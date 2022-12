‘Liver King’: un bodybuilder qui revendique un ‘mode de vie ancestral’ l’a rendu coupable d’un régime de stéroïdes à 9 000 £ par mois

Un BODYBUILDER connu sous le nom de “Liver King” qui attribue son physique tonique à un “mode de vie ancestral” a été accusé d’avoir un régime de stéroïdes.

Brian Johnson a attribué sa stature musclée à un régime qui comprend du foie cru et d’autres organes d’animaux, mais des courriels divulgués disent maintenant qu’il dépense 9 000 £ par mois en stéroïdes.

Le bodybuilder ‘Liver King’ Brian Johnson a précédemment affirmé que son physique était dû aux entraînements et à son régime ‘primal fare’ Crédit : Instagram

Johnson a affirmé que son régime alimentaire se composait de foie cru et d’autres organes d’animaux tels que les poumons et les testicules Crédit : Instagram

Johnson, qui vit à Austin, au Texas, est devenu célèbre pour son corps extrêmement tonique et ses habitudes alimentaires inhabituelles en août 2021 lorsqu’il a commencé à partager des informations sur son mode de vie.

Son régime «primal fare», qui fait partie du programme de neuf «principes», comprend également des poumons et des testicules d’animaux.

Le père de deux enfants a cependant été accusé par un autre bodybuilder d’utiliser des médicaments améliorant la performance, qui prétend avoir accédé à des courriels divulgués qui auraient été envoyés par Johnson.

Johnson a cependant déclaré précédemment que son corps était 100% naturel et qu’il était maintenu en forme grâce à des entraînements intenses et à son régime alimentaire.

Une vidéo d’une heure publiée sur la chaîne YouTube “More Plates More Dates” qui se consacre à déterminer si les bodybuilders sont “natty [natural] ou pas », l’hôte, connu uniquement sous le nom de Derek, dit avoir déterré les e-mails qui auraient été envoyés par Johnson.

Les affirmations faites dans les images, intitulées “The Liver King Lie”, indiquent que la correspondance montrait Johnson avouant qu’il voulait développer la marque “Liver King” et admettant dépenser 9 000 £ par mois en hormone de croissance humaine.

Les e-mails auraient été envoyés à un entraîneur anonyme en 2021, la même année où le Liver King a commencé à publier sur Instagram et à constituer sa base de fans de plus de 1,7 million de followers.

La vidéo est sortie lundi et a rapidement attiré l’attention et a été visionnée plus de 675 000 fois en moins de 24 heures.

De nombreux téléspectateurs n’ont pas tardé à faire exploser le muscleman, certains espérant que cela encouragerait les autres à être honnêtes quant à leur utilisation de stéroïdes.

L’un d’eux a commenté : « Cela devait arriver. Je suis surpris qu’il ait duré aussi longtemps.

Un autre a déclaré: “J’espère que c’est un moment décisif pour l’industrie du fitness et qu’il conduira à une plus grande transparence.”

Une troisième personne a écrit: “Mec, c’est formidable de voir qu’il est enfin parfaitement clair que ce que nous savions tous était vrai. Je me sens mal pour les quelques personnes qui pensaient qu’il était chic.

Johnson a déjà été accusé de prendre des stéroïdes.

Lorsque Joe Rogan a fait allusion à sa possible utilisation de stéroïdes, Johnson a déclaré qu’il était simplement heureux d’être exposé à un public plus large.

Les animateurs du podcast Barstool Sports Pardon My Take l’ont également accusé de prendre des PED – des médicaments améliorant la performance.

En réponse, Johnson a déclaré: “Je vais être honnête, je prends des PED: je priorise, exécute et domine chaque putain de matin.”

Contacté par Rolling Stone au sujet des accusations, il n’a ni confirmé ni nié avoir envoyé les messages.

Johnson a écrit dans un e-mail à la publication que son “message a toujours porté sur” les milliers de personnes qui tentent de se suicider ou meurent chaque jour, notant que “notre peuple souffre à un rythme record de dépression, d’anxiété, d’auto-immunité, d’infertilité et de faible ambition dans la vie… nos jeunes hommes souffrent le plus… perdus, faibles et soumis.

Il a présenté sa marque Ancestral Living comme la « solution » et a souligné : « C’est mon combat ! »

The Sun Online a contacté Johnson pour un commentaire.