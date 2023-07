LIVE Transfer Talk: Musah de l’USMNT s’approche du transfert à l’AC Milan

Le milieu de terrain de Valence et de l’USMNT, Yunus Musah, est sur le point de rejoindre l’AC Milan. John Dorton/USSF/Getty Images pour l’USSF

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Musah de l’USMNT s’approche du déménagement à Milan

Milieu de terrain des États-Unis et de Valence Yunus Musah est proche d’un transfert à l’AC Milan, selon Nicolas Schira.

Musah, 20 ans, aurait conclu des conditions personnelles avec le Rossoneriayant accepté de signer un contrat de quatre ans pour passer de l’Estadio Mestalla à San Siro.

On pense que deux clubs de Premier League se sont intéressés à lui, mais Musah a clairement indiqué sa préférence de vouloir rejoindre l’équipe de Serie A. S’il termine le déménagement, il rejoindra son compatriote Christian Pulisic, qui a signé de Chelsea plus tôt ce mois-ci pour environ 22 millions d’euros (25,9 millions de dollars).

Los Che Il a déjà été signalé qu’il recherchait des honoraires de l’ordre de 25 millions d’euros pour se séparer de Musah, qui a été un artiste hors pair pour les États-Unis lors de la Coupe du monde au Qatar.

08h15 BST : Brighton a rejeté une deuxième offre de Chelsea pour le milieu de terrain Moises Caicedo d’une valeur de 70 millions de livres sterling, ont déclaré des sources à ESPN.

Chelsea avait une offre d’ouverture de 60 millions de livres sterling rejetée le mois dernier, mais est revenue avec un chiffre amélioré alors que l’entraîneur-chef Mauricio Pochettino cherche à renforcer ses options de milieu de terrain après les départs de Mateo Kovacic à Manchester City et N’Golo Kanté à Al Ittihad.

Bien que leur dernière proposition ait été rejetée, Chelsea devrait poursuivre sa poursuite de Calcedo, qui est évalué par Brighton à 100 millions de livres sterling.

Caicedo, 21 ans, a rejoint Brighton aux États-Unis pour leur tournée de pré-saison, et le club est dans une position de négociation solide étant donné qu’il a signé un nouveau contrat en mars jusqu’à la fin de la saison 2026-27.

08h00 BST : Barcelone a signé un milieu de terrain Oriol Romeu de Gérone, a annoncé le club mercredi, dans un accord qui voit le milieu de terrain Pablo Torre, 20 ans, aller dans l’autre sens avec un prêt d’une saison.

Romeu, 31 ans, devient la quatrième arrivée du Barça cet été après Ilkay Gundogan, Inigo Martinez et Vitor Roque, bien que ce dernier ne rejoigne pas avant 2024.

Poch confirme que Lukaku partira tandis que le club cherchera une nouvelle option de milieu de terrain Le manager de Chelsea fait le point sur les plans de transfert alors que les rapports indiquent que le club veut signer Caicedo de Brighton.

– L’Atletico Madrid envisage de signer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Veratti être une option prioritaire, rapporte Gazzetta dello Sport. Le PSG est prêt à écouter les offres pour le joueur de 30 ans, mais chercherait des frais de transfert d’au moins 80 millions d’euros avant d’accepter de le laisser partir. Le meneur de jeu italien suscite également l’intérêt de Liverpool et de Chelsea.

– Le Bayern Munich est prêt à déménager Josué Kimmich cet été, selon Botteur. Le joueur de 28 ans, qui a été lié à Barcelone, était auparavant considéré comme intouchable par la hiérarchie de l’Allianz Arena, mais ils seraient désormais prêts à se séparer de lui s’ils recevaient une offre « lucrative ». Il a disputé 33 matches de championnat la saison dernière.

– Un accord se rapproche entre Newcastle United et Leicester City alors que les pourparlers se poursuivent sur l’ailier Harvey Barnesrapports Ben Jacobs, journaliste de CBS. Il est rapporté que les deux clubs discutent d’une redevance supérieure à 35 millions de livres sterling, le manager de Newcastle, Eddie Howe, souhaitant décrocher la star des Foxes cet été.

– Milieu de terrain du Paris Saint Germain Xavier Simons devrait rejoindre le RB Leipzig, rapporte Fabrice Romano. Le joueur de 20 ans, qui est revenu au Parc des Princes pour une clause de rachat de 12 millions d’euros du PSV Eindhoven cet été, rejoindra le club de Bundesliga jusqu’à la fin de la saison, bien que l’accord n’inclue pas d’option qui permettrait qu’il les rejoigne définitivement. Il a été un joueur hors pair pour le PSV la saison dernière, contribuant à 27 buts en 34 matchs d’Eredivisie.

– Fulham a émis un avertissement sans intervention à West Ham United concernant le milieu de terrain défensif João Palhinhaécrit Initié du football. Les Hammers ont cherché à négocier un moyen de le signer, mais après que les Cottagers ont refusé une offre de 45 millions de livres sterling, il semble qu’ils n’aient pas l’intention de déplacer l’international portugais de 28 ans, avec quatre ans restants. son contrat.