définir ce tempo et cette intensité. Je pense que cela s’est poursuivi dès le début. C’est décevant parce que si nous avions joué le match aller avec cette intensité, ce serait ont été une histoire différente.

« C’est décevant car nous avons tout fait, nous voulions faire autre chose que marquer les deux buts qui est évidemment la chose la plus importante.

« Je pense que le plus important est que nous nous concentrions sur notre niveau de performance et si nous performons avec cette intensité, ce désir et le rythme avec lesquels nous avons joué ce soir pour les derniers matches de championnat, nous espérons pouvoir entrer dans ces quatre premières places.

« Le plus important est que nous reproduisions cette performance. C’est la seule chose qui nous a manqué, la cohérence que nous n’avons pas eue, c’est donc ce dont nous avons besoin pour revenir et avoir un gros coup de pouce pour les derniers matchs et mettre cette déception derrière nous. «

Statistiques Opta – Les luttes de Liverpool contre les équipes espagnoles se poursuivent

Image:

Le manager de Liverpool Jurgen Klopp, arrière-plan, crie alors qu’Andrew Robertson de Liverpool, à gauche, se dispute avec Casemiro du Real Madrid



Liverpool est sans victoire lors de ses cinq derniers matches contre le Real Madrid en UEFA Champions League (D1 L4), alors qu’ils n’ont pas réussi à marquer lors des deux matches contre eux dans cette manche à Anfield (0-3 en 2014-15 et 0-0 ce soir).

Liverpool n’a remporté qu’un de ses 11 derniers matchs contre des adversaires espagnols en UEFA Champions League (D3 L7), tout en n’ayant remporté aucun de ses quatre derniers au cours des deux dernières saisons (L2 contre Atlético Madrid et D1 L1 contre Real Madrid).

C’était le neuvième match à élimination directe de Liverpool en UEFA Champions League sous Jürgen Klopp, et ce n’est que la deuxième fois qu’ils n’ont pas réussi à gagner à domicile et à l’extérieur dans le match nul (également contre l’Atlético de Madrid lors des 16 derniers en 2019-20).

Le Real Madrid s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d’Europe / UEFA Champions League pour la 30e fois, au moins 10 de plus que toute autre équipe.

Le Real Madrid est passé de 11 de ses 12 matches à élimination directe en UEFA Champions League sous la direction de Zinedine Zidane, avec leur seule élimination contre Manchester City lors des 16 derniers matchs de la saison dernière.

Et après?

Lundi 19 avril 19h00



Coup d’envoi à 20h00





Liverpool se rend à Leeds en Premier League le Football du lundi soir à 20h, en direct Sky Sports Premier League à partir de 19h.

Pendant ce temps, le Real Madrid est de retour en Liga dimanche face à Getafe; coup d’envoi 20h.