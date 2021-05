LIVE Transfer Talk – Man City envisage un contrat record d’un an pour Lionel Messi

Un contrat d’un an de 25 millions de livres sera-t-il suffisant pour persuader Leo Messi de rejoindre Manchester City? Photo par Eric Alonso / Getty Images

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: La ville envisage le déménagement de Messi, mais cela coûtera

On a dit à Manchester City qu’ils avaient une chance d’atterrir Lionel Messi, mais seulement s’ils lui offrent 500000 £ par semaine, après impôts, rapporte le Soleil.

Le contrat de Messi à Barcelone expire à la fin de la saison en cours, et le joueur argentin n’a pas encore déclaré son prochain coup, avec le Blaugrana transpirer sur son avenir.

Pourtant, le Sun pense que Messi est ouvert à un déménagement à City, le joueur de 33 ans étant intéressé par un contrat d’un an d’une valeur de 25 millions de livres sterling, y compris l’option d’une deuxième année à la fin.

Cette décision ferait de Messi le joueur le mieux payé de l’histoire de la Premier League, et il semble que le patron de City, Pep Guardiola, soit prêt à agir après avoir jusqu’à présent attendu dans les coulisses pour voir comment les négociations contractuelles se sont déroulées.

Barcelone a offert à son talisman un nouvel accord, bien que l’on pense qu’il soit à des conditions réduites. Barcelone espère toujours que Messi restera au Camp Nou, bien que beaucoup dépendra de sa capacité à tenter le Borussia Dortmund. Erling Haaland au club.

City est l’un des deux seuls clubs, aux côtés du Paris Saint-Germain, à avoir la capacité financière de pouvoir même envisager d’essayer de tenter de tenter Messi de Barcelone, mais la relation de Guardiola avec Messi pourrait s’avérer cruciale.

BLOG EN DIRECT

08h00 BST: Barcelone explore des remplacements pour Ronald Koeman, mais le président Joan Laporta ne veut pas limoger l’entraîneur néerlandais sans avoir un successeur en place, ont déclaré plusieurs sources à Moises Llorens et Sam Marsden d’ESPN.

Le Barça avait le destin du titre de la Liga entre ses mains avant d’affronter Grenade le 29 avril, mais une victoire en cinq matchs les a vus perdre du terrain sur l’Atletico Madrid et le Real Madrid avec un match à jouer. La défaite 2-1 de dimanche au Camp Nou contre le Celta Vigo a officiellement mis fin aux espoirs du club catalan de remporter le championnat et a accru les doutes sur l’avenir de Koeman.

Cependant, Koeman, qui a conduit le Barca au succès de la Copa del Rey plus tôt cette saison, a encore un an de contrat. Des sources du club ont déclaré à ESPN qu’il pourrait toujours remplir son contrat si aucune des alternatives ne le convainc.

Les mêmes sources ont déclaré à ESPN que le Barça tenait à éviter une répétition de ce qui s’est passé après le limogeage d’Ernesto Valverde en 2020 sans qu’un remplaçant ne soit aligné. Quique Setien a fini par remplacer Valverde après que les Blaugrana n’aient pas réussi à persuader Koeman, Xavi Hernandez, Mauricio Pochettino ou Erik ten Hag de prendre le poste.

PAPER GOSSIP (par Nick Judd)

– Dortmund se prépare à la vie après Jadon Sancho, et ils ont fait de Lille Jonathan Ikone leur priorité absolue, selon France Football. Le milieu offensif de 23 ans est en pleine forme pour les leaders de la Ligue 1 et Dortmund est prêt à offrir 25 millions d’euros. On dit que Dortmund surveille également Donyell Malen, David Neres et Pedro Goncalves, mais Ikone est l’homme qu’ils veulent.

– Le PSG se rapproche d’un mouvement pour l’arrière latéral de Tottenham Hotspur Serge Aurier, et ils sont prêts à lui proposer un contrat à long terme, selon Insider du football. On pense que le contrat est lucratif et que très peu de choses semblent empêcher Aurier, 28 ans, d’accepter des conditions personnelles et de rejoindre. Les Parisiens, et l’ancien patron des Spurs, Mauricio Pochettino, à la réouverture du mercato.

– Liverpool et Arsenal et seraient intéressés par Yves Bissouma, mais ils devront tous deux débourser 40 millions de livres sterling pour décrocher la star de Brighton & Hove Albion, selon le Soleil. Le milieu de terrain a impressionné pour les Seagulls cette saison, et le club de la côte sud est réticent à le laisser partir, c’est pourquoi ils sont déterminés à récupérer des frais élevés s’il décide qu’il veut partir cet été. On pense que Jurgen Klopp a suivi le joueur de 24 ans toute la saison, tandis que le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, veut associer Bissouma au milieu de terrain avec Thomas Partey.

– Manchester United a ciblé Nuno Mendes depuis un certain temps, et maintenant le Soleil estime que le club a pris contact avec le Sporting au sujet d’un éventuel transfert de 52 millions de livres sterling. L’arrière latéral de 18 ans est une excellente propriété après une saison époustouflante pour les champions du Portugal; et parce que Mendes est représenté par l’agent de Bruno Fernandes, United espère pouvoir voler une marche sur ses rivaux.

– Barcelone serait sur le point de signer Memphis Depay sur un contrat de deux ou trois ans, selon Fabrizio Romano. De plus, le club catalan n’est pas fini, car sport rapporte également qu’ils cherchent à recruter le jeune attaquant russe de Chertanovo Sergey Pinyaev. Manchester United suit également le jeune, bien que les règles de transfert anglaises les empêcheraient de bouger jusqu’à ce qu’il ait 18 ans.

– Chelsea est prêt à offrir à Atalanta 20 millions de livres sterling pour le maestro du milieu de terrain Ruslan Malinovskyi, selon le Soleil. Le meneur de jeu ukrainien a été exceptionnel pour l’équipe italienne cette saison, et il a marqué neuf buts et ajouté 12 passes décisives en 41 matchs. Le joueur de 28 ans joue contre la Juventus lors de la finale de la Coppa Italia mercredi soir, et le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, devrait probablement regarder.