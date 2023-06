LIVE Transfer Talk: Man United se tourne vers la star de la Juventus Rabiot

La fenêtre de transfert d’été est ouverte pour certaines ligues en Europe, et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man United se tourne vers Rabiot

Manchester United cherche à recruter le milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot sur un transfert gratuit une fois son contrat expiré, dit L’athlétisme.

Rabiot, 28 ans, est en pourparlers depuis des semaines sur un nouvel accord alors que ses mandats actuels expirent à la fin du mois. L’international français a fait 32 apparitions en Serie A la saison dernière, marquant huit buts, et a parlé dans le passé de son désir de jouer en Premier League.

United est à la recherche d’un accord de 55 millions de livres sterling pour Chelsea Monture de maçonmais des sources ont déclaré à ESPN que le club envisageait d’autres options, notamment le milieu de terrain de Brighton Moises Caicedocelui d’Ajax Mohammed Kudus et Booth Taylor au FC Utrecht.

Pendant ce temps, United écouterait les offres pour jusqu’à 13 joueurs alors qu’ils espèrent rapporter 100 millions de livres sterling, selon Le courrier quotidien. Les Red Devils se lâcheront volontiers Donny van de Beek, Fred, Anthony Elanga, Hannibal Mejbri, Alex Telles, Éric Bailly, Brandon Williams et Zidane Iqbal.

Ils écouteront également les offres de signature Harry Maguire, Scott McTominay, Dean Henderson, Anthony Martial et Jadon Sanchoce dernier étant apparemment disponible pour 45 millions de livres sterling. Cela s’ajoute aux joueurs qui partiront en tant qu’agents libres, ce qui pourrait toujours inclure le gardien de but David de Gea.

BLOG EN DIRECT

08h30 BST : Défenseur du Sénégal Kalidou Koulibaly a rejoint l’équipe saoudienne d’Al Hilal en provenance de Chelsea, ont annoncé dimanche les deux clubs.

« Nous continuerons à écrire l’histoire ensemble », a déclaré Al Hilal sur Twitter, à côté d’une courte vidéo mettant en vedette Koulibaly.

Les quatre fois vainqueurs de la Ligue des champions d’Asie ont déclaré que le contrat de Koulibaly courrait jusqu’en 2026 sans donner de détails financiers. Les médias britanniques ont rapporté que le club saoudien paierait environ 17 millions de livres sterling pour le défenseur central.

« Je suis ici avec ceux qui font la gloire du présent et du futur », a déclaré le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations.

Koulibaly, 32 ans, a marqué deux buts en 32 apparitions dans toutes les compétitions pour Chelsea après les avoir rejoints depuis Naples en juillet dernier. Il est le deuxième joueur à passer à Al Hilal depuis la Premier League après le milieu de terrain portugais Ruben Neves signé de Wolverhampton Wanderers pour 47 millions de livres sterling vendredi.

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

– Il y a eu un contact entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain concernant l’arrière gauche Lucas Hernandez mais pas encore d’offre, rapporte Florian Plettenberg. Hernandez veut quitter le Bayern, qui a clairement indiqué qu’il souhaitait une indemnité de transfert de 50 millions d’euros plus des bonus pour le joueur de 27 ans, tandis que le PSG prépare actuellement une première offre.

– Fulham a fait une approche pour signer le milieu de terrain de l’équipe nationale masculine de Leeds United et des États-Unis Brenden Aaronsoncomme l’a rapporté Le courrier quotidien. Aaronson n’a rejoint Leeds depuis le RB Salzburg que l’été dernier pour 24,7 millions de livres sterling, mais il dispose d’une clause de relégation qui lui permet de partir en prêt après la chute de Leeds au championnat EFL. Fulham envisage également un déménagement pour Manchester United Fredaprès avoir vu le joueur de 30 ans comme une option possible pour son milieu de terrain.

Pendant ce temps, Leeds pourrait faire face à un certain nombre d’autres sorties après sa relégation de la Premier League. Coéquipier américain d’Aaronson Tyler Adams reste un joueur notable qui est regardé, et la Roma voudrait Rasmus Kristensen et Diego Llorente en location. Pendant ce temps, Everton fait partie des clubs qui se sont renseignés sur Wilfried Gnonto et Crysencio Summerville.

– Attaquant de Villarreal Nicolas Jackson a terminé son examen médical avant de déménager pour rejoindre Chelsea, rapporte Le gardien. Les 37 millions d’euros que les Blues ont offerts sont supérieurs à la clause de libération de 35 millions d’euros du joueur de 22 ans, mais cela leur a permis d’avoir une structure plus avantageuse, Jackson se joignant à un contrat de huit ans.

– L’AC Milan a perdu confiance en sa capacité à signer le milieu de terrain offensif de Fenerbahçe Arda Gulerrapports Calciomercato, avec Barcelone et le Real Madrid parmi les autres clubs qui envisagent le joueur de 18 ans, qui dispose d’une clause de libération de 17,5 millions d’euros. Milan voudrait que Guler entre directement dans son équipe, tandis que les géants espagnols prévoient tous les deux de le signer avant de le renvoyer immédiatement en prêt. Guler devrait prendre une décision dans les prochains jours.

– Milieu offensif du PSV Eindhoven Xavier Simons n’a pas pris de décision sur son avenir mais ne penche pas pour un retour au Paris Saint-Germain, comme le rapporte L’Équipe. Le joueur de 20 ans a impressionné depuis son départ du Parc des Princes pour les Pays-Bas l’été dernier, marquant 22 buts et en aidant 12 autres cette saison. Le PSG a une option de 6 millions d’euros pour le re-signer.