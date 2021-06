LIVE Transfer Talk – Kylian Mbappe au Real Madrid pourrait déclencher le transfert de Cristiano Ronaldo au PSG

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Mbappe, les mouvements de Ronaldo pourraient être liés

Le premier domino pourrait tomber dans cette fenêtre de transfert d’été car Gazzetta dello Sport rapporte que Kylian Mbappé au Real Madrid déclencherait une Cristiano Ronaldo déménager au Paris Saint-Germain pendant Mauro Icardi irait à la Juventus.

2 Liés

Le rapport indique que Mbappe est une priorité pour le nouveau patron du Real Carlo Ancelotti. Le joueur de 22 ans est en fin de contrat l’été prochain et pourrait partir malgré le fait que les Parisiens auraient proposé un nouveau contrat. Cependant, des frais importants seraient toujours nécessaires pour conclure l’accord.

Si le transfert se concrétise, le PSG serait prêt à remplacer Ronaldo. On pense que le joueur de 36 ans souhaite quitter Turin après une saison difficile, et l’entraîneur de retour Massimiliano Allegri n’a pas écarté la possibilité qu’il parte avec seulement un an de son contrat actuel.

Une sortie pour le capitaine du Portugal pourrait déclencher un autre transfert, voyant Icardi faire la marche arrière vers la Juventus. Le joueur de 28 ans était lié à un déménagement au Bianconeri quand il était en Serie A avec l’Internazionale. Icardi a été impliqué dans 11 buts en 20 matches de Ligue 1 cette saison, aux prises avec des blessures sporadiques et critiqué après la sortie de son équipe en Ligue des champions.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

BLOG EN DIRECT

11.12 BST : Crystal Palace a annoncé que l’attaquant Christian Benteke a signé une prolongation de contrat de deux ans, l’engageant dans le club jusqu’en 2023.

Au cours de ses cinq années depuis qu’il a rejoint les Eagles de Liverpool dans un transfert de 27 millions de livres sterling, Benteke a marqué 31 buts en 135 matches de Premier League.

Le joueur de 30 ans, qui a rejoint l’équipe belge avant sa campagne pour l’Euro 2020, a terminé la saison 2020-21 avec un but lors de chacun de ses quatre derniers matchs.

𝗖𝗕 𝗦𝗧𝗔𝗬𝗦 👊 Christian Benteke a signé une prolongation de contrat de deux ans avec le club ! ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb – Crystal Palace FC (@CPFC) 3 juin 2021

10.39 BST: Antonio Conte est le « favori clair » pour le poste vacant d’entraîneur à Tottenham Hotspur, selon la BBC.

Après que des informations ont été publiées mercredi selon lesquelles Conte avait eu des entretiens initiaux avec les Spurs, le reportage de la BBC affirme que ces négociations ont « avancé rapidement ».

Conte est sur le point d’être le successeur permanent de Jose Mourinho car les Spurs n’ont pas été en mesure de négocier le retour au club du patron du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino.

L’ancien patron de la Juventus et de Chelsea serait libre de rejoindre les Spurs immédiatement s’il était nommé alors qu’il quittait l’Inter Milan le mois dernier peu de temps après les avoir menés au titre de Serie A. Les conditions de sa sortie de l’Inter l’empêchent seulement de rejoindre un autre club italien la saison prochaine, rapporte le Mail.

Pendant ce temps, les Spurs s’efforcent également de faire venir l’ancien chef de la Juventus Fabio Paratici, qui a récemment quitté son poste de directeur du football au club turinois, en tant que nouveau directeur du football.

09.46 BST : Brighton Hove & Albion ont doublé leur offre pour signer la starlette d’Independiente Alain Velasco, selon TyC Sports.

Le club de Premier League a maintenant offert des frais de transfert de 10 millions de dollars après que leur offre initiale pour l’adolescent argentin ait été rejetée par Independiente. La dernière offre est toujours en deçà de sa clause libératoire de 23,5 millions de dollars, qui est fixée à 23,5 millions de dollars, bien qu’Independiente soit apparemment disposé à accepter 15 millions de dollars.

Velasco a disputé 17 matches avec le club argentin cette saison et est considéré comme une étoile montante. Le joueur de 18 ans, qui a rejoint le club en 2012, a prolongé son contrat avec Independiente l’année dernière jusqu’en 2023.

