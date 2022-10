LIVE Transfer Talk – Liverpool regarde Frenkie de Jong de Barcelone

Frenke de Jong pourrait faire face à une sortie de Barcelone. Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Liverpool regarde De Jong

Liverpool est maintenant intéressé par la signature de Barcelone Frenkie de Jong en janvier, rejoignant ses rivaux Manchester United dans la course à la signature du Néerlandais.

C’est selon le point de vente espagnol sportqui pense que les Merseysiders sont entrés dans la course pour le milieu de terrain en demande.

De Jong, qui est resté à Barcelone cet été malgré le vif intérêt de Manchester United et d’autres, n’obtient pas autant de minutes qu’il le souhaiterait sous Xavi Hernandez, et semble donc plus disposé à quitter le Camp Nou.

Pendant ce temps, Liverpool fait face à la perspective d’avoir quatre milieux de terrain sans contrat à la fin de la saison, aucun d’entre eux n’ayant encore renouvelé. Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner et Arthur Mélo (prêté par la Juventus) pourraient tous être en mouvement à la fin de la saison en cours.

Le plan initial de Liverpool était de parcourir le marché l’été prochain, mais Jurgen Klopp pourrait être tenté de prendre des mesures hivernales, en particulier compte tenu du lent démarrage de la saison de Premier League par son équipe.

BLOG EN DIRECT

12h37 BST : Antoine Griezmann s’est excusé auprès des supporters de l’Atletico Madrid pour la “blessure” qu’il leur a causée en quittant le club, après avoir marqué le seul but de la victoire 1-0 de samedi à l’Athletic Club en Liga (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis).

Le retour de Griezmann a été rendu permanent lundi – signature d’un contrat jusqu’en 2026 – après que l’Atletico et Barcelone ont convenu de frais de transfert de 20 millions d’euros, mettant fin à un différend sur l’accord de prêt de l’attaquant qui l’a vu utilisé comme substitut pendant la majeure partie de cette saison.

Aux termes du prêt de deux ans convenu en 2021, l’Atletico devait payer 40 millions d’euros si le joueur jouait plus de 45 minutes dans 50% des matchs pour lesquels il était disponible, ce qui a conduit le club à ordonner au manager Diego Simeone de garder lui sur le banc pour tenter de forcer le Barça à un compromis.

Griezmann a bouleversé les fans de l’Atletico en partant pour le Barça en 2019 dans le cadre d’un contrat de 120 millions d’euros – avant de ne pas s’installer au Camp Nou et de rejoindre en prêt deux ans plus tard.

“Je suis très fier d’avoir enfin pu en arriver là, de pouvoir renouveler [my contract] et d’être complètement un joueur de l’Atletico”, a déclaré Griezmann samedi. “Je m’excuse. Je sais que beaucoup de gens veulent l’entendre directement de moi. Je suis désolé si j’ai blessé les fans, mais les plus grandes excuses que je veux faire sont sur le terrain.”

L’international français a commencé six des neuf matchs de Liga de l’Atletico jusqu’à présent cette saison sur le banc, mais a commencé la victoire 1-0 à San Mames qui les a vus passer à la troisième place du tableau.

“[Not starting games] a été difficile personnellement, mais j’ai essayé de ne pas le montrer”, a-t-il déclaré. “Quand je joue, je me donne à 100%, et sinon je soutiens mes coéquipiers et je fais la différence quand j’arrive.”

11h41 BST : Le Real Madrid surveillera Xabi AlonsoLa performance de Bayer Leverkusen en tant que manager avec intérêt, ont déclaré des sources à Alex Kirkland et Rodrigo Faez d’ESPN, considérant l’ancien milieu de terrain de Liverpool, Madrid et Bayern Munich comme un candidat potentiel pour prendre en charge le Bernabeu.

Alonso, 40 ans, a été nommé par Leverkusen le 5 octobre alors que le club de Bundesliga cherche à renverser un terrible début de saison au cours duquel il n’a pris que cinq points lors de ses huit premiers matches de championnat. Madrid suivra de près les progrès d’Alonso, ont indiqué des sources, car les géants de la Liga pensent qu’il correspond au profil d’un éventuel futur entraîneur du Real Madrid.

L’ancien milieu de terrain a eu l’occasion de jouer et d’apprendre de certains des entraîneurs les plus titrés de ces dernières années, notamment Rafa Benitez, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Alonso est un visage familier à Madrid, après avoir suivi son séjour de cinq ans en tant que joueur en gérant leurs moins de 14 ans tout au long de la saison 2018-19 dans son premier poste d’entraîneur. Il a ensuite impressionné au cours de ses trois années à la tête de l’équipe B de la Real Sociedad, les menant en 2021 à leur première promotion en deuxième division espagnole en 60 ans.

