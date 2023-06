LIVE Transfer Talk: l’AC Milan lorgne Musah pour remplacer Tonali

La fenêtre de transfert d’été est ouverte pour certaines ligues en Europe, et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Milan lorgne Musah pour remplacer Tonali

L’AC Milan est intéressé par la signature du milieu de terrain de Valence Yunus Musahrapports Relevo.

Le Rossoneri aurait considéré le joueur de 20 ans comme un remplaçant idéal pour l’international italien Sandro Tonaliqui devrait rejoindre Newcastle United pour 70 millions d’euros, et en est aux premiers stades des négociations sur un accord.

Musah a joué 37 fois la saison dernière dans toutes les compétitions, contribuant à deux passes décisives, et a joué un rôle déterminant dans la survie de Valence en Liga. Le club espagnol serait à la recherche de près de 30 millions d’euros pour se séparer de l’international américain, tandis que l’Inter Milan, Arsenal et West Ham ont également été liés.

Milan a également accepté des frais de 16 millions d’euros pour signer le milieu de terrain de Chelsea Ruben Loftus-Cheek, selon Fabrice Romano.

BLOG EN DIRECT

13.12 BST : étoile USMNT Timothée Weah est sur le point de devenir la première signature estivale de la Juventus avec un transfert de 12 millions d’euros.

L’ailier lillois aurait arriver à Turin mercredi pour subir un examen médical avant de mettre la plume sur papier sur un contrat de cinq ans avec les géants turinois.

Weah, 23 ans, est actuellement en vacances à New York. Il a disputé 32 matches avec Lille la saison dernière et est sous contrat jusqu’en juin 2024.

Pendant ce temps, la Juve est optimiste que le milieu de terrain Adrien Rabiot continuera au club la saison prochaine.

L’international français devient agent libre cet été et s’est vu proposer une prolongation de contrat d’un an, avec les mêmes conditions.

Rabiot, 28 ans, est la cible de Manchester United, de l’Atletico Madrid et du Bayern Munich. Il a été l’un des meilleurs joueurs de la Juve cette saison, marquant huit buts et en inscrivant quatre autres en 32 matches de championnat.

12h44 BST: Zlatan Ibrahimovic est convaincu que le milieu de terrain Sandro Tonali fera bien en Premier League une fois qu’il aura terminé un transfert de 70 millions d’euros à Newcastle depuis l’AC Milan.

Tonali, 23 ans, participe actuellement aux Championnats d’Europe U21 mais devrait bientôt signer un contrat de six ans avec les Magpies. Il a fait 48 apparitions pour Milan dans toutes les compétitions la saison dernière et a commencé les deux manches de leur défaite en demi-finale de la Ligue des champions contre les rivaux de la ville, l’Inter.

Ibrahimovic, 41 ans, a joué les deux dernières saisons avec l’international italien à Milan avant d’annoncer sa retraite du football plus tôt ce mois-ci, et a déclaré Ansa: « L’avenir de Sandro Tonali en Premier [League]? Il y arrivera.

« Est-il prêt? Oui, je pense que oui. Bien sûr, cela dépend de lui, je lui ai fait comprendre la bonne mentalité qu’il doit avoir pour gagner, et il a gagné. Il a beaucoup grandi avec Milan, il a un grand responsabilité et il doit encore grandir, mais il réussira en Angleterre, et il le fera bien. »

12h19 BST : Harry Kane a été informé par Tottenham Hotspur qu’il n’était pas disponible pour le transfert cet été, ont déclaré des sources à ESPN, malgré le fait que le Bayern Munich ait intensifié son intérêt pour le capitaine anglais.

Il a été rapporté que le Bayern avait soumis une offre de 70 millions d’euros pour le joueur de 29 ans, mais des sources ont déclaré à ESPN que les Spurs n’avaient pas reçu d’offre officielle des champions d’Allemagne.

Les Spurs sont conscients de l’intérêt du Bayern pour Kane, qui a un an à courir sur son contrat au club londonien, mais il n’est pas prévu de décharger l’attaquant pendant la fenêtre de transfert.

Manchester United surveille également la situation de Kane, mais des sources ont déclaré à plusieurs reprises à ESPN qu’un déménagement à Old Trafford est peu probable à moins que le joueur ne force activement un transfert en disant aux Spurs qu’il veut partir cet été.

12.06 BST : La Juventus est en pourparlers avec West Ham pour le transfert définitif du milieu de terrain suisse Denis Zakaria, Ciel Italie rapports

Zakaria, 26 ans, a passé la saison dernière en prêt à Chelsea de la Juventus et n’a disputé que sept matches de championnat pour les Blues.

