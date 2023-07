LIVE Transfer Talk: le Bayern fera une offre améliorée pour Kane

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Bayern fera une offre améliorée pour Kane

Le Mail sur les rapports du dimanche que le Bayern Munich reviendra cette semaine avec une deuxième offre de transfert pour le capitaine anglais Harry Kanemais Tottenham Hotspur devrait à nouveau le rejeter.

Kane, 30 ans, est entré dans la dernière année de son contrat avec les Spurs, et le président Daniel Levy doit peser l’acceptation d’une offre cet été, ou le risque que Kane finisse par s’engager dans un nouvel accord avant de pouvoir partir sur un transfert gratuit l’été prochain.

Le rapport indique que la nouvelle offre sera de l’ordre de 70 millions de livres sterling, une amélioration par rapport à la première proposition de 56 millions de livres sterling, mais le club du nord de Londres recherche plus de 100 millions de livres sterling pour l’attaquant.

Vendredi, les Spurs s’envolent pour leur tournée de pré-saison en Australie, en Thaïlande et à Singapour, et le Bayern est impatient de faire avancer le transfert alors que le joueur est toujours en Europe.

Il est peu probable que le Bayern augmente son offre au-dessus de 70 millions de livres sterling en raison de l’âge et du statut du contrat du joueur, il semble donc désormais peu probable qu’il passe en Bundesliga, au moins cet été.

Harry Kane est entré dans la dernière année de son contrat avec les Spurs. Richard Heathcote/Getty Images

13h54 BST : L’Inter Milan reste confiant qu’il pourra re-signer Romelu Lukaku ce mois-ci, malgré l’intérêt des rivaux de la Serie A, la Juventus.

La Gazzetta dello Sport rapporte que Chelsea tient bon pour une indemnité de transfert de 45 millions d’eurostandis que l’Inter n’espérait dépenser qu’environ 30 millions d’euros.

Le journal dit aussi que La Juventus surveille la situationavec Dusan Vlahovic suscitant l’intérêt des clubs de Premier League. La Juve considère Lukaku comme un remplaçant possible.

13.12 BST : Et un autre! Après avoir ajouté Lee Kang-In samedi soir, le Paris Saint-Germain vient d’annoncer Lucas Hernandez a signé pour le club un contrat de cinq ans.

L’international français quitte le Bayern Munich avec un package de transfert total d’une valeur d’environ 50 millions d’euros.

Le Bayern remplacera Hernandez avec la signature de Kim Min-Jae de Naples.

12h30 BST : Rapports de Sky Sport Deutschland que Tottenham Hotspur a rejoint la course pour le défenseur du Borussia Mönchengladbach Ko Itakura.

Itakura, 26 ans, est considéré comme une option de secours si le club de Premier League ne parvient pas à obtenir un accord pour Wolfsburg Mickey van de Ven sur la ligne.

L’international japonais, qui a refusé les offres lucratives de l’Arabie saoudite, est plus susceptible de signer pour Naples en remplacement de Kim Min-Jae

11h44 BST : Barcelone a refroidi son intérêt pour l’arrière droit du Real Valladolid Ivan Fresnedaet cela pourrait ouvrir la porte à Arsenal pour qu’il bouge.

Rapports du Mundo Deportivo que le Barça n’est pas prêt à payer 10 millions d’euros pour le joueur de 18 ans, qui dispose d’une clause de libération de 20 millions d’euros.

Arsenal devrait finaliser la signature de Jurrien Timber de l’Ajax ce mois-ci, Fresneda étant considérée comme un investissement à long terme.

Le Real Madrid a également été lié au joueur.

11h00 BST : Le Bayern Munich est sur le point d’achever la signature du défenseur central de Naples Kim Min Jae, rapporte Sky Sport Deutschland.

Kim, 26 ans, avait été lié à plusieurs clubs, dont Manchester United, après avoir aidé Napoli à remporter la Serie A la saison dernière.

