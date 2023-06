LIVE Transfer Talk: Man City établira un record pour signer Gvardiol

La fenêtre de transfert d’été n’est pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et il y a beaucoup de commérages qui circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Record de frais de transfert des yeux de Leipzig de Man City pour Gvardiol

Manchester City envisage un accord pour signer le défenseur du RB Leipzig Josko Gvardiol pour un montant record cet été, rapporte Fabrice Romano et parlerSPORT.

Gvardiol, 21 ans, a rejoint Leipzig en 2020 et le club allemand exige une nouvelle indemnité de transfert record pour qu’un défenseur central le laisse partir. Le précédent record a été établi lorsque Manchester United a payé environ 80 millions de livres sterling pour signer Harry Maguire de Leicester City en 2019.

L’international croate serait l’une des principales cibles de transfert du manager de Man City, Pep Guardiola, et les triples vainqueurs ont déjà eu des entretiens avec lui. Gvardiol a fait 41 apparitions pour Leipzig cette saison, marquant trois buts, dont un égaliseur décisif lors d’un match nul 1-1 lors du match de Ligue des champions plus tôt cette année.

Des sources ont déclaré à ESPN que Guardiola était également intéressé par la signature du milieu de terrain de la Croatie et de Chelsea Mateo Kovacic.

Kovacic, 29 ans, est un joueur clé depuis son arrivée permanente du Real Madrid en 2019, amassant 221 apparitions dans toutes les compétitions, mais avec son contrat qui expire en 2024 et le nouveau manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, qui envisage une reconstruction de l’équipe, les Blues sont enthousiastes. pour le déplacer pour environ 35 millions de livres sterling.

11h50 BST : Tottenham a un plan pour décrocher un nouveau gardien de but n ° 1.

jouer 2:11 David Raya pourrait-il remplacer Hugo Lloris à Tottenham ? Gab Marcotti et Julien Laurens discutent de l’intérêt de Tottenham Hotspur pour le gardien de Brentford David Raya.

11.06 BST : La Roma est en pourparlers avec West Ham pour signer l’attaquant italien Gianluca Scamacca en location.

Scamacca, 24 ans, a rejoint West Ham depuis Sassuolo à l’été 2022 et a marqué huit buts en 27 apparitions dans toutes les compétitions. Mais selon Ciel Italiele joueur a déjà donné son feu vert pour rejoindre la Roma avec un prêt d’une saison.

Le directeur sportif de la Roma, Tiago Pinto, se rendrait à Londres avant le week-end pour tenter de conclure l’accord.

10h25 BST : Marseille a fait une offre pour signer le gardien du Celta Vigo Rubén Blanco définitivement après son prêt, selon Faro de Vigo.

Bien qu’il n’ait fait que sept apparitions depuis qu’il a rejoint Marseille avec un prêt d’une saison l’été dernier, le gardien espagnol a convaincu Marseille de sa valeur. Marseille est prêt à offrir 5 millions d’euros pour signer Blanco sur un transfert permanent.

10.11 BST : milieu de terrain chilien Arturo Vidal a confirmé qu’il ne continuerait pas à Flamengo une fois son contrat expiré à la fin de l’année.

Vidal, 36 ans, a rejoint l’équipe brésilienne en juillet 2022 après avoir quitté l’Inter Milan en tant qu’agent libre.

« J’ai un contrat jusqu’en décembre, je ne continuerai pas au Brésil », a-t-il déclaré. « J’aimerais y retourner [to former club Colo Colo], mais je dois voir le moment. Je veux profiter de ce qui reste de mon contrat, gagner les trois championnats qu’il me reste et on verra. »

09h49 BST : Arrière latéral du Real Madrid Álvaro Odriozola est une option pour Chelsea, selon Mundo Deportivo.

Odriozola, 27 ans, a rejoint Madrid pour 32 millions d’euros de la Real Sociedad en 2018 mais a eu du mal à s’affirmer et a passé du temps en prêt au Bayern Munich et à la Fiorentina.

L’international espagnol n’a disputé que six matchs la saison dernière et veut partir, avec un an restant sur son contrat. La Real tient à le signer à nouveau pour un transfert, mais Chelsea et l’Athletic Club sont également intéressés et pourraient payer des frais pour le faire atterrir plus tôt.

09.26 BST : Attaquant de l’Espanyol Joselu dit que son souhait est de continuer à jouer dans la première division espagnole au milieu des informations selon lesquelles le Real Madrid le surveille.

Joselu, 33 ans, devrait quitter l’Espanyol en prêt cet été après la relégation du club barcelonais en deuxième division. Il a marqué 16 buts en 34 matches de championnat la saison dernière et est sous contrat jusqu’en juin 2025.

Madrid cherche à renforcer son attaque après la sortie de Karim Benzéma et des sources ont déclaré à ESPN que Joselu, qui a joué dans l’académie de Madrid, était en pourparlers avancés avec le club.

