Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !





TOP STORY: Adams a une clause de libération dans le contrat de Leeds

L’athlétisme signale que l’international américain Tyler Adams a une clause de libération de relégation dans son contrat avec Leeds United, lui permettant de quitter le club moyennant des frais fixes. Le milieu de terrain de 24 ans a déménagé à Elland Road du FC Salzburg l’été dernier pour des frais de transfert d’environ 20 millions de livres sterling, et le rapport suggère qu’il serait libre de passer à autre chose pour des frais similaires maintenant que le club n’est plus dans le Première ligue.

Leeds a vu un certain nombre de joueurs de la première équipe quitter le club après être tombés au championnat, avec son compatriote international américain Brenden Aaronson rejoignant l’Union Berlin en prêt, avec Robin Koch, Marc Roca, Rasmus Kristensen et Rodrigo tous s’éloignant de l’anglais deuxième division. Tout accord pour Adams sera compliqué par la blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie en mars, ce qui devrait le tenir hors de combat jusqu’à la fermeture de la fenêtre le 1er septembre.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

L’ancien joueur des Red Bulls de New York a fait 24 apparitions en Premier League la saison dernière. Adams est sous contrat jusqu’à la saison 2026-27, et il a déjà été signalé qu’il intéressait Aston Villa.

PAPIER GOSSIP

– Le Bayern Munich aligne le gardien de Brentford David Raya pour remplacer Yann Sommer, selon Sports du ciel. Le club bavarois est en pourparlers avec les Bees sur un transfert potentiel pour l’international espagnol de 27 ans, deux fois sélectionné. Cependant, ils n’ont pas atteint la demande de la Premier League pour des frais de transfert de 40 millions de livres sterling pour un joueur qui a fait 161 apparitions pour le club. Les champions de Bundesliga le voient comme le successeur de Sommer, 34 ans, qui devrait rejoindre l’Internazionale. Raya fait actuellement partie de l’équipe de Thomas Frank pour leur tournée de pré-saison aux États-Unis, mais Mark Flekken a commencé dans les matchs contre Fulham et Brighton & Hove Albion.

– La Real Sociedad est en pourparlers avec Manchester United au sujet d’un transfert au milieu de terrain Donny van de Beeksignalé pour la première fois par le point de vente basque Nouvelles de Gipuzkoa. L’international néerlandais de 26 ans pourrait être sur le point de quitter Old Trafford, après avoir fait seulement 34 apparitions en Premier League pour les Red Devils en trois saisons. United fait pression pour organiser des sorties pour Van de Beek et Fred avant de pousser pour signer Sofiane Amrabat de la Fiorentina.

– L’AS Roma est sur le point de trouver un accord pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Renato Sanchesselon Calciomercato. L’international portugais de 25 ans déménagera dans la capitale italienne avec un prêt de 1,5 million d’euros avec l’obligation de devenir un transfert permanent moyennant des frais de 12,5 millions d’euros, selon les apparences. Sanches n’a rejoint le PSG que l’été dernier, faisant 23 apparitions en Ligue 1 lors de sa première campagne avec le club, et a encore quatre ans sur son contrat.

– Al Nassr a fait une offre au défenseur central du Paris Saint-Germain Marquinhosselon Rudy Galetti. L’international brésilien de 29 ans aurait donné son accord au club saoudien de la Pro League pour entamer des négociations, alors que les deux parties se sont récemment affrontées lors d’un match amical au Japon. Marquinhos a signé un nouveau contrat de cinq ans avec le club de Ligue 1 en mai.

– Ailier de Newcastle United Allan Saint Maximin devrait bientôt être présenté en tant que joueur d’Al Ahli, selon l’Athlétisme. La paperasse a été finalisée sur un accord de 30 millions de dollars pour l’ancien international français de la jeunesse de 26 ans, qui a terminé sa visite médicale avec l’équipe saoudienne de la Pro League la semaine dernière suite à l’accord sur les conditions personnelles. Saint-Maximin a signé un contrat de trois ans avec le club détenu par le même fonds d’investissement public saoudien qui détient une participation de 80% dans les Magpies.