La Juve hésite à prêter Zakaria pour une autre saison et ne laissera le joueur partir que cet été avec un contrat permanent.

Zakaria a rejoint la Juve en janvier 2022 en provenance du Borussia Mönchengladbach et est sous contrat avec les géants turinois jusqu’en juin 2026.

11h32 BST : Le Real Madrid fait partie des clubs intéressés par le milieu de terrain de Fenerbahçe Arda Gulermais des sources ont déclaré à Sam Marsden et Rodrigo Faez d’ESPN que le montant de la commission exigée en plus des frais de transfert de 17,5 millions d’euros complique l’opération.

Madrid suit Guler, qui a marqué un superbe but lors de la victoire de la Turquie contre le Pays de Galles la semaine dernière, pendant un certain temps. Une clause de libération de 17,5 millions d’euros fait du joueur de 18 ans une « option attrayante » et il correspond à la stratégie du club d’investir massivement dans les meilleurs jeunes talents du jeu.

Au cours des dernières années, Los Blancos ont signé Vinicius Junior, Rodrygo, Eduardo Camavinga et Aurelien Tchouameni, avec Jude Bellingham arrivant cet été et le jeune attaquant brésilien Endrick à suivre lorsqu’il aura 18 ans.

Cependant, des sources ajoutent que des doutes ont émergé au Santiago Bernabeu car la commission demandée pour conclure l’accord rendrait les frais « nettement » supérieurs aux 17,5 millions d’euros, ce qui comprend également une réduction de 20% de tout futur frais de transfert pour Fenerbahce. Cela a forcé des clubs comme l’Ajax, le Borussia Dortmund, Séville et Liverpool à prendre du recul par rapport aux négociations pour le moment.

Madrid n’a pas exclu de suivre leur intérêt car les rapports qu’ils ont sur Guler sont extrêmement positifs, mais des sources soulignent que l’équipe de Carlo Ancelotti est actuellement bien garnie au milieu de terrain.

10h49 BST : La Roma cherche à signer la paire de Leeds United Diego Llorente et Rasmus Kristensen en prêt d’une saison, ANSA rapports.

Le directeur général de la Roma, Tiago Pinto, est à Londres et rencontrera les dirigeants de Leeds pour parvenir à un accord pour signer temporairement Llorente et Kristensen.

Le défenseur central espagnol Llorente a passé les six derniers mois en prêt à Roma de Leeds et a disputé neuf matches de championnat pour le Giallorossi.

L’arrière droit danois Kristensen a rejoint Leeds l’été dernier en provenance du RB Salzburg et a disputé 26 matches de championnat pour le club d’Elland Road.

10h25 BST : Barcelone va libérer le gardien Arnau Tenas lorsque son contrat expire fin juin.

Tenas, 22 ans, est avec les U21 espagnols aux Championnats d’Europe en Géorgie et prendra une décision sur son avenir après les finales avec plusieurs équipes de LaLiga montrant un intérêt.

Le Barça avait la possibilité de prolonger le contrat de Tenas de deux ans supplémentaires, mais a décidé de ne pas l’accepter avec Marc-André ter Stegen et Inaki Pena actuellement devant lui dans l’ordre hiérarchique de la première équipe.

Après avoir progressé dans l’académie du club, Tenas était le troisième gardien de but de l’équipe de Xavi Hernandez la saison dernière et également le n ° 1 de l’équipe réserve, qui évolue en troisième division espagnole.

Il reste très bien noté au sein du club en raison de ses capacités de leadership et de son jeu de jambes, mais avec la nécessité de se renforcer ailleurs, son salaire a été jugé trop cher pour un gardien de but de troisième choix.

09h58 BST : ailier brésilien Giovanni est sur le point de rejoindre le club qatari Al Sadd sur un transfert permanent de Palmeiras, selon Globo.

Palmeiras a accepté de transférer la moitié des droits sportifs du joueur au club qatari pour 9 millions d’euros.

Giovani, 19 ans, arrivera au Qatar plus tard cette semaine et subira un examen médical avant de signer un contrat avec Al Sadd.

Giovani, qui a participé plus tôt cette année à la Coupe du monde U20 avec le Brésil, a fait 35 apparitions dans toutes les compétitions pour Palmeiras depuis sa promotion dans la première équipe en janvier 2022.

09.21 BST : Manchester City a eu sa première offre pour Déclan Riz rejeté par West Ham, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

City a intensifié sa poursuite du milieu de terrain anglais lundi avec une offre de 80 millions de livres sterling plus 10 millions de livres supplémentaires en modules complémentaires. Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que West Ham avait rejeté l’offre et attendait au moins 100 millions de livres sterling de paiements garantis.

