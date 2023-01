Liverpool 0 – 0 Chelsea

Liverpool et Chelsea ont joué un match nul et vierge alors que les récentes luttes des deux équipes ont été dévoilées lors d’un après-midi froid à Anfield.

Kai Havertz s’est vu refuser un premier but pour hors-jeu, mais le match ne s’est pas déclenché par la suite. Mykhailo Mudryk a impressionné Chelsea depuis le banc après son transfert du Shakhtar Donetsk et a eu plusieurs occasions de marquer l’occasion avec un but.

Mais les deux équipes restent bloquées à égalité de points en milieu de tableau. L’équipe de Jurgen Klopp doit se contenter de mettre fin à sa séquence de deux défaites consécutives en Premier League, tandis que l’équipe de Graham Potter est maintenant sur une série de six matches à l’extérieur sans victoire dans la compétition.

Plus à venir…

Et après?

Liverpool tournent leur attention vers la FA Cup, où ils visitent Brighton le 29 janvier, coup d’envoi à 13h30. Leur prochain match de Premier League est un voyage à loups le 4 février; coup d’envoi 15h.

L’équipe de Jurgen Klopp a ensuite un mois de février très chargé qui comprend un derby du Merseyside à domicile pour Evertonvivre de Football du lundi soir. Liverpool se rend également à Newcastle et Palais de cristal au cours de ce mois, de part et d’autre de l’hébergement Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Chelsea ont le week-end prochain car ils ont été éliminés de la FA Cup au troisième tour à Man City. Leur prochain match est un derby de l’ouest de Londres à domicile contre Fulhamvivre de Football du vendredi soir le 3 février.

Les Blues ont deux derbies londoniens à affronter en février, se rendant à West Ham et Tottenham en début et fin de mois. Leurs autres matchs en février les voient accueillir Southampton et se rendre à Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des champions.