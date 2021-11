LIVE Transfer Talk – L’œil de Barcelone déstabilise Edinson Cavani en remplacement de Sergio Aguero

La fenêtre de transfert d’été ne ressemblait à aucune autre; découvrez toutes les offres majeures et découvrez comment nous avons classé les plus grosses signatures. Et ce n’est pas parce que la fenêtre est fermée jusqu’en janvier que les rumeurs ne vont pas continuer. Voici les derniers potins et spéculations.

TOP STORY : Cavani pour Aguero au Barca ?

Barcelone a intensifié sa poursuite d’un attaquant en celui de Sergio Agüero absence pour blessure, et ils ont identifié l’absence de Manchester United Edinson Cavani comme cible potentielle en janvier.

Les Miroir écrit que Cavani, 34 ans, veut un temps de jeu régulier à ce stade de sa carrière, mais il n’a fait que deux départs dans toutes les compétitions cette saison, se retrouvant souvent sur le banc après l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Old Trafford.

Les Blaugrana préparent une offre d’environ 5 millions de livres sterling pour le tenter au Camp Nou pendant le marché des transferts d’hiver, et ils pourraient faire face à la concurrence de l’Internazionale, qui serait également intéressée par ses services.

Le contrat de Cavani doit expirer l’été prochain après avoir signé une prolongation d’un an en mai.

Aguero, quant à lui, n’a pas pris sa retraite malgré des informations ce week-end affirmant qu’il l’avait fait.

« Ce qui est ressorti d’Aguero n’est pas vrai », a déclaré samedi le patron du Barça, Xavi. « Je lui ai parlé l’autre jour. Nous verrons comment les choses évoluent et s’il peut continuer à jouer au football, mais c’est un problème médical. »

08h54 GMT : L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, est certain que le défenseur Antonio RudigerLes négociations contractuelles en cours avec le club n’affecteront pas ses performances sur le terrain.

Rudiger, 28 ans, est en fin de contrat à la fin de la saison, ce qui signifie qu’il peut ouvrir des pourparlers avec des clubs étrangers à partir du 1er janvier. Chelsea souhaite garder l’international allemand, mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu de percée dans les négociations.

Tuchel a déclaré à propos de Rudiger, qui a marqué lors de la victoire 3-0 de Chelsea contre Leicester City samedi, ce qui les maintient en tête de la Premier League : « C’était une très bonne performance de Toni.

« Il a été exceptionnel dès le premier jour et il s’améliore de plus en plus, à un très haut niveau.

« La situation est la situation. Nous voulons qu’il reste – c’est très clair et il le sait – mais parfois, dans ces situations, il y a un certain retard.

« Cela peut arriver de nos jours, mais cela n’affecte pas sa mentalité ou sa qualité et cela n’affecte absolument pas son comportement. Il est pleinement engagé à Chelsea en ce moment.

« Il est exactement au bon endroit – il est dans la ligue la plus compétitive et dans un club où gagner compte. Cela lui convient parfaitement. Alors, soyons un peu patients et j’espère que nous aurons une fin heureuse. »

08h00 GMT : Ole Gunnar Solskjaer a déclaré qu’il était temps de « se retirer » dans une interview d’adieu en larmes après que Manchester United a annoncé son départ en tant que manager.

Solskjaer a perdu son poste de manager dimanche après la défaite 4-1 de samedi à Watford. Manchester United est sur une série de cinq défaites en sept matches de championnat et à six points des places de qualification pour la Ligue des champions.

La pression sur le manager a augmenté après une humiliation 5-0 aux mains de Liverpool qui a été suivie d’une défaite unilatérale 2-0 contre Manchester City.

« Ce club signifie tout pour moi et ensemble, nous sommes un bon match, mais malheureusement, je n’ai pas pu obtenir les résultats dont nous avions besoin et il est temps pour moi de me retirer », a déclaré Solskjaer à MUTV.

« Vous savez ce que ce club signifie pour moi et ce que je voulais accomplir ici. Pour le club, pour les fans, pour les joueurs, pour le staff. Je voulais que nous passions à l’étape suivante pour défier la ligue, gagner des trophées et je pense seulement que c’est juste que ça vienne de la bouche du cheval.Je ne veux pas répondre à tout… il va y avoir des journalistes qui vont me demander des interviews mais non, je ne vais pas faire d’interviews.

« Je veux le faire sortir, je vais partir par la porte d’entrée, car je pense que tout le monde sait que j’ai tout donné pour ce club. »

– Dawson : Pourquoi le mandat de Solskjaer s’est effondré

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Tottenham Hotspur pourrait faire un pas pour Nicolo Zaniolo l’été prochain, selon Calciomercato. Le contrat du milieu de terrain de 22 ans ne doit pas expirer avant 2024, mais après avoir été récemment exclu par Jose Mourinho, l’équipe de Premier League a été alertée de la situation. Il est rapporté que des frais d’environ 40 millions d’euros seraient nécessaires pour permettre aux Spurs d’Antonio Conte de discuter des conditions personnelles.

– sport écrit que Xavi cherche à recruter un joueur de son ancien club Al-Sadd alors que Barcelone cherche à acquérir un attaquant sur le marché des transferts d’hiver. Bagdad Bounedjah a été identifié comme une cible, l’attaquant de 29 ans terminant meilleur buteur de la ligue la saison dernière tout en travaillant sous Blaugrana nouveau gérant. Il est également international algérien, marquant trois fois lors de ses quatre dernières sélections.

– Le Paris Saint-Germain surveille celle de Marcelo Brozovic situation du contrat, selon Le10Sport. Le joueur de 29 ans a récemment été bloqué dans des négociations contractuelles avec l’Inter Milan, mais sans aucun signe d’annonce officielle, le club de Ligue 1 est prêt à entamer des négociations en janvier alors qu’il cherche à renforcer ses options au milieu de terrain. L’international croate a disputé 13 matches en Serie A cette saison.

– Calciomercato révèle que l’AC Milan et la Juventus pourraient être les premières équipes à faire un pas pour Driss Nasser, la jeune star bordelaise surnommée le prochain Paul Pogba. Le milieu de terrain de 17 ans est suivi par des éclaireurs depuis un certain temps, les meilleurs clubs européens étant impressionnés par ses capacités techniques avec le ballon et sa force physique.

– Le Paris Saint-Germain pourrait intensifier sa course aux Lorenzo Insigne avec l’ailier de 30 ans qui n’est pas pressé de signer de nouveaux mandats à Naples. Le10Sport écrit que le club de Ligue 1 se prépare à se bousculer avec l’Inter Milan pour sa signature, avec une file d’attente commençant à se dessiner pour acquérir l’international italien sur un transfert gratuit.