Arsenal avait une offre de 75 millions de livres sterling plus 15 millions de livres sterling de modules complémentaires rejetés la semaine dernière. Manchester United a également manifesté son intérêt pour Rice, mais il y a des doutes quant à sa capacité à se rapprocher de la valorisation de West Ham.

City a confirmé son intérêt pour Rice suite à la décision d’Ilkay Gundogan de rejoindre Barcelone avec un transfert gratuit.

Les champions de Premier League tenaient à ce que Gundogan reste, mais n’étaient disposés à offrir qu’un contrat de deux ans – le Barça a proposé un contrat de deux ans avec l’option d’un troisième – et étaient également réticents à répondre à la demande salariale de l’international allemand étant donné il aura 33 ans en octobre.

08h39 BST : Attaquant de Villarreal Nicolas Jackson a terminé son examen médical à Chelsea avant son transfert proposé de 35 millions d’euros à Stamford Bridge, Sports du ciel rapports.

Jackson était sur le point de déménager à Bournemouth en janvier, mais un problème aux ischio-jambiers l’a conduit à échouer à son examen médical.

Cependant, il a été jugé apte à signer par Chelsea, qui finalise un accord pour signer l’international sénégalais sur un contrat de huit ans.

Jackson, 22 ans, a connu une saison exceptionnelle à Villarreal la saison dernière. Il a marqué 13 buts et enregistré cinq passes décisives, dont 10 buts lors de ses 10 derniers matchs de la campagne.

08h00 BST : Le Real Madrid reste prudent sur la possible signature de Kylian Mbappéont déclaré des sources à Alex Kirkland et Rodrigo Faez d’ESPN, mais le club espère également qu’un accord pourra enfin être conclu pour décrocher l’attaquant du Paris Saint-Germain cet été.

Il y a une réticence à parler ouvertement de l’arrivée de Mbappe au Bernabeu après le brusque revirement de l’été dernier qui a vu l’international français conclure un nouveau contrat avec le PSG alors qu’il était sur le point de déménager à Madrid.

La position publique du club est que son activité sur le marché des transferts est terminée après les signatures de Jude Bellingham, Joselu, Fran Garcia et Brahim Diaz. Cependant, la réalité est que le club a laissé vacant le maillot n°9 qui appartenait à Karim Benzema avant son départ pour Al Ittihad car il y a aussi l’espoir que Mbappé puisse devenir disponible.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’y avait eu aucun progrès notable depuis que Mbappe avait annoncé le 12 juin qu’il avait informé le PSG qu’il n’exercerait pas d’option pour prolonger son contrat au-delà de 2024.

PAPER GOSSIP (par Abbie Ingham)

– Kyle Walker devrait bientôt prendre une décision sur son avenir, selon Fabrice Romano. L’arrière droit de 33 ans, en fin de contrat à l’été 2024, est en pourparlers avec le Bayern Munich pour un déménagement en Allemagne mais aussi en pourparlers avec Manchester City sur un renouvellement de contrat. Il est rapporté que les triples vainqueurs lui ont proposé un nouveau contrat la semaine dernière, avec une décision imminente de l’international anglais.

– Tottenham est sur le point de faire une offre d’ouverture à Leicester City pour James Madisonrapporte le Télégraphe. Les Foxes exigent jusqu’à 60 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de 26 ans, mais les Spurs proposeraient un montant initial de 40 millions de livres sterling avec des modules complémentaires et d’autres versements en guise de compromis. L’international anglais serait une cible prioritaire pour le nouveau manager Ange Postecoglou.

– Al Nassr se rapproche d’Internazionale Marcelo Brozovicselon Sky Sports Italie. Il est rapporté que le club saoudien de la Pro League a conclu un accord complet avec le Nerazzurri pour le milieu de terrain de 30 ans dans le cadre d’un contrat de trois ans estimé à environ 23 millions d’euros. Cependant, l’international croate n’a pas encore donné son feu vert à cette décision, qui le verrait quitter San Siro après huit ans et 330 apparitions.

– Newcastle est en pourparlers avec Southampton sur un déménagement pour Tino Livramentorapporte le Télégraphe. L’international anglais des moins de 21 ans a fait son retour en Premier League en mai après 13 mois d’absence en raison d’une blessure au LCA. Malgré seulement deux apparitions de haut vol pour les Saints la saison dernière, Eddie Howe considère le jeune arrière droit comme un ajout bienvenu, le patron des Magpies étant impatient d’apporter des renforts dans les zones d’arrière cet été.