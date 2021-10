LIVE Transfer Talk – Manchester City garde un œil sur Pau Torres de Villarreal

Pau Torres est une cible de transfert signalée de Manchester City en Premier League. Alex Caparros/Getty Images

Le mercato estival est clos pour les meilleures ligues européennes ! Après un été riche en football international, d’innombrables clubs ont attendu la dernière minute pour effectuer leurs transferts. Découvrez toutes les offres majeures ici et découvrez comment nous avons classé les plus grandes signatures. Mais ce n’est pas parce que la fenêtre est fermée jusqu’en janvier que les rumeurs ne vont pas continuer.

TOP STORY : Man City surveille les Torres de Villarreal

Manchester City souhaite faire un pas pour la star de Villarreal Pau Torres, avec des rapports en Espagne révélant que Pep Guardiola traque le défenseur central depuis longtemps.



Marca écrit que le club s’est entretenu cet été avec les représentants de l’international espagnol au sujet d’un éventuel déménagement au stade Etihad, avec le directeur du football de la ville, Txiki Begiristain, impliqué dans l’accord potentiel.

Mais avec le joueur de 24 ans engageant son avenir immédiat dans le club dans lequel il est depuis 2002, tout mouvement pourrait être retardé jusqu’à la fin de la saison.

L’équipe de Premier League est le dernier club à être impliqué dans la poursuite de Torres, qui a rejeté un transfert à Tottenham Hotspurs cet été, tout en étant également placé sur le radar du Real Madrid et de Barcelone.

09h00 BST : Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a rejeté Bernd Leno‘s affirme qu’il est dans l’ignorance de la perte de la place de numéro 1 face à Aaron Ramsdale et a exhorté le gardien de but à se concentrer sur la reconquête de sa place dans l’équipe.

Leno, qui n’a pas fait d’apparition en Premier League depuis le 28 août, a accordé mercredi une interview au journal allemand Sport Bild dans laquelle il a affirmé « qu’il n’y avait aucune raison claire pour laquelle j’étais absent, mais cela n’avait rien à voir avec ma performance. «

Ramsdale est arrivé aux Emirats au cours de la dernière semaine de la fenêtre de transfert d’été dans le cadre d’un contrat de 30 millions de livres sterling avec Sheffield United et s’est rapidement imposé comme le premier choix de l’équipe, commençant lors des trois victoires suivantes en championnat contre Norwich City, Burnley et Tottenham Hotspur pour gagner un rappel de la dernière équipe anglaise de Gareth Southgate.

Cependant, interrogé sur les commentaires de Leno avant le voyage de samedi à Brighton et Hove Albion, Arteta a déclaré: « J’ai eu une conversation très claire avec lui 48 heures avant de prendre ma décision. Évidemment, toute conversation que j’ai avec lui est complètement privée et je ne vais en parler à aucun média.

« [I expect from him] la même chose qu’il a fait chaque jour. Entraînez-vous comme il le fait, soyez comme il est, la personne qu’il est, la façon dont il se comporte, et essayez d’aider les autres gardiens et les autres gardiens essaient de l’aider. »

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Parler autour Donny van de Beek a vu la star de Manchester United liée à un transfert à la Juventus ou à l’AC Milan. C’est selon Calciomercato, qui écrit que les deux clubs de Serie A suivent le milieu de terrain, qui reçoit également des intérêts de l’Espagne. Le joueur de 24 ans a rejoint Old Trafford en 2020, mais il n’a depuis pas été en mesure de se tailler une place régulière dans la première équipe, ce qui a entraîné une frustration notable lorsqu’il a été remplacé contre Villarreal.

– Villarreal’s Arnaut Danjuma continue de susciter l’intérêt, Leeds United surveillant l’ancien ailier de Bournemouth, écrit Initié au football. Le joueur de 24 ans a été un joueur hors pair contre Manchester United en Ligue des champions mercredi lorsque des éclaireurs de Liverpool auraient également été présents. L’attaquant de la Liga a contribué à quatre buts lors de ses six derniers matchs.

– Ancienne star de Southampton Gaston Ramirez est sur le point de poursuivre sa carrière avec Al-Nassr, selon Nicolo Schira. Le joueur de 30 ans, qui a passé les quatre dernières saisons en Serie A avec la Sampdoria, aurait accepté un contrat de trois ans avec le club saoudien de la Pro League. L’ancien international uruguayen a marqué 14 buts et aidé 18 au cours de son séjour avec le Blucerchiati.

– Everton envisagent de déménager en janvier pour Newcastle United Sean Longstaff, écrit le Indépendant. Le club du Merseyside aurait un intérêt pour Allan Saint Maximin, mais avec les Magpies peu susceptibles de vendre pour moins que des frais substantiels, Longstaff est considéré comme une acquisition plus réaliste en hiver. Le joueur de 23 ans a marqué lors du récent match nul 1-1 des Magpies contre Watford.

– Le directeur technique d’Arsenal, Edu, sera le recruteur Yves Bissouma lorsque les Gunners affronteront Brighton & Hove Albion samedi soir, dit le Express. Le club du nord de Londres aurait un réel intérêt pour le milieu de terrain des Seagulls, qui a aidé son équipe à la sixième place de la campagne de Premier League jusqu’à présent cette saison, mais l’international malien est confronté à une course pour être en forme pour le match après une récente une blessure l’a tenu à l’écart du match nul 1-1 de Brighton contre Crystal Palace.