LIVE Transfer Talk : Man United se tourne vers Tchouameni

TOP STORY: Man United se tourne vers Tchouameni

Manchester United cherche un nouveau milieu de terrain et pourrait se tourner vers le Real Madrid Aurélien Tchouameniselon sport.

Tchouameni, 23 ans, a été lié à un départ, malgré la signature de Monaco pour 80 millions d’euros l’été dernier et avoir joué 50 fois dans toutes les compétitions. L’arrivée de Jude Bellingham pour 103 millions d’euros a mis en péril la place de l’international français dans l’équipe afin qu’il puisse partir en prêt, le Bayern Munich souhaitant également le faire venir.

Selon Sport1, le Bayern a déjà été en contact sur un accord pour Tchouameni et maintenant Man United a rejoint une course qui pourrait également inclure Chelsea et Liverpool.

United a signé Mason Mount mais a besoin d’un milieu de terrain central plus combatif car Scott McTominay, Fred et Donny van de Beek pourraient partir cet été. Sofyan Amrabat de la Fiorentina est une option, tandis que Leon Goretzka du Bayern est un autre à lier.

– Barcelone cherche toujours à combler certains trous dans son équipe mais est paralysée par sa décision de concentrer son attention sur le milieu de terrain de Manchester City Bernard Silva. La conséquence est qu’ils doivent sortir des sentiers battus lorsqu’il s’agit de renforcer leur équipe, et un tel exemple est à l’arrière gauche ; où ils envisagent Juan Foyth de Villarreal, selon Mundo Deportivopar opposition au coéquipier de Silva’s City João Cancelo. Foyth, 25 ans, est sous contrat avec le sous-marin jaune jusqu’en 2026 et le club exigera donc des frais de transfert. Cependant, ces frais et le salaire ultérieur de Foyth seront inférieurs à ceux de Cancelo, ce qui fait de lui la préférence de Xavi pour le poste.

– Tottenham Hotspur prépare une offre pour l’attaquant du FC Porto Mehdi Tarémi, selon le point de vente portugais Ojogo. Ils suggèrent que les Spurs cherchent à offrir environ 24 millions d’euros à l’Iranien, qui a encore un an sur son contrat existant avec la partie portugaise. Taremi a marqué 31 buts remarquables en 51 matchs alors que Porto a remporté un doublé en Coupe de la Ligue et en Coupe du Portugal. Ils ont cependant un problème, et c’est avec le joueur lui-même qui est favorable à un transfert à l’AC Milan et à la perspective du football en Ligue des champions. Le patron de Tottenham, Ange Postecoglou, envisage des options d’attaquant au cas où Harry Kane part rejoindre le Bayern Munich, et il espère pouvoir persuader Taremi de rejoindre son projet dans le nord de Londres.

– Le patron de Crystal Palace, Roy Hodgson, se tourne vers la Bundesliga pour renforcer sa défense, avec Odilon Kossounou parmi ses plus recherchés, selon le Mike McGrath du télégraphe. Les Eagles ont perdu cinq joueurs seniors jusqu’à présent cet été et l’intérêt semble grandir pour le défenseur Marc Guéhi, ce qui signifie que Hodgson tient à faire des renforts. Le défenseur du Bayer Leverkusen Kossounou, 22 ans, pourrait être un ajout bienvenu à la défense après avoir fait 35 apparitions pour l’équipe allemande la saison dernière. Palace a également ciblé le défenseur turinois Perr Schuurmais ils font face à une concurrence féroce de Newcastle United et de Naples.

– L’été chargé de tenants et aboutissants de Chelsea devrait se poursuivre, les Blues soumettant aujourd’hui une offre à Santos pour le jeune attaquant brésilien Divisé Washington. Le plan, d’après Fabrice Romano, est pour Chelsea de signer la sensation de 18 ans pour 20 millions d’euros, puis de le prêter à Strasbourg afin de gagner du temps de match bien nécessaire. Washington, qui a marqué son premier but senior en mai de cette année, est sous contrat jusqu’en 2026 et représente un signe que le patron des Blues, Mauricio Pochettino, a un œil sur l’avenir à Stamford Bridge.

– Le FC Porto suit depuis un certain temps le milieu de terrain de Boca Juniors, Alan Varela, et Fabrice Romano estime que les deux clubs sont parvenus à un accord qui verra le joueur de 22 ans se diriger vers l’Europe depuis l’Amérique du Sud. Romano dit qu’une commission de 11 millions d’euros a été convenue, plus des ajouts, ainsi qu’un pourcentage de toute vente future. Varela avait suscité l’intérêt des clubs anglais Manchester United et Liverpool, mais il a plutôt opté pour la voie qui a bien fonctionné pour d’autres talents sud-américains tels que Luis Díaz et Enzo Fernández. Jouant dans le pivot de Boca, Varela est connu pour ses passes avant agressives.