LIVE Transfer Talk – Chelsea tient à Bellingham de Dortmund

Jude Bellingham a une longue liste de prétendants dans les meilleurs clubs européens. (Photo de Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea pour la star de Dortmund Bellingham

Chelsea est intéressé par la signature du milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellinghamselon le journaliste de Bild chrétien falk.

Le joueur de 19 ans a attiré l’attention de presque tous les meilleurs clubs du monde, y compris le Real Madrid, Manchester City et Liverpool.

Bellingham a été un homme clé pour Dortmund cette saison, les ayant dirigés deux fois, tout en marquant cinq buts et en fournissant deux passes décisives tout au long de la campagne. Il a marqué dans chacun de leurs quatre matches de Ligue des champions jusqu’à présent.

Manchester City a certainement bénéficié de la signature de l’ancien coéquipier de Bellingham à Dortmund Erling Haalandqui a 20 buts et trois passes décisives en seulement 13 matchs sous Pep Guardiola.

Pendant ce temps, de nombreuses questions ont été posées sur le milieu de terrain de Liverpool et on pense que Bellingham aiderait à résoudre leurs problèmes.

Quant à Chelsea, il a récemment été question que Jorginho et N’Golo Kanté pourraient tous deux partir en transferts gratuits cet été – alors que le transfert de Bellingham ne serait pas bon marché, à environ 120 millions d’euros, il aiderait certainement à compenser la qualité du départ.

09.06 BST : Le PDG de l’Inter Milan, Giuseppe Marotta, espère que le défenseur slovaque Milan Skriniar restera au club au-delà de l’été prochain.

Le joueur de 27 ans est sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2023 et n’a pas encore signé de nouveau contrat, le PSG étant lié à un déménagement.

“Skriniar est un excellent professionnel, un grand joueur qui mérite d’être capitaine” Marotta a dit mercredi. “À notre avis, il mérite de continuer à jouer pour l’Inter.”

Skriniar, qui en est à sa sixième saison avec le Nerazzurria fait 13 apparitions pour l’Inter cette saison et est un joueur clé pour l’entraîneur Simone Inzaghi.

“Si sa volonté est la même que la nôtre, je pense qu’il y aura un point d’entente”, a ajouté Marotta. “De notre côté, il y a la volonté d’arriver à une conclusion logique avec lui d’un point de vue économique. Donc, une négociation qui peut aboutir à la conclusion d’un accord, voire d’un contrat pluriannuel.”

08h43 BST : Chelsea est sur le point de nommer Joe Shields comme nouveau directeur du recrutement, Le gardien rapports.

Shields occupe un poste similaire à Southampton depuis juillet, lorsqu’il a déménagé à St Mary’s après neuf ans de travail dans le scoutisme et le recrutement à l’académie de Manchester City.

Cette décision fait partie de la volonté de Chelsea de restructurer ses opérations sportives sous les nouveaux propriétaires Todd Boehly et Clearlake Capital, des sources ayant déclaré à James Olley d’ESPN la semaine dernière qu’ils prévoyaient de nommer l’ancien directeur sportif du RB Leipzig Christopher Vivell au poste de directeur technique.

Le club a également identifié le directeur sportif de Norwich City, Stuart Webber, comme candidat pour occuper ce poste à Stamford Bridge.

08h00 BST : Avec tous les rapports récents sur Erling Haalandla clause libératoire et Kylian Mbappé voulant quitter le Paris Saint-Germain, Gab Marcotti d’ESPN examine comment les plus jeunes mégastars du sport jouent leurs mains en ce qui concerne leur avenir:

“Mbappe et Haaland sont peut-être déjà la prochaine grande rivalité du jeu, comme certains d’entre nous l’avaient prédit il y a trois ans. (Je ne m’attribue pas le mérite de celui-là : ce n’était pas sorcier). Messi et Cristiano Ronaldo ont une conscience aiguë de qui ils sont et de l’influence qu’ils détiennent. “Nous en avons eu un rappel la semaine dernière alors que les spéculations montaient sur l’avenir de Haaland et de Mbappe, bien qu’ils aient signé de nouveaux contrats au cours des six derniers mois.”

