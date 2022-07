Live Well Streator dirige une tournée des épiceries – Shaw Local

Sept personnes ont participé à la première tournée d’épicerie de Live Well Streator dimanche à Kroger.

Anne Lauterjung, diététiste agréée et éducatrice certifiée en diabète au OSF Center for Health-Streator, a dirigé une visite allée par allée du magasin, discutant des options alimentaires nutritives et de la façon de les acheter avec un budget limité.

Lauterjung a parlé de la lecture de l’étiquette des aliments sur chaque emballage, y compris le choix de grains entiers, de produits à faible teneur en sodium et sans sucre ajouté ou à faible teneur en sucre.