LIVE Transfer Talk: le Real Madrid considère Kolo Muani de l’Eintracht

Le Real Madrid envisage un transfert potentiel pour l’attaquant de l’Eintracht Francfort Randal Kolo Muani, selon Sport1.

Kolo Muani, 24 ans, est apparu sur la liste restreinte de la Liga après une campagne impressionnante en Bundesliga la saison dernière, où il a marqué 15 buts tout en aidant 11 autres en 32 matches la saison dernière.

L’attaquant a également fait trois apparitions pour la France à la Coupe du Monde de la FIFA, et après son compatriote Karim Benzéma a quitté le Santiago Bernabeu pour rejoindre l’équipe saoudienne de la Pro League Al Ittihad cet été, Los Blancos croient maintenant qu’il peut aider à reconstruire leur attaque.

Le club a déjà eu des entretiens avec ses représentants sur un transfert potentiel, mais on pense que tout transfert nécessiterait une offre de transfert d’environ 100 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain a également été lié à l’intérêt pour la signature de Kolo Muani, et cela pourrait voir une compétition avoir lieu si un club décide de faire une approche formelle.

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Le Bayern Munich est maintenant optimiste quant à l’obtention d’un accord sur la ligne pour l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane, déclare Florian Plettenberg de Sky Sports Deutschland. Les rapports de jeudi ont indiqué qu’il y avait une certaine hésitation de la part de l’attaquant anglais de 30 ans, après que les Spurs aient accepté une offre d’une valeur supérieure à 100 millions d’euros. Cependant, après avoir eu des discussions positives avec Kane, il semble maintenant qu’il soit plus disposé à passer à l’Allianz Arena.

– Liverpool se prépare à faire une offre officielle pour le milieu de terrain de Brighton Moisés Caicedo, rapporte le Times. Les Reds sont prêts à battre leur record de transfert pour le joueur de 21 ans, qui est également sur le radar de Chelsea. On dit que les deux clubs recherchent une solution rapide aux négociations, la prochaine destination de Caicedo étant décidée vendredi.

– Alors qu’ils poursuivent leur recherche d’un Riyad Mahrez remplaçant, Manchester City étudie un transfert potentiel pour l’ailier rennais Jérémy Doku, selon le télégraphe. Le manager Pep Guardiola tient à ajouter un autre joueur à sa ligne d’attaque avant la fermeture de la fenêtre de transfert estivale, et avec Doku qui a marqué huit buts en 29 matchs la saison dernière, il semble qu’il pourrait être le prochain joueur incorporé dans les champions de Premier League. équipe. Doku a également été un artiste hors pair lors de ses débuts pour la Belgique au niveau international senior.

– Malgré l’intérêt des clubs de la Saudi Pro League, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Veratti préférerait rester en Europe, selon Foot Mercato. Chelsea serait intéressé par la star du PSG, âgée de 30 ans, qui a suscité l’intérêt d’Al Ahli. Il lui reste trois ans sur son contrat au Parc des Princes.

– Aston Villa va de l’avant avec une approche pour signer l’attaquant de Galatasaray Nicolò Zaniolo, révèle Fabrizio Romano. Les Villains aimeraient un accord de prêt qui inclurait une option à rendre permanent pour le joueur de 24 ans, qui est arrivé au club Super Lig de Roma la saison dernière.