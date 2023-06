LIVE Transfer Talk: Chelsea veut échanger Mendy contre Onana

Le mercato d’été n’est peut-être pas encore ouvert en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea veut échanger Mendy contre Onana de l’Inter

Le nouveau patron de Chelsea, Mauricio Pochettino, a fait de la signature d’un nouveau gardien l’une de ses principales priorités, et Rapports Foot Mercato que les Bleus vont intensifier leur intérêt pour l’Internazionale André Onana.

Édouard Mendy et Kepa Arrizabalaga n’ont pas réussi à s’approprier la position, les deux bénéficiant d’une période en tant que premier choix cette saison. Mais aucun des deux n’a convaincu Pochettino qu’ils sont suffisamment cohérents pour être son gardien à long terme.

Onana, qui a rejoint l’Inter sur un transfert gratuit de l’Ajax l’été dernier à l’expiration de son contrat, a aidé le club de Serie A à remporter la Coppa Italia et la Super Coupe d’Italie, et affrontera Manchester City en finale de la Ligue des champions samedi.

Le rapport indique que Chelsea est prêt à offrir Mendy, plus de l’argent, afin de signer Onana, l’international camerounais de 27 ans.

Manchester United a également été lié à Onana, mais les Red Devils semblent désormais être en pole position pour signer Diogo Costa du FC Porto.

Andre Onana pourrait jouer en Premier League pour Chelsea la saison prochaine. Nicola Campo/LightRocket via Getty Images

BLOG EN DIRECT

11h43 BST : Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, déclare que le club espère toujours convaincre Ilkay Gündogan pour rester après les exploits du joueur en matière de buts lors de la finale de la FA Cup.

Gundogan a marqué les deux buts alors que City battait Manchester United 2-1 pour compléter la deuxième partie de leur triplé, l’Inter Milan étant le suivant en Ligue des champions samedi.

– Dawson: City surclasse United pour soulever la FA Cup

– La revue VAR : handball Grealish, carton rouge Casemiro

Mais l’international allemand est en fin de contrat à la fin du mois, et est recherché par l’AC Milan, Barcelone et le Bayern Munich.

« Il sait ce que je pense », a déclaré Guardiola. « Peut-être que certains d’entre vous le savent. Nous sommes voisins, nous vivons au même étage donc depuis de nombreuses années, c’est donc un ami proche. Txiki [director of football] travaille. Il joue exceptionnel. J’espère que nous pourrons terminer dans le bon sens. »

Le joueur lui-même ne serait pas tiré sur son avenir

Pour être honnête, je n’ai pas besoin de ces jours-ci pour me sentir apprécié et spécial dans ce club », a-t-il déclaré à la BBC. « C’est pourquoi je suis ici depuis sept ans, avec les hauts et les bas que nous avons connus jusqu’à présent. Rien n’est encore décidé. »

11h00 BST : Énorme nouvelle! Karim Benzéma quittera le Real Madrid à l’expiration de son contrat ce mois-ci, a annoncé le club dimanche, et il devrait maintenant signer pour l’équipe saoudienne d’Al Ittihad.

Benzema, 35 ans, a passé 14 saisons au Bernabeu, devenant le deuxième meilleur buteur du club et remportant cinq Ligues des champions, quatre titres de LaLiga et le Ballon d’Or 2022.

Samedi, le club a annoncé que danger édénique partirait après avoir conclu un accord pour résilier son contrat un an plus tôt, tandis que Mariano Diaz ne se verra pas non plus proposer de nouvelles conditions à l’expiration de son contrat ce mois-ci.

10.14 BST : Chelsea se rapproche de la signature du milieu de terrain défensif très apprécié du Sporting CP Manuel Ugartéont déclaré des sources à ESPN.

L’équipe londonienne et le Paris Saint-Germain, champion de France, ont proposé de déclencher la clause de libération de l’international uruguayen de 60 millions d’euros. Cependant, contrairement aux Parisiens, Chelsea ajoute des paiements de solidarité et diverses primes, ce qui rend leur proposition plus attractive, ont indiqué des sources.

Le Sporting encourage même et pousse Ugarte à choisir Chelsea devant le PSG, qui espère toujours le convaincre, ont ajouté des sources. Le joueur de 22 ans n’a encore rien accepté, mais un accord complet avec Chelsea est désormais proche.

09h30 BST : L’équipe saoudienne d’Al Hilal se prépare à annoncer l’arrivée de l’attaquant Lionel Messi du Paris Saint Germain le mardi 6 juin, selon Sport.

Messi, 35 ans, a été hué lors de la défaite surprise 3-2 à domicile du PSG contre Clermont Foot samedi, après que le club eut confirmé que l’Argentin jouerait son dernier match.

Al Hilal est l’un des nombreux clubs intéressés à décrocher le septuple vainqueur du Ballon d’Or, l’Inter Miami et Barcelone souhaitant également la signature de Messi.

Cependant, le Barça ne semble pas être en mesure d’offrir une offre tangible à son ancien talisman, tandis que l’Inter Miami est en pleine mutation suite au limogeage de l’entraîneur-chef Phil Neville.

Al Hilal, quant à lui, devrait faire de Messi le joueur le mieux payé au monde avec un accord qui pourrait valoir le double de l’accord de 200 millions d’euros par saison de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr.

PAPIER GOSSIP

– Newcastle United mène la course pour signer le milieu de terrain de Leicester City et de l’Angleterre James Madison, selon Football Insider. Tottenham Hotspur a également exprimé son intérêt pour l’international anglais de 26 ans, mais l’incertitude sur la direction et le recrutement du club a vu les Magpies devenir mieux placés pour conclure un accord avec la star des Foxes. Eddie Howe et son équipe sont proches d’une percée dans les négociations avec Maddison.

– Arsenal et le Paris Saint-Germain font partie des clubs intéressés par le milieu de terrain du PSV Eindhoven Xavier Simons, selon Mundo Deportivo. Simons, 20 ans, qui a quitté le PSG pour rejoindre l’équipe néerlandaise en 2022, semble heureux de jouer dans l’Eredivisie et est sous contrat jusqu’en 2027. Cependant, alors que le PSV hésite à laisser partir son joueur vedette, une redevance d’environ 50 millions d’euros pourrait les tenter. un accord.