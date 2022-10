L’ivermectine – autrefois présentée comme un traitement Covid par les conservateurs – n’améliore pas beaucoup la récupération, selon un essai clinique

L’ivermectine, un médicament autrefois présenté par les conservateurs comme un traitement pour Covid, n’améliore pas de manière significative le temps de récupération des personnes atteintes de Covid-19 léger à modéré, selon un vaste essai clinique publié dans une revue à comité de lecture.

Les personnes qui ont pris de l’ivermectine se sont rétablies de Covid en 12 jours tandis que les personnes qui n’ont pas pris le médicament se sont rétablies en 13 joursselon l’étude publié vendredi dans le Journal of the American Medical Association. L’ivermectine a été approuvée pour traiter les vers parasites chez l’homme, mais elle est principalement utilisée comme vermifuge pour les chevaux.

“Parmi les patients ambulatoires atteints de COVID-19 léger à modéré, le traitement à l’ivermectine, par rapport au placebo, n’a pas amélioré de manière significative le temps de récupération”, a écrit l’équipe de scientifiques dirigée par la Duke University School of Medicine. “Ces résultats ne soutiennent pas l’utilisation de l’ivermectine chez les patients atteints de COVID-19 léger à modéré”, ont-ils conclu.

Au début de la pandémie, alors qu’il y avait peu d’options de traitement, l’ivermectine a acquis une notoriété nationale lorsqu’un couple groupes de médecins conservateurs, y compris Front Line COVID-19 Critical Care Alliance et America’s Frontline Doctors ont commencé à vanter le médicament sur les réseaux sociaux et ailleurs comme traitement pour Covid. Mais il y avait peu de données à l’appui de ces affirmations et une étude du Dr Pierre Kory, médecin de soins intensifs du Wisconsin et président de l’alliance des soins intensifs, affirmant qu’il s’agissait d’un traitement efficace a ensuite été rétracté pour avoir données erronées.

Le dernier essai a porté sur 817 personnes qui ont pris des comprimés d’ivermectine pendant trois jours et les a comparés à 774 qui ont reçu un placebo. Les participants qui prenaient de l’ivermectine recevaient une dose quotidienne en fonction de leur poids. La récupération de Covid a été définie comme trois jours consécutifs sans symptômes.

Une personne est décédée dans le groupe ivermectine alors qu’aucune personne ayant reçu le placebo n’est décédée. Le nombre de personnes hospitalisées dans chaque groupe était le même à neuf participants chacun.

L’étude a été menée sur 93 sites aux États-Unis de juin 2021 à mai 2022, lorsque la variante delta puis la variante omicron étaient dominantes.

La Food and Drug Administration n’a pas autorisé l’ivermectine pour le traitement ou la prévention de Covid et a mis en garde à plusieurs reprises les gens contre la prise du médicament à d’autres fins que son objectif approuvé.

L’intérêt du public pour l’ivermectine a augmenté au début de la pandémie lorsqu’une étude en laboratoire a indiqué que le médicament ralentissait la réplication du virus qui cause le Covid dans une boîte de Pétri. Mais plusieurs essais ont maintenant révélé que l’ivermectine n’apporte aucun avantage significatif aux patients contre Covid.

Une étude dans le New England Journal of Medicine, publié en maiont constaté que l’ivermectine ne réduisait pas le risque d’hospitalisation de Covid.

L’ivermectine est approuvée aux États-Unis sous forme liquide ou pâteuse pour traiter les parasites chez les animaux. Il existe également une version en comprimé approuvée par la FDA pour traiter les vers parasites, les poux de tête et certaines affections cutanées chez les personnes.

“Il y a beaucoup de désinformation autour, et vous avez peut-être entendu dire qu’il est acceptable de prendre de fortes doses d’ivermectine. Ce n’est pas acceptable”, déclare la FDA sur son site Web, avertissant les gens qu’ils pourraient faire une surdose.

Le régulateur des médicaments a également sévèrement mis en garde les gens contre la prise de formulations d’ivermectine conçues pour les animaux tels que les chevaux et les vaches.

“D’une part, les médicaments pour animaux sont souvent très concentrés car ils sont utilisés pour les gros animaux comme les chevaux et les vaches, qui pèsent beaucoup plus que nous, jusqu’à une tonne ou plus. Des doses aussi élevées peuvent être hautement toxiques chez l’homme”, a-t-il ajouté. dit la FDA.