« Mon idée et mon objectif sont de continuer à jouer en première division », Joselu a dit. « J’espère que mon avenir pourra être résolu bientôt. En ce qui concerne Madrid, nous parlons de la meilleure équipe du monde et n’importe qui sur cette planète aimerait porter ce maillot. Je ne sais vraiment pas ce qui va se passer. »

09.04 BST : L’Inter Milan veut signer le défenseur de Chelsea Kalidou Koulibaly en prêt cet été, selon Ciel Italie.

Le club italien cherche à renforcer sa ligne défensive et considère l’ancien défenseur central de Naples comme une bonne option.

Le directeur sportif de l’Inter, Piero Ausilio, se rendra à Londres dans les prochains jours pour rencontrer des dirigeants de Chelsea. Et la rencontre de Londres permettra également à Ausilio d’évoquer le renouvellement de Romelu Lukakuaccord de prêt.

L’attaquant belge s’est joint à un prêt d’une saison de Chelsea l’été dernier, mais l’Inter espère qu’un accord pourra être conclu pour que Lukaku continue pour une autre saison.

08h24 BST : Des sources ont déclaré à ESPN que Manchester United surveillait Napoli Kim Min Jae et celui de Monaco Axel Disasi mais leur priorité sur le marché des transferts reste de décrocher un attaquant de haut niveau et un milieu de terrain.

United, selon des sources, a demandé à être tenu informé des développements concernant les deux défenseurs, bien qu’il n’y ait eu aucun contact direct avec leurs clubs.

United devrait faire son offre d’ouverture pour Chelsea Monture de maçon cette semaine malgré un écart de valorisation. Mount entrera dans la dernière année de son contrat à Stamford Bridge cet été et est ouvert à un déménagement à United.

08h00 BST : Le Paris Saint-Germain est à l’écoute des offres de Kylian Mbappé cet été, ont déclaré des sources à ESPN.

La volonté des champions de Ligue 1 de se séparer de leur superstar survient après que des sources ont confirmé plusieurs informations selon lesquelles Mbappe aurait envoyé une lettre au PSG les informant qu’il n’exercerait pas l’option de prolonger son contrat actuel au-delà de 2024.

Le PSG ne voulant pas que Mbappe parte en tant qu’agent libre après la saison prochaine, des sources ont déclaré que le président du club, Nasser Al Khelaifi, est désormais ouvert à contrecœur à laisser le joueur de 24 ans quitter Paris.

Des sources d’ESPN ont ajouté que le PSG chercherait une redevance de l’ordre de 150 millions d’euros.

jouer 2:19 Kylian Mbappe informe le PSG qu’il ne prolongera pas son contrat Julien Laurens rapporte que la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe a informé le club qu’il ne prolongerait pas son contrat jusqu’en 2025.

– André Onana est l’objectif prioritaire de Chelsea pour le mercato estival, selon le Norme du soir. Le gardien de but de 27 ans, qui a impressionné lors de la défaite finale de la Ligue des champions contre Manchester City, est sous contrat avec l’Internazionale jusqu’en 2027. Cependant, le Nezaruzzi auraient déjà aligné Empoli’s Guglielmo Vicaire en remplacement. Les Bleus ont initialement approché l’AC Milan pour Mike Maignanmais après que l’équipe italienne ait demandé 90 millions d’euros, Chelsea a décidé de se concentrer sur un déménagement pour Onana, évalué à 50 millions d’euros, pour remplacer Kepa Arrizabalaga et Edouard Mendy en tant que n ° 1 à Stamford Bridge.

– Newcastle United prépare un déménagement pour Wolfsburg Félix Nmecharapporte le Télégraphe. Les Magpies préparent une offre de 15 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de 22 ans qui a rejoint l’équipe allemande de Manchester City en 2021. L’international allemand U21 a fait 30 apparitions en Bundesliga cette saison, marquant trois buts et fournissant cinq passes décisives.

– Aston Villa se rapproche d’un mouvement pour le défenseur / milieu de terrain de Liverpool Alex Oxlade Chamberlainselon Initié du football. Le joueur de 29 ans possède une vaste expérience en Premier League, faisant 235 apparitions, enregistrant 20 buts et 28 passes décisives. L’international anglais devrait quitter Anfield cet été pour un transfert gratuit, mais il pourrait rester dans l’élite anglaise la saison prochaine avec l’équipe d’Unai Emery qui serait en pourparlers avancés sur un déménagement à Villa Park.

– Fenerbahce est à la poursuite de l’Internazionale Edin Dzekoselon Gazzetta dello Sport. L’attaquant de 37 ans, qui n’a plus de contrat en juin, a fait 52 apparitions pour l’Inter dans toutes les compétitions cette saison, marquant 14 buts et fournissant cinq passes décisives. L’agent de l’international de Bosnie-Herzégovine était à Istanbul pour négocier un transfert du côté turc, et le club de Süper Lig serait prêt à proposer un contrat de deux ans.