Madrid veut maintenant voir comment Alonso évolue dans cette prochaine phase de sa carrière d’entraîneur avec Leverkusen, qui est sa première nomination de haut niveau. Alonso a eu un impact immédiat, battant Schalke 4-0 lors de ses débuts la semaine dernière. Cependant, une défaite 3-0 à domicile contre le FC Porto en milieu de semaine les a laissés en bas du groupe B de la Ligue des champions avec deux tours de matches restants, tandis que la raclée 5-1 de samedi à l’Eintracht Francfort les a laissé planer au-dessus de la zone de relégation de la Bundesliga (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis).

10h48 BST : Gardien de Manchester United David de Gea dit qu’il veut rester au club pendant des années alors qu’il se prépare à faire sa 500e apparition pour eux.

De Gea, 31 ans, deviendra le 11e joueur à franchir le cap des Red Devils lorsqu’ils accueilleront Newcastle United plus tard dimanche.

Le contrat de l’international espagnol doit expirer à la fin de la saison, bien que United ait la possibilité de déclencher une prolongation de 12 mois, et De Gea espère pouvoir rester à Old Trafford.

“C’est mon club et c’est là que je me sens bien”, a-t-il déclaré au Courrier le dimanche. “Je joue bien et je me sens très bien. J’ai encore beaucoup d’années à jouer. Oui, j’aimerais rester ici plus d’années et faire des records pour les matchs et tout.

“J’aimerais essayer d’aider les jeunes ici aussi avec mon expérience et essayer de gagner des trophées. Je me sens très confiant.”

09h54 BST : Attaquant d’Everton Antoine Gordonles pourparlers contractuels avec le club sont au point mort, selon Le soleil.

Gordon, 21 ans, était une cible pour Chelsea dans la fenêtre de transfert estivale, mais Everton est resté ferme sur sa valorisation de 50 millions de livres sterling du joueur et a rejeté plusieurs offres de Stamford Bridge.

Maintenant, Gordon voudrait un nouvel accord d’une valeur de 100 000 £ par semaine qui reflète cette évaluation pour remplacer son contrat actuel, qui court jusqu’en 2025.

L’international anglais des jeunes a été suspendu pour la défaite 2-0 de samedi à Tottenham, après avoir déjà écopé de cinq cartons jaunes en Premier League cette saison.

– Olley : Kane mène les Spurs devant Everton mais le manque de rotation de Conte peut-il durer ?

09h00 BST : Manchester City a fait du milieu de terrain central sa priorité avant la fenêtre de transfert de l’été prochain, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

Le club étudie des options pour renforcer son milieu de terrain, notamment l’adolescent du Borussia Dortmund Jude Bellingham. City a dépensé 42 millions de livres sterling pour signer le milieu de terrain anglais Kalvin Phillips de Leeds United l’été dernier et ils devraient investir à nouveau à la fin de la saison. Des doutes subsistent quant à l’avenir d’Ilkay Gundogan et de Bernardo Silva. Gundogan est entré dans la dernière année de son contrat et pourrait partir gratuitement à la fin de la saison.

Bernardo, quant à lui, est toujours une cible pour Barcelone et le Paris Saint-Germain.

PAPER GOSSIP (par Nick Judd)

– Liverpool recherche la cible de Chelsea Christophe Nkunku, dans l’espoir que le transfert de l’attaquant français du RB Leipzig à Londres échoue. C’est selon le soleil, qui pensent que les initiés de Liverpool surveillent toujours la situation au cas où l’accord se heurterait à des accrocs. Newcastle United surveille également Nkunu, car ils ont envoyé le responsable du recrutement Steve Nickson pour surveiller le joueur lors de la victoire 2-1 de Leipzig sur le Celtic mardi.

– Chelsea surveille Léandro Trossard de Brighton & Hove Albion, selon le Miroir. Le joueur offensif de 27 ans a travaillé avec le patron des Blues Graham Potter à Brighton et est en fin de contrat cet été. Cependant, Chelsea n’est pas le seul club à l’affût, l’Atletico Madrid menant un certain nombre d’autres clubs envisageant la possibilité de signer Trossard sur un transfert gratuit.

– Chelsea surveille également la situation à Naples en ce qui concerne Stanislav Lobotkaselon Calciomercato. Le rapport suggère que le milieu de terrain de 27 ans se rapproche du renouvellement de son contrat avec le club italien, mais que Potter espère qu’il pourra tenter Lobotka à Londres dans le but d’ajouter à ses options de milieu de terrain. Avec Jorginho et N’Golo Kanté À l’approche de la dernière année de leurs contrats, Potter se tourne vers l’avenir et Lobotka a été un élément clé du début de saison de Napoli.

– Manchester United garde un œil sur l’attaquant de l’AC Milan Raphaël Léaoselon le Miroir. Le patron des Reds, Erik ten Hag, serait un grand fan du meneur de jeu portugais de 23 ans, qui a aidé l’équipe italienne à remporter son premier titre de Serie A en 11 ans la saison dernière. En tant que tel, United a envoyé des dépisteurs de club pour le regarder en action pendant le Rossoneriles deux derniers matchs de la Ligue des champions. Manchester City et Chelsea surveilleraient également la situation de l’attaquant, Milan évaluant le transfert de Leao à environ 60 millions de livres sterling.