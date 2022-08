LIVE Transfer Talk – Le Paris Saint-Germain envisage un accord avec N’Golo Kante alors que la date limite approche

Le Paris Saint-Germain aurait identifié N’Golo Kante de Chelsea comme une cible clé pour sa reconstruction au milieu de terrain John Walton/PA Images via Getty Images

La fenêtre de transfert d’été se précipite vers la date limite du 1er septembre, et il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: le PSG surveille Kante

Le Paris Saint-Germain est entré dans la fenêtre de transfert d’été en voulant renforcer son milieu de terrain, ce qui est toujours le cas bien qu’il ait déjà fait venir Vitinha et Renato Sanches.

Cela vient avec Les temps signalant que les champions de Ligue 1 surveillent la situation contractuelle du milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kanté.

Le Français n’a plus qu’un an sur son contrat avec les Bleus, et des questions se posent quant à l’avenir du joueur de 31 ans.

Thomas Tuchel tient à ce que Kante reste à Stamford Bridge après 2023, mais a indiqué que les problèmes de blessure et son âge seront pris en compte lors de la décision sur la durée et la taille du contrat qui sera proposé.

Kante est actuellement le deuxième meilleur revenu de l’équipe de Chelsea et devrait être absent pendant au moins un mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Même ainsi, le PSG est un admirateur de longue date du milieu de terrain polyvalent et a tenté de le signer en 2018, lorsqu’il a finalement choisi de signer une prolongation de cinq ans avec les Bleus à la place.

Si Chelsea ne s’entend pas sur un nouvel accord avec Kante d’ici janvier, il pourrait commencer à discuter de déménagements avec des clubs à l’étranger.

Les Parisiens avait également été lié à Manchester City Bernardo Silvamais Pep Guardiola a insisté sur le fait que l’international portugais ne quitterait pas l’Etihad.

Le PSG est également sur le point de faire venir Fabien Ruizavec Calciomercato rapportant que l’accord verra Napoli recevoir 24 millions d’euros tandis que l’Espagnol aura un contrat d’une valeur nette de 5 millions d’euros par saison jusqu’en juin 2027.

BLOG EN DIRECT

08h37 BST : Chelsea cherchera à recruter de nouvelles recrues avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 1er septembre, mais se contentera de l’équipe existante s’il le faut, a déclaré le manager Thomas Tuchel.

S’exprimant avant le voyage de mardi à Southampton, Tuchel a déclaré qu’il était entièrement concentré sur les adversaires de son équipe alors qu’ils cherchent à remporter trois victoires en cinq matchs après avoir battu Leicester City 2-1 la dernière fois.

“En ce moment, nous pourrions avoir besoin de plus de joueurs à certains postes, mais la fin du mercato approche et le 1er septembre, je serai un entraîneur heureux quoi qu’il arrive”, a déclaré Tuchel lors d’une conférence de presse.

“Je vais essayer de trouver des solutions et de ne pas penser à ce qui aurait pu arriver.”

Les signatures estivales de Chelsea ont inclus Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly et Marc Cucurella, alors qu’ils ont également été liés au défenseur central de Leicester. Wesley Fofana et attaquant de Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang.

“Tout ce qui compte, c’est la réalité et le moment maintenant… et ce qui comptera à Southampton, c’est de trouver un moyen de gagner, d’intensifier individuellement et de pousser l’équipe. C’est ce que nous ferons, que les joueurs viennent ou non”, Tuchel ajoutée.

08h00 BST : Manchester United est sur le point de recruter le gardien Martin Dubravka de Newcastle, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

Dubravka devrait déménager à Old Trafford en prêt avec une option pour rendre le déménagement permanent à la fin de la saison.

L’international slovaque de 33 ans deviendra la sixième signature d’Erik ten Hag cet été après Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Casemiro et Antony.

Dubravka offrira une compétition aux gardiens seniors David de Gea et Tom Heaton. De Gea a commencé les quatre matchs jusqu’à présent cette saison, mais a été critiqué après sa performance lors de la défaite 4-0 à Brentford.

Ten Hag a tenu à ajouter un autre gardien de but à son équipe après avoir permis à Dean Henderson de rejoindre Nottingham Forest en prêt pour la saison.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’accord pour Dubravka, qui a encore trois ans sur son contrat à Newcastle, comprend une option pour rendre le déménagement permanent, mais pas une obligation.

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

– L’athlétisme ont rapporté que Chelsea avait des doutes sur la signature de l’attaquant de Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang en raison de son âge et des salaires élevés attendus, que les Bleus voudraient inclure des incitations basées sur la performance. Ils tiennent toujours à faire venir son coéquipier Frenkie de Jongcependant, et pourrait être la destination la plus probable du Néerlandais s’il quitte Barcelone – même s’il restera dans l’état actuel des choses.

– Arsenal et Everton font partie des différents clubs qui envisagent l’ailier du Shakhtar Donetsk Mykhaïlo Mudrykselon Fabrice Romano. Les Gunners ont exploré les conditions requises du côté du joueur, tandis que les Toffees se sont fait refuser une proposition verbale de 30 M€ par le club ukrainien.

– Fulham négocie avec Lyon pour tenter de signer Houssem Aouarselon L’Équipe, qui ajoutent que les Cottagers ont également contacté le milieu de terrain. Il y a également eu une offre de Benfica après qu’Aouar ait réagi négativement à la perspective de rejoindre Nice, tandis que Nottingham Forest n’a pas pu parvenir à un accord avec Lyon.

– West Ham United et Crystal Palace ont fait des offres pour l’arrière droit de Manchester United Aaron Wan-Bissakarapports L’athlétisme. Cependant, les Red Devils ont refusé les deux avancements car ils ne veulent pas laisser partir le joueur de 24 ans, en partie parce qu’un remplaçant devrait être trouvé s’il partait.

– Mauro Icardi a été lié à un départ du Paris Saint-Germain tout l’été, et L’Équipe a ajouté un nouveau nom qui regarde l’Argentin. Ils rapportent que tandis que Galatasaray reste en discussion avec le PSG au sujet d’un prêt avec l’option de rendre l’accord permanent, Trabzonspor s’est renseigné sur un éventuel transfert – une opportunité qui a été mise de côté par l’entourage d’Icardi pour le moment.