09h00 BST : Carlo Ancelotti a déclaré lors de sa présentation en tant que nouvel entraîneur du Real Madrid qu’il n’avait « aucun doute » sur son retour au Bernabeu, mais a laissé entendre qu’il pourrait devoir accepter le départ du capitaine. Sergio Ramos, en disant « Je n’ai jamais imaginé un Real Madrid sans Ancelotti, et c’est arrivé. »

Les journaux espagnols sont pleins de spéculations sur les plans d’Ancelotti alors que le nouvel entraîneur se met au travail ce matin pour évaluer son équipe. Ancelotti a déclaré lors de sa présentation mercredi que « nous devrons réduire l’effectif » et a suggéré qu’il pourrait devoir accepter la sortie de Ramos, mais a soutenu des joueurs tels que danger édénique, Gareth Bale et Isco – ayant entraîné les deux derniers lors de son précédent sort – pour avoir un impact la saison prochaine.

La situation de Ramos peut être impossible à résoudre, avec Diario AS affirmant qu’il y a un « divorce total » entre le joueur et l’entraîneur Florentino Perez, leur relation étant endommagée par les tentatives du capitaine de partir en 2015 et 2019.

Le meneur de jeu Isco est « enthousiasmé » par l’arrivée d’Ancelotti, ont déclaré des sources proches du joueur COMME, et avait attendu un nouvel entraîneur avant de décider de son avenir, même si « pour le moment, Isco n’a pas d’offre pour partir ».

Isco avait été une figure périphérique sous le prédécesseur d’Ancelotti, Zinedine Zidane et avec un an restant sur son contrat, devait partir cet été.

• Les meilleurs coups de Barnwell : 100-51 | 50-1

• Notes de transfert de janvier

• Derniers transferts majeurs terminés

PAPER GOSSIP (par Luke Thrower)

– Manchester City se prépare à vivre sans Sergio Agüero, et dans la recherche d’un remplaçant, l’intérêt s’est déplacé vers André Silva. Selon Bild, Pep Guardiola envisage l’attaquant de l’Eintracht Francfort pour renforcer ses rangs cet été, même s’ils devront peut-être se battre avec l’Atletico Madrid pour le décrocher. Le joueur de 25 ans a marqué 28 buts impressionnants en 32 matches de Bundesliga la saison dernière, justifiant une valorisation de 40 millions d’euros de sa part.

– Aston Villa cherche à augmenter son nombre de buts cet été en ajoutant un attaquant expérimenté Chris Bois, selon Initié au football. Le joueur de 29 ans serait sur le radar de nombreux autres clubs de Premier League, Burnley ajoutant une valorisation de 30 millions de livres sterling au joueur pour ouvrir des discussions. L’international néo-zélandais a été un artiste remarquable pour Sean Dyche cette année; il a été impliqué dans 15 buts en 33 matches de Premier League.

– Leeds United envisage une décision pour Huesca Javi Galan alors qu’ils cherchent à améliorer leurs options à l’arrière gauche. Selon Initié au football, l’équipe de Marcelo Bielsa s’est rapprochée des représentants du joueur de 29 ans. La clause de libération de l’arrière latéral est passée de 7 millions de livres sterling à 3,5 millions de livres sterling, alertant de nombreux clubs sur le fait qu’il était une option, Leeds espérant conclure un accord pour remplacer le sortant Ezgjan Alioski.

– Bien que cela ressemble à un été de sorties à l’Inter, il y aura de la place pour quelques entrées avec Odsonne Edouard sur le radar du club. Selon Calciomercato, le joueur de 23 ans intéresse le club, qui vise à conserver le Scudetto la saison prochaine. L’international français des moins de 21 ans est en fin de contrat au Celtic en 2022 avec un renouvellement peu probable. L’AC Milan et Leicester City sont deux équipes également intéressées par l’attaquant.

– Manchester United prépare un mouvement pour Kieran Trippier cet été, avec Jadon Sancho et Raphaël Varane toujours sur leur liste restreinte, selon le Courrier quotidien. L’Atletico Madrid serait ouvert aux offres pour l’arrière latéral de 30 ans afin d’améliorer sa situation financière actuelle. United considérerait l’international anglais comme une compétition pour Aaron Wan-Bissaka à droite, mais face à la concurrence d’Everton pour le joueur. Le club travaille également à un accord pour Sancho et Varane pour les amener à Old Trafford dans le but de combler l’écart avec ses rivaux de Manchester City. Cependant, des fonds limités pourraient être problématiques pour la tentative de reconstruction d’Ole Gunnar Solskjaer.