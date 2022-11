Liverpool 0 – 0 Derby

Caoimhin Kelleher a de nouveau été le héros des tirs au but pour Liverpool alors que les détenteurs de la Coupe Carabao se sont qualifiés pour le quatrième tour avec une victoire sur coup de pied contre Derby.

Le temps normal s’est terminé sans but à Anfield, les adversaires de la Ligue 1 de Paul Warne tenant bon contre une équipe de Liverpool très différente, Jurgen Klopp effectuant 11 changements.

L’héroïsme du gardien de Derby Joe Wildsmith était nécessaire en temps normal et un arrêt en fusillade de l’adolescent de Liverpool Stefan Bajcetic semblait envoyer les Rams à la victoire.

Image:

Caoimhin Kelleher était à nouveau le héros des tirs au but pour Liverpool





Mais Kelleher a produit trois arrêts d’experts de Conor Hourihane, Craig Forsyth et Everton prêté Lewis Dobbin – bien que Roberto Firimino ait raté son penalty pour Liverpool – laissant Harvey Elliott marquer le coup gagnant.

Des débuts complets ont été confiés à la signature estivale de 19 ans Calvin Ramsay, Bobby Clark, 17 ans, Stefan Bajcetic, 18 ans, et Melkamu Frauendorf et Layton Stewart, le joueur senior du groupe en 20.

Les cinq autres joueurs de champ seniors n’avaient effectué que 25 départs entre eux cette saison et Joe Gomez en a compté 11.

Image:

Jurgen Klopp célèbre la victoire après la victoire en fusillade





Derby, 46 places en dessous de leurs hôtes, savait que leur meilleure chance était de frustrer et d’espérer saisir une opportunité quand elle se présenterait, alors quand Liverpool est entré dans sa moitié, ils sont tombés dans un arrière cinq, parfois six, et le milieu de terrain inexpérimenté et la ligne avant ont eu du mal à Trouver une solution.

En vérité, Liverpool avait l’air de faire du surplace jusqu’à l’introduction des trois joueurs seniors du banc à 25 minutes de la fin.

Les demi-chances allaient et venaient alors qu’Alex Oxlade-Chamberlain volait de peu à côté après que Craig Forsyth n’ait dégagé qu’à moitié un corner avec sa tête, Stewart coupa devant le but sur le centre de Fabio Carvalho et Kostas Tsimikas attrapa un tir après que le gardien Joe Wildsmith eut battu. à une croix.

Le physique était un problème pour Liverpool et cela a été mis en évidence lorsque Carvalho, au pied de flotte, est tombé en panne sur la gauche pour être soulagé du ballon et sur le sol par la charge d’épaule d’Eiran Cashin.

Bajcetic a joué avec ses chaussettes baissées comme Thiago Alcantara – dont le père Mazinho a joué avec le père de Bajcetic Srdan au Celta Vigo pendant la saison 1996-97 – mais alors qu’il avait l’énergie, malheureusement pour Liverpool, il n’avait pas la portée de passe de l’Espagnol plus expérimenté pour débloquer une défense tenace.

Image:

Calvin Ramsay a fait ses débuts à Liverpool contre Derby



Mais c’était plutôt une occasion manquée pour des joueurs comme Oxlade-Chamberlain, avec seulement 15 minutes de football à son actif avant ce match, qui n’a pas exercé suffisamment d’influence au milieu de terrain.

Le capitaine du Derby, Max Bird, a profité de sa meilleure chance au début de la seconde période après un flipper dans la surface de réparation et, bien que le tir dévié d’Oxlade-Chamberlain et Carvalho aient forcé Wildsmith à sauver ses gros canons, Klopp a envoyé ses gros canons à 25 minutes de la fin.

Image:

Harvey Elliott a marqué le penalty gagnant





L’intensité et la qualité ont été immédiatement levées et l’introduction de l’ailier Ben Doak, à deux jours de son 17e anniversaire, pour ses débuts a ajouté une certaine franchise au côté droit de Liverpool.

Elliott a été refusé par un arrêt réflexe 10 minutes après avoir été choisi par le ballon d’Oxlade-Chamberlain au-dessus, Wildsmith réagissant alors de la même manière pour empêcher une tête de Firmino.

Entre les deux, la tête vers le bas du remplaçant de Derby, David McGoldrick, s’est avérée facile à choisir pour Kelleher, mais, finalement, aucun des deux gardiens n’a été suffisamment testé jusqu’à ce que Liverpool vienne au premier plan quand cela importait.