LIVE Transfer Talk Le Bayern fait de Kane la cible n ° 1 de Tottenham

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Bayern fait de Kane sa cible n ° 1

Attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane est la cible de transfert n ° 1 du Bayern Munich, selon botteur.

Kane, 29 ans, voulait quitter le club pour rejoindre Manchester City en 2021, mais la valorisation des Spurs de 150 millions de livres sterling n’a jamais été atteinte. Ville signée Erling Haaland du Borussia Dortmund pour 60 millions d’euros lors de la dernière fenêtre de transfert et Kane est apparu plus heureux sous le nouveau manager Antonio Conte, malgré le fait que son contrat expire en juin 2024.

Le Bayern a vu l’attaquant clé Robert Lewandowski déménager à Barcelone pour 45 millions d’euros cet été, et les champions d’Allemagne voient Kane comme le remplaçant idéal à long terme.

Cependant, l’international anglais pourrait signer un nouveau contrat avec les Spurs, car il poursuit le record de buts d’Alan Shearer en Premier League et a besoin de 71 autres pour atteindre le total de 260.

BLOG EN DIRECT

10h47 BST : l’attaquant de Chelsea Armando Broja est sur le radar de l’AC Milan pour l’été prochain, dit Calciomercato.

Broja, 21 ans, a impressionné en prêt à Southampton la saison dernière et a failli déménager à West Ham dans la fenêtre de transfert, mais a signé un nouveau contrat à Chelsea jusqu’en 2028.

Cependant, l’international albanais n’a pas beaucoup joué – sans titularisation ni buts en six matchs jusqu’à présent – ​​et pourrait continuer pour 30 millions d’euros.

10.07 BST: Newcastle est occupé aujourd’hui et Les temps affirme être prêt à faire une troisième offre pour le milieu de terrain de Leicester City James Madison.

Maddison, 25 ans, a fait l’objet de deux offres de 40 millions de livres sterling et de 45 millions de livres sterling cet été, qui ont été rejetées. Mais le milieu de terrain anglais pourrait être désireux de faire pression pour un transfert en janvier maintenant que Leicester se débat au bas du tableau de la Premier League.

09h52 BST : Newcastle United a conclu un accord de principe avec l’équipe australienne de la A-League Central Coast Mariners pour signer Garang Kuoldit Sports du ciel.

Kuol, 18 ans, a fait ses débuts internationaux pour l’Australie contre la Nouvelle-Zélande dimanche et aurait accepté les conditions d’un passage en Premier League en janvier.

L’attaquant pourrait faire partie de l’équipe australienne à la Coupe du monde 2022, ce qui l’aiderait à se qualifier pour un permis de travail britannique, bien qu’il puisse être immédiatement envoyé en prêt pour acquérir plus d’expérience.

09h00 BST: Cristiano RonaldoLa mère de a promis aux fans du Sporting CP que son fils ou son petit-fils Cristiano Jr. jouera pour le club dans un avenir proche.

Lors d’un événement à Lisbonne, la mère de Ronaldo, Dolores Aveiro, grande fan du Sporting CP, a déclaré dans des citations rapportées dans Enregistrement: “Si Cristiano Ronaldo ne vient pas [to Sporting], son fils, Cristianinho, viendra. C’est une promesse. Si ce n’est pas cette année, ce sera la prochaine.”

Ronaldo, 37 ans, a commencé sa carrière de joueur au Sporting avant de rejoindre Manchester United en 2003, puis de rejoindre le Real Madrid et la Juventus, avant de retourner à Old Trafford en 2021.

Dolores a ajouté qu’elle ne doutait pas que son fils continuerait à jouer jusqu’à ses 40 ans. “Il a la volonté et travaillera jusqu’à ses 40 ans”, a-t-elle déclaré.

Cristianinho a 12 ans et joue pour les équipes de jeunes de Man United.

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

– La Juventus prévoit de réduire sa masse salariale l’été prochain, avec Gazzetta dello Sport rapportant que Adrien Rabiot, Juan Cuadradoet Angel Di Maria font partie des joueurs qui devraient partir. Cuadrado, 34 ans, a rejoint définitivement la Juve depuis Chelsea à l’été 2017, après avoir été prêté auparavant.

Le prochain sur la liste est Di Maria, qui a rejoint le Paris Saint-Germain cet été et n’a signé qu’un contrat d’un an. Rabiot était étroitement lié à Manchester United cet été et a raté les trois derniers matches de Serie A en raison d’une blessure. Deux autres joueurs sont mentionnés dans le rapport, défenseur Alexandre Sandro et gardien de but Carlo Pinsoglio. Sandro a rejoint le FC Porto en 2015 et a fait 278 apparitions pour le club de Serie A. Pinsoglio a fait cinq apparitions lors de ses deux séjours avec la Juventus et a été envoyé sur divers prêts.

Les cinq joueurs ont des contrats qui expirent en 2023, ils seront donc disponibles en tant qu’agents libres.

– Avec l’entraîneur de l’AS Roma, Jose Mourinho, désireux de signer un autre défenseur central, Calciomercato rapporte que l’Ajax Jurrien Bois est leur cible n°1. Cependant, le club de Serie A devrait faire face à la concurrence du Bayern Munich et de Manchester United, et pourrait avoir du mal à respecter la valorisation de transfert de 30 millions d’euros de Timber. La Giallorossi regardent également l’Eintracht Francfort Evan N’Dickaqui devrait être agent libre cet été et a suscité l’intérêt de la Juventus.

– Tel que rapporté par Marquel’Atletico Madrid poursuit ses négociations avec Barcelone concernant Antoine Griezmann, car ils espèrent signer définitivement le Français pour 20 à 25 millions d’euros, plutôt que la clause de 40 millions d’euros de son contrat de prêt qui sera activée s’il joue 45 minutes dans la moitié de leurs matchs. Atleti demande également à Griezmann de prendre une autre réduction de salaire après avoir déjà accepté une réduction pour les rejoindre.

– Les Roms travaillent avec Bryan Cristantel’agent de l’Italien pour prolonger le contrat de l’international italien au-delà de son expiration actuelle à l’été 2024, comme le rapporte Calciomercatoavec son nouveau contrat qui devrait durer jusqu’en 2027. La Roma veut envoyer un message clair à la Juventus et à l’AC Milan que le milieu de terrain n’est pas disponible.

– Fabien Delph a annoncé sur Instagram qu’il prend sa retraite. Le milieu de terrain a joué pour Leeds United, Aston Villa, Manchester City et Everton, quittant les Toffees à la fin de la saison dernière.