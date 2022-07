LiveMetric reçoit la FDA 510(k) pour un tensiomètre de type montre

LiveMetric a annoncé avoir reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour son tensiomètre de type montre, LiveOne.

Le dispositif sans brassard utilise un réseau de capteurs placé sur l’artère radiale pour produire une forme d’onde de pression. La forme d’onde est ensuite analysée par un algorithme pour déterminer la pression artérielle systolique et diastolique et le pouls. Selon la base de données 510(k) de la FDALiveOne est destiné à être utilisé en milieu clinique pour les patients de 27 ans et plus avec un pouls radial palpable.

La société basée au Luxembourg a déclaré que le service de surveillance LiveOne sera bientôt disponible via les systèmes de santé, les assureurs et les employeurs auto-assurés pour les personnes souffrant d’hypertension ou de maladies cardiovasculaires.

“L’appareil LiveOne est destiné à lutter contre l’épidémie mondiale d’hypertension en offrant aux patients et aux prestataires des informations de santé significatives et profondément personnalisées afin que des mesures puissent être prises en temps réel”, a déclaré Kelly Benning, vice-présidente de LiveMetric, dans un communiqué.

“Avec la même facilité que de porter une montre, l’appareil LiveOne changera la façon dont l’hypertension et les maladies cardiovasculaires sont gérées et traitées en offrant aux gens une compréhension approfondie de l’impact de leur mode de vie, de leur comportement et de leurs médicaments sur leur tension artérielle. Nous nous efforçons d’apporter cela à des millions d’utilisateurs sur tous les canaux de notre clientèle.”

LA GRANDE TENDANCE

Aktiia est une autre société à l’origine d’un tensiomètre semblable à une montre, qui a annoncé qu’elle avait a reçu un marquage CE européen début 2021. La startup suisse a décroché 17,5 millions de dollars en financement de série A en novembre. Bien qu’il ne soit pas encore disponible dans le commerce aux États-Unis, Aktiia a annoncé en janvier qu’il serait mener une étude avec le Brigham and Women’s Hospital de Boston.

Omron Santé a reçu pour la première fois l’autorisation de la FDA pour son tensiomètre portable HeartGuide en 2018.

Pendant ce temps, Samsung a incorporé la surveillance de la pression artérielle dans ses montres connectées Galaxy dans les pays où il dispose d’une approbation réglementaire. Bien que le suivi ECG ait été autorisé par la FDA, la surveillance de la pression artérielle n’est pas disponible aux États-Unis

Apple s’intéresse également à la surveillance de la pression artérielle pour sa montre. Cependant, comme Bloomberg a rapporté en avrilla technologie ne devrait pas être prête avant 2024, au plus tôt.