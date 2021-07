LIVE Transfer Talk – Liverpool prêt à offrir Shaqiri, Origi à l’Atletico dans le cadre d’un accord pour Saul

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato d’été est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Liverpool offre Shaqiri, Origi pour Saul

Liverpool se prépare à offrir à l’Atletico Madrid deux joueurs plus de l’argent pour tenter l’Atletico Madrid de transférer Saul Niguez à Anfield, selon l’Express.

Le rapport indique que Xherdan Shaqiri et Divock Origine sera mis à la disposition du club de la capitale espagnole, avec Jurgen Klopp désireux de déplacer un certain nombre de joueurs avant d’ajouter une autre signature de renom à l’équipe. Les champions en titre de la Liga seraient prêts à écouter des offres de l’ordre de 42 millions de livres sterling.

Mercredi, des sources ont déclaré à Sam Marsden et Moises Llorens d’ESPN que Barcelone était intéressée par un accord d’échange qui verrait Antoine Griezmann retourner à Los Colchoneros en échange de Saul, mais l’intérêt de Liverpool pourrait maintenant voir l’un ou l’autre club révéler sa main dans les négociations.

Saul est diplômé de l’académie de l’Atletico en 2010 et est finalement devenu un élément régulier de la première équipe, faisant 33 apparitions la saison dernière alors que le manager Diego Simeone a mené le club au deuxième titre de champion de son mandat.

09.43 BST : Manchester United, Liverpool et Tottenham ont rejoint Arsenal dans la course pour signer le meneur de jeu lyonnais Houssem Aouar cet été, des sources ont dit à Julien Laurens d’ESPN.

Aouar a encore deux ans sur son contrat lyonnais, mais des sources ont déclaré à ESPN que le club de Ligue 1 souhaitait se débarrasser du joueur. L’équipe de Mikel Arteta sera confrontée à la concurrence pour sa signature des rivaux de Premier League United, Liverpool et Spurs.

Liverpool cherche à remplacer Georginio Wijnaldum qui a rejoint le Paris Saint-Germain en transfert gratuit cet été. Des sources ont déclaré à ESPN que Liverpool suivait les progrès d’Aouar depuis un certain temps et pourrait être tenté de faire une offre.

Cependant, la relation de Liverpool avec Lyon n’a pas été la même depuis qu’ils ont tenté de recruter l’attaquant Nabil Fekir en 2018, mais l’accord n’a pas abouti.

United surveille également la situation d’Aouar en raison de l’incertitude entourant l’avenir de Paul Pogba cet été. Des sources ont déclaré à ESPN que le PSG envisageait de déménager pour le milieu de terrain et Ole Gunnar Solskjaer considérait Aouar comme un bon remplaçant pour Pogba.

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN qu’Arsenal et les Spurs menaient la course pour signer Aouar malgré l’intérêt de United et Liverpool.

09.06 BST : Le Paris Saint-Germain croyait Lionel Messi était si ouvert à l’idée de quitter Barcelone cet été que le directeur sportif Leonardo l’avait mentionné dans le cadre de ses plans pour la nouvelle saison lors de sa rencontre avec des agents cet été pour discuter des transferts, ont déclaré des sources à Julien Laurens d’ESPN.

Messi a conclu un nouvel accord de cinq ans à Barcelone, avec un salaire considérablement réduit, mais avait pesé ses options. Il a failli quitter le Camp Nou l’été dernier avant de faire demi-tour et cette fois-ci, il était également prêt à partir.

L’optimisme du PSG à propos d’un accord a considérablement faibli lorsque Sergio Aguero a terminé son transfert gratuit à Barcelone, avec l’ancien attaquant de Manchester City, un ami proche de Messi. À ce stade, ont déclaré des sources, le PSG a commencé à s’éloigner de la recherche d’un accord potentiel car il souhaitait passer à des objectifs plus réalistes.

08h30 BST : Le Celtic a conclu un accord avec Vissel Kobe sur la signature de l’ailier international japonais Kyogo Furuhashi, a annoncé le club japonais.

Le joueur de 26 ans terminera le déménagement si et quand il passera un examen médical. Celtic n’a pas encore fait d’annonce sur le transfert, et Vissel Kobe n’a pas divulgué plus de détails.

Furuhashi est sur le point de devenir la quatrième recrue du nouveau patron du Celtic, Ange Postecoglou, qui a passé trois ans à gérer Yokohama F. Marinos dans la J1 League japonaise avant de prendre la relève à Parkhead.

Le Celtic a déjà signé Liel Abada, Liam Shaw et Osaze Urhoghide depuis l’arrivée de Postecoglou plus tôt cet été.

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Kylian Mbappéla situation contractuelle de pourrait être résolue avec Marca écrivant qu’une grosse offre de contrat se profile à l’horizon pour la star française. Le joueur de 22 ans n’a plus qu’un an sur son contrat et a fait l’objet de spéculations, des rapports antérieurs indiquant qu’il y avait eu des retombées entre l’attaquant et le directeur sportif Leonardo. Le nouvel accord porterait le salaire de Mbappe à un niveau similaire à celui de Neymar, qui gagne environ 36,5 millions de dollars par saison.

– Getafe Marc Cucurella est très demandé avec des clubs d’Italie et d’Angleterre pourchassant la star très appréciée de la Liga. L’athlétisme écrit que l’AS Roma et Brighton & Hove Albion ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition du joueur de gauche, et que davantage de clubs attendent de voir comment le joueur de 22 ans avec une clause libératoire de 18 millions d’euros se comportera aux prochains Jeux olympiques de Tokyo avec l’Espagne.

– Le Borussia Dortmund est prêt à intensifier sa poursuite de Donyell Malen avec un certain nombre de clubs impressionnés par les performances de l’attaquant à l’Euro 2020. Calciomercato écrit que le club de Bundesliga est en tête de file pour l’attaquant, qui est également recherché par la Juventus et l’AC Milan. Le joueur de 22 ans a marqué 25 buts et enregistré huit passes décisives pour le PSV Eindhoven la saison dernière.

– L’AC Milan poursuit son activité sur le marché des transferts avec Fodé Ballo Touré accepter les conditions pour passer au club de Serie A. C’est selon Gianluca Di Marzio, qui dit qu’un accord a déjà été conclu, et que la star de l’AS Monaco devrait arriver à San Siro samedi. Le joueur de 24 ans peut jouer du côté gauche du milieu de terrain ou de la défense, et a enregistré trois passes décisives en six départs à l’arrière gauche la saison dernière.

– Leeds United Ezgjan Alioski devrait se diriger vers la Super Lig turque après être devenu agent libre cet été. Fabrice Romano écrit qu’un accord a été conclu avec Galatasaray pour le joueur de 29 ans qui a représenté la Macédoine du Nord à l’Euro 2020.