L’international sud-coréen a convenu de conditions personnelles et a passé un examen médical avec le Bayern, et le club allemand est maintenant prêt à déclencher la clause de libération de 50 millions d’euros du joueur.

Il y a un contrat de cinq ans sur la table pour le joueur nommé meilleur défenseur d’Italie pour 2022-23.

10.14 BST : Le Paris Saint-Germain et Naples sont tous deux intéressés par la signature de l’ancien ailier de Crystal Palace Wilfried Zaha et ont été en négociations avec lui, selon le gardien. Le contrat de Zaha à Selhurst Park a expiré en juin, mais malgré l’offre d’un contrat de quatre ans d’une valeur de 10 millions de livres sterling par saison pour continuer avec les Eagles, il évalue ses options au milieu de l’émergence de l’intérêt de plusieurs pays.

Les champions de Serie A et vainqueurs de Ligue 1 sont les derniers clubs à rejoindre la course, alors qu’il a déjà reçu des propositions de la Lazio, Fenerbahce et Al Nassr.

09h30 BST : Le Paris Saint-Germain a finalisé la signature du milieu de terrain Lee Kang-In de Majorque samedi soir.

L’international sud-coréen avait également été lié à Manchester United, Aston Villa et l’Atletico Madrid.

Le joueur de 22 ans, qui a signé un contrat de cinq ans, aurait exigé des frais de transfert pouvant atteindre 22 millions d’euros.

Il devient la quatrième nouvelle recrue du PSG cet été, après Milan Skriniar, Manuel Ugarté et Marco Asensio.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Lee Kang-In jusqu’en 2028. Le milieu offensif de 22 ans devient le premier joueur sud-coréen à s’engager en faveur du Club.#WelcomeLeeKangIn 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 8 juillet 2023

– Il n’est pas prévu que Chelsea passe au poste de défenseur central Lévi Colwill cet été, dit Fabrice Romano. Le joueur de 20 ans, qui a aidé l’Angleterre à remporter les Championnats d’Europe des moins de 21 ans avec une victoire 1-0 contre l’Espagne samedi, a récemment été lié à un départ de Stamford Bridge, mais ils le considèrent comme un élément clé de la l’avenir du club. Colwill a joué 17 fois en Premier League la saison dernière alors qu’il était prêté à Brighton.

– Arrière gauche d’Arsenal Kieran Tierney est l’option prioritaire de Newcastle dans sa recherche d’un arrière gauche, rapporte Initié du football. Les Magpies sont en tête de file pour le joueur de 26 ans, dont l’avenir est incertain à l’Emirates Stadium après avoir perdu sa place de titulaire face à Oleksandre Zintchenko. Newcastle était auparavant intéressé par Fulham et la star de l’équipe nationale masculine américaine Antonée Robinson.

– L’AC Milan reste intéressé par l’ailier de Villarreal Samuel Chukwuezeselon Calciomercato. L’équipe de Serie A souhaite renforcer sa ligne avant cet été, des informations suggérant qu’elle est sur le point d’achever un mouvement pour l’USMNT. Christian Pulišić, et ils souhaitent également ajouter Chukwueze, un international nigérian. Villarreal a refusé la première offre de 25 millions d’euros pour le joueur de 24 ans.

– L’Internazionale envisage de déménager pour le gardien du Bayern Munich Yann Sommerécrit Fabrice Romano. Au milieu de l’intérêt pour le n ° 1 André Onana de Manchester United, le Nerazurri ont préparé une offre de 6 millions d’euros pour Sommer, 33 ans, qui est arrivé à l’Allianz Arena en janvier comme option de couverture pour les blessés Manuel Neuer.

– L’attaquant de West Ham Gianluca Scamacca pourrait être en ligne pour un retour en Serie A, rapporte Rudy Galetti. Le joueur de 24 ans a marqué trois buts en 16 matches de Premier League après son arrivée au stade de Londres la saison dernière, mais pourrait être déplacé au milieu de l’intérêt de la Roma, qui envisage un accord de prêt potentiel qui inclurait une option obligatoire pour rendre le déménagement permanent.