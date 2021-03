L’ivermectine ne soulage pas les symptômes légers de Covid-19, selon une étude

Mais la drogue s’est également révélée source de division. Alors que certains scientifiques voient un potentiel, d’autres soupçonnent que l’inhibition efficace du coronavirus peut nécessiter des doses extrêmement élevées et potentiellement dangereuses. Les responsables de la santé craignent également que les personnes désespérées pour des traitements contre le coronavirus puissent prendre des versions du médicament qui ont été formulées pour les animaux domestiques. (Il est couramment utilisé pour prévenir le ver du cœur chez les chiens.)

«L’ivermectine est actuellement largement utilisée», a déclaré le Dr Eduardo López-Medina, médecin et chercheur au Centre des maladies infectieuses pédiatriques de Cali, en Colombie, qui a dirigé le nouvel essai. «Dans de nombreux pays des Amériques et d’autres régions du monde, cela fait partie des directives nationales de traitement de Covid.»

L’ivermectine est généralement utilisée pour traiter les vers parasites chez les humains et les animaux, mais les preuves scientifiques de son efficacité contre le coronavirus sont minces. Certaines études ont indiqué que le médicament peut empêcher plusieurs virus différents de se répliquer dans les cellules. Et l’année dernière, des chercheurs australiens ont trouvé que de fortes doses d’ivermectine ont supprimé le SRAS-CoV-2, le virus responsable du Covid-19, dans les cultures cellulaires.

«Il y a eu beaucoup de points de vue contradictoires à ce sujet, parfois des points de vue extrêmement contradictoires», a déclaré le Dr Carlos Chaccour, chercheur à l’Institut de Barcelone pour la santé mondiale qui n’a pas participé à la nouvelle étude. «Je pense que c’est devenu une autre hydroxychloroquine.»

Mais ni les partisans ni les critiques n’ont eu beaucoup de données rigoureuses pour étayer leurs points de vue. Il existe peu d’essais bien contrôlés sur l’efficacité du médicament contre Covid-19, bien que d’autres soient attendus dans les mois à venir. Et les directives de traitement des National Institutes of Health notent qu’il y a pas assez de preuves «Recommander pour ou contre» l’utilisation du médicament chez les patients atteints de Covid-19.

L’épidémie de coronavirus › Mise à jour 4 mars 2021, 20 h 43 HE «Je vis un cauchemar tous les jours», a déclaré le propriétaire d’un salon funéraire débordé.

Le Connecticut lève les limites de capacité de nombreuses entreprises mais conserve le mandat de masque.

On ne sait pas avec quelle facilité les personnes vaccinées peuvent propager le virus. Jusqu’à ce que la réponse arrive, les scientifiques exhortent à la prudence.

Dans la nouvelle étude, le Dr López-Medina et ses collègues ont assigné au hasard plus de 400 personnes qui avaient récemment développé des symptômes légers de Covid-19 pour recevoir une cure de cinq jours d’ivermectine ou d’un placebo. Ils ont constaté que les symptômes de Covid-19 duraient environ 10 jours, en moyenne, chez les personnes ayant reçu le médicament, contre 12 jours chez celles qui avaient reçu le placebo, une différence statistiquement non significative.

Le nouvel essai ajoute des données cliniques indispensables au débat sur l’utilisation du médicament pour traiter Covid-19, a déclaré le Dr Regina Rabinovich, chercheur en santé mondiale à la TH Chan School of Public Health de Harvard, qui n’a pas participé à l’étude.

Mais elle a noté que l’essai était relativement petit et ne répondait pas à la question clinique la plus urgente, à savoir si l’ivermectine peut prévenir une maladie grave ou la mort. «La durée des symptômes n’est peut-être pas le paramètre clinique ou de santé publique le plus important à examiner», a-t-elle déclaré.